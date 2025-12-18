Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.15 комментариев
В Петербурге заявили об отсутствии эффекта от запрета на работу мигрантов в такси
Разумишкин: Запрет на работу мигрантов в такси не решил дефицит дворников в Петербурге
Запрет для иностранных граждан на работу в такси и доставке по патенту пока не оказал заметного влияния на ситуацию с кадрами в жилищно-коммунальном хозяйстве Петербурга, сообщил вице-губернатор Евгений Разумишкин.
В эфире радио «Комсомольская правда» он рассказал, что лишь небольшое число людей перешло работать дворниками, рассчитываемого эффекта эта мера не принесла, передает «Фонтанка».
«Мы ожидали, какой будет эффект от этого. К сожалению, большого эффекта это пока не принесло», – сказал Разумишкин. Вице-губернатор добавил, что окончательные итоги по изменению числа дворников будут подведены после завершения зимы.
Чиновник подчеркнул, что нехватка кадров ощущается не только в ЖКХ, но и в других отраслях экономики города. Городские власти повысили зарплаты и улучшили условия труда работников, в частности установили новые нормативы по численности дворников и механизаторов.
Несмотря на предпринимаемые меры, к началу зимы дефицит дворников сохранялся на уровне около 18%. При этом средняя зарплата дворников составляет 65 тыс. рублей, а механизаторов – 99 тыс. рублей.
Ранее в Петербурге сохранили запрет для мигрантов на работу в такси на 2026 год.