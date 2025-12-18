В Петербурге заявили об отсутствии эффекта от запрета на работу мигрантов в такси

Разумишкин: Запрет на работу мигрантов в такси не решил дефицит дворников в Петербурге

Tекст: Валерия Городецкая

В эфире радио «Комсомольская правда» он рассказал, что лишь небольшое число людей перешло работать дворниками, рассчитываемого эффекта эта мера не принесла, передает «Фонтанка».

«Мы ожидали, какой будет эффект от этого. К сожалению, большого эффекта это пока не принесло», – сказал Разумишкин. Вице-губернатор добавил, что окончательные итоги по изменению числа дворников будут подведены после завершения зимы.

Чиновник подчеркнул, что нехватка кадров ощущается не только в ЖКХ, но и в других отраслях экономики города. Городские власти повысили зарплаты и улучшили условия труда работников, в частности установили новые нормативы по численности дворников и механизаторов.

Несмотря на предпринимаемые меры, к началу зимы дефицит дворников сохранялся на уровне около 18%. При этом средняя зарплата дворников составляет 65 тыс. рублей, а механизаторов – 99 тыс. рублей.

Ранее в Петербурге сохранили запрет для мигрантов на работу в такси на 2026 год.