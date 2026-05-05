Глава Чувашии сообщил о повторных ударах по Чебоксарам

Глава Чувашии Николаев сообщил о повторных ударах по Чебоксарам
В столице Чувашии зафиксировали новые удары по одному из зданий города, экстренные службы продолжают работу на месте происшествия, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.
Повторные атаки зафиксированы по зданию в Чебоксарах. сообщил Олег Николаев в своем канале на платформе Мах.
«Враг не оставляет попыток дестабилизировать обстановку – зафиксированы повторные удары по зданию по Чебоксарам. Все экстренные службы работают на месте, ситуация находится под постоянным контролем», – заявил глава региона.
Николаев подчеркнул, что реальная опасность сохраняется, и призвал жителей по возможности оставаться в безопасных местах, строго следуя официальным рекомендациям. Он также предупредил об опасности приближения к обломкам беспилотников, посоветовав немедленно звонить по номеру 112 при их обнаружении. Ранее сообщалось об атаке ВСУ на Чебоксары и Чебоксарский округ, в результате которой пострадали три человека.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ночного налета украинских беспилотников на столицу Чувашии пострадали три мирных жителя.
Во время предыдущей атаки дронов власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации.
Тогда повреждения получили пятнадцать различных зданий.