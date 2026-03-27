    Евросоюз финансовым шантажом пытается свергнуть власть в Венгрии
    Археолог Бутягин рассказал об условиях содержания в польском СИЗО
    Иран заработал сотни миллионов долларов на нефти после начала войны
    Уганда заявила о готовности поддержать Израиль в войне с Ираном
    Лавров объяснил отличие ситуаций в Иране и на Украине
    Белый дом объявил о приостановке ударов по энергетическим объектам Ирана
    Пентагон заявил о необходимости возобновить ядерные испытания
    Названа пригласившая российских депутатов в США конгрессвумен
    Журова заявила о намерении США провести матчи по хоккею и футболу с Россией
    Глеб Простаков Глеб Простаков Кто наживается на иранской войне

    В рынке нефти сейчас отражается не только конфликт на Ближнем Востоке, но и ответ на вопрос, что такое власть в Америке сегодня. Где проходит грань между политическим действием и торговым сигналом?

    Ольга Андреева Ольга Андреева Как русская свобода шагнула в пропасть революции

    У самодержавия и впрямь было множество недостатков. Но у него было одно важнейшее достоинство. Вовсе не городская интеллигенция, а именно власть доподлинно знала, как, собственно, обустроена внутренняя русская жизнь. Не теоретически, а практически.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В подводном флоте конкурент России – только США

    Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.

    27 марта 2026, 06:37 • Новости дня

    Полиция Украины задержала скрывавшегося от мобилизации мужчину в женской одежде

    Tекст: Антон Антонов

    Украинская полиция в подконтрольном Киеву городе Запорожье задержала мужчину, который пытался избежать мобилизации, переодевшись в женскую одежду и надев парик, сообщили украинские СМИ.

    Мужчину доставили в объединенный районный центр комплектования (военкомат). По данным полиции, задержанный 49-летний гражданин был объявлен в розыск за уклонение от мобилизации. В момент задержания он был в женском пальто и парике и направлялся за кофе, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Украины попытался пересечь границу с Молдавией, замаскировавшись под пожилую женщину, чтобы избежать мобилизации. Пограничники на Украине ранее задержали мужчину в женском платье при попытке незаконного выезда в Румынию.

    26 марта 2026, 09:02 • Новости дня
    ВСУ атаковали Выборг дронами с канадскими зарядами
    Tекст: Вера Басилая

    К атаке на Выборг могли быть причастны дроны UJ-22 с установленными канадскими зарядами массой около 17 кг, заявил находящийся на месте происшествия военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

    Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов, находящийся на месте происшествия, рассказал, что удары по Выборгу Ленинградской области могли быть нанесены украинскими разведывательно-ударными дронами UJ-22, оснащенными канадскими инженерными зарядами M112, передает ТАСС.

    «Вероятно, были применены украинские разведывательно-ударные дроны UJ-22. Такие же упали в Подмосковье. На них были установлены подрывные инженерные заряды M112 канадского производства, их общая масса – около 17 кг», – сообщил эксперт в беседе с агентством.

    Он отметил, что западные страны перешли к эскалации на северо-западном направлении, а следующие диверсии могут планироваться при участии ВСУ и, возможно, местных прибалтийских спецслужб. По его мнению, это расширяет зону эскалации и создает дополнительные очаги напряженности в российских приграничных районах.

    Эксперт подчеркнул, что подобные действия формируют угрозу для морской логистики, навигации и мирного населения, с учетом уже нанесенного ущерба гражданской инфраструктуре.

    Ранее Степанов предположил, что беспилотники самолетного типа, атаковавшие область, могли быть запущены с территории прибалтийских стран.

    Средства ПВО уничтожили 21 дрон ВСУ над Ленинградской областью в ночь на четверг.

    В Выборге получила повреждения крыша жилого дома.

    Губернатор Александр Дрозденко также сообщал, что в порту Усть-Луга из-за атаки дронов началось возгорание.

    26 марта 2026, 08:38 • Новости дня
    МИД Латвии вручил ноту послу России из-за украинского дрона

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Латвийские власти заявили российскому временному поверенному протест из-за нарушения воздушной границы украинским беспилотником и связали инцидент с Россией.

    МИД Латвии выразил протест из-за вторжения украинского беспилотника в воздушное пространство республики, передают «Вести».

    Ведомство вызвало временного поверенного в делах России в Риге и вручило ему ноту, обвинив Москву в создании угроз для региональной безопасности.

    «Москва создает непредсказуемые риски инцидентов в сфере безопасности в более широком регионе», – указали там.

    По данным министерства, дрон ВСУ упал на территории Латвии, залетев в страну якобы со стороны России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, запущенный с Украины беспилотник пересек воздушное пространство Латвии и упал в районе, граничащем с белорусской территорией.

    По данным эстонской полиции безопасности, другой украинский дрон после технического воздействия в российском воздушном пространстве отклонился от курса и упал на территорию Эстонии.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими могут быть ответными шаги России, если Прибалтика разрешит Украине использовать свою территорию для запуска дронов.

    26 марта 2026, 16:49 • Видео
    Унижения Зеленского продолжаются

    Верховная рада Украины тихо взбунтовалась против Владимира Зеленского, а ведущие СМИ страны со ссылкой на чиновников начали уговаривать украинцев принять требования России.

    26 марта 2026, 15:36 • Новости дня
    Трамп обвинил Украину в попытке повлиять на выборы в США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент США Дональд Трамп сообщил о перехваченных сообщениях украинских чиновников, в которых обсуждалось финансирование предвыборной кампании его соперника на выборах главы государства Джо Байдена.

    Американский президент Дональд Трамп обвинил Украину в попытках помешать его предвыборной кампании. В своем аккаунте Truth Social Трамп репостнул сообщение о якобы перехваченных данных украинского правительства, где обсуждается заговор по перенаправлению сотен миллионов долларов на переизбрание Джо Байдена. К публикации он также прикрепил статью Just the News с подробностями, пишет РИА «Новости».

    По данным издания, недавно рассекреченные документы свидетельствуют, что в 2022 году украинские чиновники обсуждали возможность перевода значительных сумм на поддержку кампании Байдена 2024 года. Отмечается, что американская разведка получила эти сведения еще при Байдене, однако расследование не проводилось.

    Только сейчас, как утверждает Just the News, о содержании этих сообщений узнала директор национальной разведки Тулси Габбард, а журналисты получили доступ к рассекреченному отчету. Трамп, уже занимавший кресло президента после выборов 2016 года, вновь выиграл президентскую гонку 5 ноября 2024 года, и стал первым с XIX века политиком в США, вернувшимся в Белый дом после четырехлетнего перерыва.

    У демократов изначально выдвигался Джо Байден, однако партия в итоге сделала ставку на Камалу Харрис, которая проиграла выборы.

    Ранее Трамп отметил, что отсутствие выборов на Украине указывает на отсутствие демократии в стране. Он также пригрозил союзникам США прекращением поддержки Киева из-за их позиции по Ормузскому проливу.

    До этого депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский ждет смерти Трампа для вступления Украины в НАТО.

    27 марта 2026, 00:50 • Новости дня
    Лавров объяснил отличие ситуаций в Иране и на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Украина нарушила все возможные международные обязательства, в отличие от Ирана, который обязательств не нарушал, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «В чем отличие ситуации в Иране и на Украине? Отличие в том, что Исламская Республика Иран не нарушала каких-либо международных обязательств, в том числе в отношении иранской ядерной программы... Украина нарушила все, что можно нарушить, вместе со своими западными покровителями», – приводит РИА «Новости» слова Лаврова в интервью France TV.

    Лавров подчеркнул, что «ядерную сделку» с Ираном разрушила американская сторона, а Тегеран не совершал нарушений. Что касается Украины, российская сторона, по словам министра, неоднократно предупреждала Францию, Германию и другие западные страны о рисках, а также предлагала США и НАТО в декабре 2021 года подписать договоры о гарантиях безопасности, однако получила отказ.

    «Нам сказали, что это не наше дело и что Украина будет в НАТО», – подчеркнул Лавров.

    Лавров с иронией отметил манеру ведения беседы французской телеведущей, заметив: «Вы очень способный журналист, потому что вы спросили сначала: «Правда ли, что мы помогаем Ирану?», а потом, не дожидаясь моего ответа, вы тут же задали вопрос: «До каких пределов дойдет эта поддержка?».

    Министр указал на соглашение по военно-техническому сотрудничеству между Россией и Ираном. «Мы поставляли в Иран определенные виды продукции военного назначения, но мы не можем согласиться с обвинениями в том, что помогаем Ирану разведданными», – сказал он.

    Глава МИД России добавил, что координаты американских военных баз на Ближнем Востоке известны всем и являются открытой информацией. Он отметил, что не удивлен их атакам со стороны Ирана.

    Комментируя ситуацию в Персидском заливе, Лавров заявил, что «трудно разделить точку зрения о ведении Ираном неспровоцированных атак», поскольку, по его словам, первопричина – это агрессия США и Израиля против Ирана. Он указал, что генсек ООН Антониу Гутерреш призвал прежде всего США и Израиль прекратить военные действия.

    Повторная атака США на Иран посреди переговоров, начатая 28 февраля, не может не вызывать вопросы к переговорщикам, которые вели процесс с американской стороны, считает Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль наносят удары по территории Ирана с 28 февраля. Иран отвечает атаками по целям в регионе.

    26 марта 2026, 21:57 • Новости дня
    Страны Прибалтики пропустили БПЛА ВСУ для ударов по Петербургу

    Tекст: Вера Басилая

    Литва, Латвия и Эстония согласились пропускать украинские беспилотники для возможных ударов по Петербургу, Ленинградской области и северо-западным регионам России.

    Власти Литвы, Латвии и Эстонии официально разрешили пролет беспилотников Вооруженных сил Украины через свое воздушное пространство для нанесения ударов по территории России, передает Lenta.ru со ссылкой на Mash. По информации источника, ранее такие пролеты согласовывались неофициально и в исключительных случаях, чтобы избежать риска ответных мер.

    В сообщении подчеркивается: «Власти Литвы, Латвии и Эстонии официально открыли свое воздушное пространство украинским БПЛА – для атак на Петербург, Ленобласть и Северо-Запад России».

    Отмечается, что теперь украинские военные запускают дроны из Черниговской области. Прямой маршрут через территорию России до северо-западных регионов составлял бы 850 километров и, по мнению авторов публикации, был практически невыполним.

    Альтернативный путь проходит через территорию Польши и Прибалтики в обход Белоруссии. Такой маршрут позволяет украинским беспилотникам избежать российских систем ПВО и выйти к Финскому заливу.

    Украина нанесла массированный удар беспилотниками по объектам в Ленинградской области, включая балтийские порты и Кронштадт.

    Украинский беспилотник пересек воздушное пространство Латвии и упал в Краславском крае на границе с Белоруссией, его украинское происхождение подтвердили в латвийском руководстве.

    Российские спецслужбы следят за запусками украинских дронов, о чем заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя падение БПЛА над Прибалтикой.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла возможные ответные шаги России в случае, если прибалтийские страны разрешат киевскому режиму использовать свою территорию для запуска дронов.

    26 марта 2026, 14:28 • Новости дня
    Орбан потребовал от Зеленского отозвать агентов спецслужб из Венгрии
    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгерский премьер-министр Виктор Орбан потребовал от главы киевского режима Владимира Зеленского немедленно вывести сотрудников и агентов украинских спецслужб из Венгрии.

    Он заявил, что Киев оказывает поддержку венгерской оппозиции накануне парламентских выборов, и призвал «Зеленского немедленно отозвать своих агентов и уважать венгров», передает ТАСС.

    По словам Орбана, Зеленский превратил Венгрию в зону операций украинских спецслужб. Премьер уточнил, что агенты, ранее внедренные в венгерскую политику, активированы и действуют в интересах оппозиции, особенно партии «Тиса».

    Глава правительства отметил, что в деятельности «Тисы» участвуют украинские шпионы и IT-специалисты, оплачиваемые с Украины. Орбан подчеркнул, что еще никогда иностранные спецслужбы так глубоко не вмешивались в выборы в Венгрии.

    По мнению премьера, целью подобных действий является формирование после выборов проукраинского правительства, которое «поддержит войну, откажется от дешевых российских энергоресурсов и передаст венгерские средства Украине». Орбан заверил, что власти Венгрии принимают меры для предотвращения иностранного вмешательства и обеспечивают свободное волеизъявление граждан.

    Ранее Орбан рассказал, как будет защищать Венгрию от Украины при победе на выборах. В ходе выступления на предвыборном мероприятии в Кечкемете он заявил, что гражданам предстоит выбор между провенгерским и проукраинским правительством.

    26 марта 2026, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Шевяковку в Харьковской области
    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Шевяковка в Харьковской области.

    Группировка нанесла поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии около Веселого, Рубежного, Верхней Писаревки и Великого Бурлука Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Сумской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Думовкой, Храповщиной, Миропольем, Иволжанским и Новодмитровкой.

    Противник при этом потерял свыше 210 военнослужащих, бронемашину, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе американсквую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin, перечислили в Минобороны.

    Уничтожены две станции РЭБ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, восемь складов боеприпасов и матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных и штурмовой бригад ВСУ возле Паламаревки, Моначиновки, Благодатовки Харьковской области, Красного Лимана и Ильичовки Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, девять броемашин, два орудия полевой артиллерии и три склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Славянска, Краматорска, Рай-Александровки, Артема, Липовки, Николаевки и Константиновки ДНР.

    При этом ВСУ потеряли свыше 100 военнослужащих и два артиллерийских орудия. Уничтожены две станции РЭБ и два склада боеприпасов.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Гришино, Белицкого, Доброполья, Новопавловки, Красноярского ДНР и Подгавриловки Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 315 военнослужащих, восемь бронемашин и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ.

    Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных, двух десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны поблизости от Лесного, Воздвижевки, Копани, Чаривного, Комсомольского, Барвиновки Запорожской области и Просяной Днепропетровской области.

    Противник при этом потерял свыше 300 военнослужащих и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и два склада матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Никифоровку в ДНР. За день до этого они освободили Песчаное в Харьковской области.

    За прошлую неделю ВС России освободили пять населенных пунктов в зоне СВО.

    26 марта 2026, 13:29 • Новости дня
    В Кремле оценили разморозку диалога парламентариев России и США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Реанимация отношений между Россией и США отвечает интересам обеих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Песков отметил: «Мы надеемся, что такие первые робкие шаги, конечно же, внесут свой вклад в дальнейшее дело реанимации нашего двустороннего общения, что соответствовало бы интересам и Вашингтона, и Москвы».

    Он добавил, что диалог между парламентариями России и США – это очень нужное и важное направление, которое ранее было полностью заморожено, передает РИА «Новости».

    По мнению пресс-секретаря президента РФ, возобновление взаимодействия между законодателями станет важным этапом для восстановления конструктивных контактов между странами.

    Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Россия получила подробную информацию о результатах переговоров между представителями США и Украины.

    Помощник президента России заявил о полном отсутствии согласованного с РФ текста по возможному урегулированию конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что Россия и Украина близки к заключению сделки по урегулированию конфликта.

    26 марта 2026, 09:17 • Новости дня
    Украинская делегация выразила протест в СПЧ ООН из-за приезда Мирошника

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинская делегация устроила эмоциональный протест на 61-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве из-за приезда российского дипломата Родиона Мирошника.

    По словам Мирошника, после его выступления, в котором он рассказал о преступлениях Вооружённых сил Украины, украинская сторона попыталась поднять этот вопрос на пленарной сессии, передает РИА «Новости».

    «Вчера украинцы после моего выступления на заседании пытались поднять этот вопрос на пленарной сессии СПЧ ООН. Там было сделано заявление. Кричали: как это так – человек, находящийся в санкционном списке, человек, у которого пять уголовных дел со стороны Украины, – как он возьмет сюда и приедет?» – рассказал дипломат.

    Он подчеркнул, что прибыл в Женеву в статусе аккредитованного российского дипломата и считает, что Украина не должна диктовать свои условия работе международной организации.

    Мирошник добавил, что Россия продолжит использовать площадку ООН для донесения своей позиции о преступлениях киевских властей, и в частности уже передала организации два доклада о случаях пыток российских военнопленных. По данным дипломата, за последние четыре года действия украинских сил привели к гибели почти 8 тыс. мирных жителей.

    Также, по словам Мирошника, ряд правозащитных организаций выразили интерес к теме секретных тюрем, действующих на Украине, и запросили дополнительные сведения по этим случаям.

    Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин воздержался от прогнозов относительно будущего трехсторонних переговоров по вопросу Украины.

    В субботу украинская делегация прибыла в Майами для проведения двусторонней встречи с представителями США по вопросам урегулирования конфликта на Украине.

    26 марта 2026, 21:48 • Новости дня
    Системы ПВО за три часа сбили 30 украинских БПЛА
    Tекст: Ольга Иванова

    В течение трех часов системы ПВО ликвидировали 30 украинских беспилотников, атаковавших сразу пять российских областей.

    В течение трех часов средства ПВО России сбили 30 украинских беспилотников над пятью регионами, передает РИА «Новости». Как сообщает Минобороны, инцидент произошел 26 марта с 18.00 до 21.00 по московскому времени.

    В ведомстве уточнили: «Двадцать шестого марта в период с 18.00 до 21.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Тверской и Новгородской областей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские системы ПВО за пять часов уничтожили 96 беспилотников самолетного типа над разными областями, включая Крым и Подмосковье.

    27 марта 2026, 01:25 • Новости дня
    Угроза БПЛА объявлена в Петербурге
    Tекст: Антон Антонов

    На территории Санкт-Петербурга действует объявление об угрозе БПЛА, следует из сообщения в приложении МЧС России.

    «Угроза БПЛА на территории Санкт-Петербурга», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Власти предупреждают жителей города о возможных временных ограничениях мобильного интернета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ленинградской области уничтожены два дрона. ПВО сбила летевший на Москву беспилотник.

    Украина на этой неделе провела серию атак с использованием дронов по объектам в Ленинградской области.

    26 марта 2026, 11:10 • Новости дня
    Кулеба назвал следующего президента Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что Владимир Зеленский станет следующим президентом Украины, несмотря на снижение уровня доверия к нему.

    Дмитрий Кулеба заявил, что Зеленский станет следующим президентом. «Я так думаю», – заявил он.

    По словам Кулебы, действующий глава киевского режима сохранит свой пост даже вопреки невысокому доверию среди граждан, передает РИА «Новости».

    В феврале компания Ipsos провела социологический опрос среди украинцев, чтобы выяснить, каким политикам они доверяют больше всего. По результатам исследования Зеленский не вошел в тройку лидеров по популярности, уступив Валерию Залужному, Александру Усику и Кириллу Буданову (внесен в список террористов и экстремистов в России). Зеленский занял четвертое место.

    Ранее Reuters сообщило о сохранении уверенности Владимира Зеленского в победе на возможных выборах на Украине.

    Американская газета Washington Post в конце 2025 года допустила возможность прихода к власти в Украине бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного среди прочих потенциальных кандидатов,

    Зеленский заявил, что президентские выборы состоятся только после завершения войны, а перемирия для этого недостаточно.

    26 марта 2026, 22:55 • Новости дня
    Каллас предложила использовать активы России при блокировке Венгрией кредита Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Глава евродипломатии Кая Каллас допустила финансирование Украины за счет российских замороженных активов в случае блокировки Венгрией кредита Евросоюза на 90 млрд евро.

    Кая Каллас в интервью агентству Bloomberg заявила, что в случае блокировки Венгрией кредита на 90 млрд евро для Украины Евросоюз должен вернуться к обсуждению использования замороженных российских активов для финансирования Киева. По словам Каллас, этот кредит был альтернативой использованию замороженных активов России, и если кредит не будет предоставлен, необходимо реализовать первоначальный план, передает РИА «Новости».

    Каллас также признала, что Украине сейчас крайне необходим кредит в 90 мдрд евро, который пока остается заблокированным Венгрией. Она отметила, что вопрос европейской надежности также стоит на кону, и выразила надежду на то, что возможные решения еще существуют. Евродипломат добавила, что в ЕС также прорабатываются альтернативные варианты помощи Киеву.

    В декабре прошлого года на саммите Евросоюза было принято решение о предоставлении Украине кредита на 90 миллиардов евро под гарантии европейского бюджета. В то же время Бельгия заблокировала предложение об использовании замороженных российских активов, находящихся в депозитарии Euroclear, для финансирования Украины.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал от главы киевского режима Владимира Зеленского немедленного вывода сотрудников и агентов украинских спецслужб с территории Венгрии.

    Венгрия на заседании послов Евросоюза заблокировала вариант финансирования Украины за счет выпуска евробондов на сумму 90 млрд евро.

    Кая Каллас ранее отмечала рост трудностей с достижением согласия между странами ЕС по экспроприации российских активов.

    По данным Politico, Евросоюз на встрече лидеров в Копенгагене стремился заручиться поддержкой большинства государств для утверждения кредита Киеву за счет замороженных российских активов в обход позиции Венгрии.

    26 марта 2026, 19:59 • Новости дня
    Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию, где у него запланированы встречи.

     Он сообщил в Telegram-канале: «Прибыл в Саудовскую Аравию. Запланированы важные встречи», передает РИА «Новости».

    Ранее в тот же день Зеленский отметил, что на фоне ситуации вокруг Ирана западные страны стали уделять меньше внимания вопросам поддержки Киева. По его словам, Украина сейчас испытывает трудности с обеспечением ПВО и сталкивается с нехваткой финансовых ресурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что слова Владимира Зеленского о возможности продолжения конфликта на Украине еще три года не согласуются с его заявлениями о стремлении к миру.

    Между тем Россия получила подробную информацию о результатах переговоров между представителями США и Украины.

    Помощник президента Юрий Ушаков сообщил о полном отсутствии согласованного с Россией текста урегулирования конфликта на Украине.

    26 марта 2026, 17:48 • Новости дня
    «Слуга народа» стала лидером антирейтинга партий Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правящая партия «Слуга народа» набрала наибольший уровень недоверия среди украинских парламентских партий по результатам соцопроса центра «Социс».

    Правящая партия «Слуга народа» Владимира Зеленского стала лидером антирейтинга среди парламентских партий на Украине. Согласно результатам опроса социологического центра «Социс», 23,6% респондентов заявили, что не проголосовали бы за эту партию ни при каких условиях, передает ТАСС.

    На втором месте по уровню антирейтинга оказалась партия Юрия Бойко, ранее представлявшего запрещенную «Оппозиционную платформу – за жизнь», с показателем 16,8%. «Европейская солидарность» Петра Порошенко получила 14,2%, а «Батькивщина» Юлии Тимошенко – 11,4%.

    Исследование проводилось методом телефонного интервью с 12 по 18 марта во всех регионах Украины, подконтрольных Киеву. В опросе приняли участие 1204 человека, при этом статистическая погрешность составляет 2,5%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кроме того, фракция правящей партии «Слуга народа» утратила парламентское большинство, что лишает Владимира Зеленского возможности проталкивать нужные ему решения через Раду.

    Также сообщалось, что в парламенте Украины идет тихий «дворцовый переворот» против Зеленского. Сам Зеленский пригрозил депутатам Верховной рады отправкой на фронт.

    Между тем на выборах 2019 года «Слуга народа» провела в Раду 254 депутата из 450, однако сейчас во фракции осталось только 228 депутатов при минимуме для монобольшинства в 226, и среди них есть «мертвые души». В итоге потеря минимально необходимого числа мандатов может обрушить существующую конструкцию власти на Украине.


    • Унижения Зеленского продолжаются

      Верховная рада Украины тихо взбунтовалась против Владимира Зеленского, а ведущие СМИ страны со ссылкой на чиновников начали уговаривать украинцев принять требования России.

    • Иран потребовал от США невозможного

      В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    • Дания утонет в русофобии

      В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    • Лунный посевной календарь на апрель 2026 года: благоприятные дни, фазы Луны и что сажать сейчас

      Апрель – старт активных работ в саду и огороде. В это время дачники массово выходят на участки: сеют холодостойкие культуры, высаживают рассаду и готовят грядки к сезону. В конце марта особенно важно заранее спланировать работы на ближайшие недели. Многие ориентируются на лунный посевной календарь, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни для посадки и ухода за растениями. Публикуем актуальный календарь на апрель 2026 года и список основных работ.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

