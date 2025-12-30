Депутат Федяев сообщил о рисках потолка цен на такси в новогодние праздники

В Госдуме объяснили риски потолка цен на такси в новогодние праздники

Tекст: Катерина Туманова

Он пояснил, что установление потолка цен на такси в праздничные дни может нанести ущерб как пассажирам, так и отрасли. В соответствии с законом о такси регионы могут только регулировать минимальные тарифы, а максимальные цены формируются рыночными механизмами с учетом различных факторов.

«Если в пиковый период административно зафиксировать низкую цену, мы получим простой результат: водителям станет невыгодно работать. Они предпочтут провести время с семьей, а не выходить на линии за деньги, которые могут заработать и в обычный, не праздничный день», – рассказал он ТАСС.

Федяев предупредил, что такие меры приведут к дефициту такси, длинным очередям и пустым улицам в моменты наибольшего спроса, а также к рискам ДТП, если люди решат управлять автомобилями после употребления алкоголя.

По его словам, усиление контроля может спровоцировать рост теневого сектора, поскольку нелегальные перевозчики начинают активнее действовать через чаты и соцсети именно в праздники.

