Вопрос о «нашей Нобелевке» в литературе обсуждается давно. Та премия, которая ежегодно присуждается Шведской академией, зачастую бывает политически мотивирована и в любом случае обслуживает прежде всего западную идейную повестку и отражает западный взгляд на мир. По сути, это один из инструментов культурного неоколониализма.
В трех городах раскрыли сеть поставок фальшивой стали для оборонки
Группировка, торговавшая поддельной металлопродукцией для оборонных предприятий, несколько лет поставляла фальсификат, она вела деятельность в Москве, Петербурге и Новороссийске, сообщили в МВД.
Злоумышленники, по версии следствия, создали сеть аффилированных компаний в Москве, Новороссийске и Петербурге, через них закупалась дешевая сталь и подделывались сертификаты качества, сообщается на сайте «МВД Медиа».
Общая сумма поставок фальсификата на оборонные предприятия превысила 500 млн рублей. Организатор схемы, его супруга – номинальный директор одной из фирм, а также руководитель отдела продаж и закупок в ноябре прошлого года выехали за границу, где арендовали дом, открыли офис и дистанционно продолжали курировать работу группировки.
Возбуждено уголовное дело. В ходе обысков по местам проживания фигурантов и в офисе на улице Седова изъяли документы, которые имеют доказательственное значение.
Пятеро подозреваемых задержаны и доставлены в отдел полиции, ведутся дальнейшие мероприятия по установлению всех обстоятельств и розыску организаторов криминальной деятельности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ущерб от мошенничества при поставках концерну «Калашников» некачественных деталей составил свыше 35 млн рублей.