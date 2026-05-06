В Казани передали в суд дело ОПГ «Вторые горки»

Участников казанской ОПГ «Вторые горки» обвинили в мошенничестве на 35 млн рублей

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Казани завершено расследование уголовного дела в отношении 15 участников преступного сообщества «Вторые горки», которых обвиняют в мошенничестве и ряде других преступлений, сообщает СК РФ по Татарстану. Уточняется, что ущерб, причиненный потерпевшим из 11 регионов России, превысил 35,5 млн рублей.

По данным следствия, обвиняемые действовали в сговоре со злоумышленниками, находившимися за границей и управлявшими «колл-центрами». С декабря 2020 по февраль 2024 года они совершили 24 преступления, в том числе вымогательство, хулиганство, умышленное повреждение имущества, похищение человека и незаконную организацию азартных игр.

Отмечается, что похищенные деньги участники ОПГ переводили в криптовалюту и распоряжались ими по своему усмотрению. Частично ущерб был возмещен – возвратили 2,3 млн рублей, а арестованное имущество оценивается в 14 млн рублей.

Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия позволили пресечь деятельность преступной группы. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Ростове-на-Дону задержали скрывавшегося более 16 лет главаря казанской ОПГ «Кинопленка» Эльфата Сунгатуллина, обвиняемого в серии тяжких преступлений.

До этого в Казани задержали 59-летнего криминального авторитета, против которого возбуждено уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии. А киллер казанской ОПГ Ринат Фархутдинов, отбывающий пожизненный срок, сдал властям заказчиков убийства бизнесмена Олега Палутина, совершенного в Казани в 1999 году.



