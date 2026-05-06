Умер основатель CNN Тед Тернер

Британцы создают новую линию конфронтации с Россией. Теперь в Арктике – из-за Шпицбергена. Что делает идею Трампа об аннексии Гренландии бессмысленной.7 комментариев
Британцы создают новую линию конфронтации с Россией. Теперь в Арктике – из-за Шпицбергена. Что делает идею Трампа об аннексии Гренландии бессмысленной.7 комментариев
В современном мире у бессемейности и одиночества действительно есть определенные выгоды. И прямо сейчас мы находимся в моменте, когда эти выгоды максимальны и выглядят крайне привлекательно – что, собственно, и отражает социология. Но так будет не всегда.14 комментариев
Сильная массовая кинопродукция, сравнимая с шедеврами прошлого столетия, представляет собой инструмент мобилизации широких народных масс. Но на Западе ни один политик не заинтересован в том, чтобы население его страны почувствовало себя сплоченным коллективом.6 комментариев
В «Единой России» выступили за свободу выбора музыки на школьных выпускных
Как отметил Милонов в своем Telegram-канале, недопустимо, чтобы школьникам запрещали танцевать под зарубежные хиты из-за неоднозначного толкования закона о защите русского языка.
Он подчеркнул: «Дети не делают различия между Уитни Хьюстон и Надеждой Кадышевой – это всего лишь музыка, которая не несет в себе ничего, кроме искусства».
«Совместно с коллегами по «Единой России» я намерен поднять вопрос о внесении необходимых поправок в законодательство, чтобы подобных нелепых казусов в нашей стране не возникало», – заявил депутат.
Ранее стало известно, что в некоторых школах запрещают даже вальсы под иностранные песни – ученики не могут, например, танцевать под The Police или Эда Ширана.
Telegram-канал Mash сообщает о конкретных случаях: в школе имени Фомина в Рязанской области выпускники выбрали для танца песню «Shape of my heart», оплатили хореографа и долго готовились, но администрация настояла на замене композиции на более патриотичную. Аналогичные случаи были зафиксированы в Ярославской и Тамбовской областях, где запретили вальсы под Тони Брэкстон и Уитни Хьюстон.
Рязанское минобразования пояснило, что школы вправе предъявлять собственные требования к музыкальному сопровождению выпускных, ссылаясь на федеральные законы о государственном языке и образовании, а также внутренние акты. Музыка должна соответствовать возрастным ограничениям и традиционным ценностям.
В республиках ситуация более свободная – выпускники могут выбрать композиции на татарском, марийском или бурятском языках.
«Премьер-министр Армении Никол Пашинян давно дистанцируется от России. В этом плане прошедшие в Ереване саммиты, посвященные евроинтеграции республики, выглядят весьма симптоматично: действующее правительство настроено разрушить все мосты, связывающие страну с Москвой. Это особенно заметно по приглашению на мероприятия Владимира Зеленского», – сказал политолог Илья Ухов.
«И все это происходит накануне великого праздника – Дня Победы, который остается общим как для нашего народа, так и для граждан Армении. За несколько дней до этого важного события Зеленский буквально угрожает помешать проведению парада в Москве атаками БПЛА и делает это не где-нибудь, а в столице союзной для нас республики», – подчеркнул собеседник.
И здесь ключевым становится не столько сам факт угрозы, сколько отсутствие какой-либо реакции на нее со стороны армянского руководства. Молчание Пашиняна в ответ на заявления, направленные против символа общей исторической памяти, переводит конфликт из плоскости межгосударственных разногласий в иную – историко-ценностную плоскость.
«Пашиняна подобные высказывания, видимо, полностью устраивают. Отсутствие какой-либо реакции с его стороны есть предательство коллективной памяти. Это наводит на мысль: разногласия нынешнего премьера Армении с Россией вышли за рамки политического поля и стали ценностными», – указывает эксперт.
Это ценностное расхождение, как ни парадоксально, находит неожиданное подтверждение в истории семьи самого армянского премьера – в событиях, которые напрямую отсылают к той самой общей военной истории, от которой Пашинян сегодня демонстративно отстраняется.
«В этом плане показательно прошлое семьи Пашиняна: его дедушка Николай в годы Великой Отечественной войны воевал в составе «Армянского легиона» – национального формирования, поддерживавшего Третий рейх. Судя по всему, внук перенял идеалы старшего поколения своей семьи, что ныне вылилось в осознанную политику переписывания истории Ереваном», – полагает он.
«Все это уже было в действиях Пашиняна. Саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) просто стал вскрывшимся нарывом. Позиции действующего премьера накануне парламентских выборов крайне слабы. Он отчаянно пытается поднять собственные рейтинги, ради чего и обращается за помощью к ЕС», – отмечает политолог.
«Однако подобная тактика неизбежно играет против самой Армении. Пашинян с улыбкой слушает обещания представителей Старого Света, будто не понимая, что теряет уже сформированные и качественные механизмы интеграции по линии ЕАЭС. Несовместимость двух форматов ранее отмечал и Владимир Путин», – подчеркнул собеседник.
«Параллельно Пашинян заигрывает с откровенно антироссийским блоком НАТО, хотя Армения уже состоит в ОДКБ. Ради своих маневров он выдумывает несуществующие в Уставе «механизмы заморозки членства», наглядно демонстрируя, как его правительство относится к союзническим обязательствам», – говорит эксперт.
«А между тем западные партнеры Еревана вряд ли смогут обеспечить стране безопасность в случае возобновления конфликта, например, с Азербайджаном. Это сможет сделать только Россия, которая остается безальтернативным гарантом безопасности на Южном Кавказе. Игнорирование этого факта чревато для республики потерей суверенитета как такового», – акцентирует Ухов.
Пашиняну на двух стульях усидеть не удастся, добавляет политолог Павел Данилин. Впрочем, приглашение Зеленского и генсека НАТО Марка Рютте в Ереван наглядно показывает, что свой выбор он уже сделал. «Это не случайный приветливый жест в сторону Европы и не ошибка, а осознанный шаг в рамках антироссийской позиции», – подчеркивает он.
«При этом действия армянского премьера являются грубым нарушением уже принятых Ереваном обязательств: столь тесные контакты с Североатлантическим блоком со стороны действующего члена ОДКБ немыслимы. Произошедшее – наглядный пример того, что Пашинян играет не в пользу собственной страны», – поясняет собеседник.
«Он также готов принимать в расчет интересы Зеленского, НАТО и ЕС – всех, кроме своего народа. А ведь общество республики абсолютно не заинтересовано в столь резкой и необоснованной деградации контактов с Россией. Действующее правительство рвет экономические и политические связи с Москвой, надеясь выпросить хотя бы отмену визового режима с Европой. Эта «победа», однако, не будет стоить грядущих потерь», – заключил Данилин.
Напомним, Армения принимала восьмой саммит Европейского политического сообщества (ЕПС). Помимо целого ряда политиков ЕС мероприятие посетил и Владимир Зеленский, где высказался об ударах по Москве.
«Россия объявила о проведении парада 9 мая в Москве без военной техники. Они опасаются, что над Красной площадью могут пролететь беспилотники. Это показательно. Это демонстрирует, что они уже не настолько сильны, как раньше», – передает его слова с события Armenpress. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Пашинян позволил на саммите в Ереване Владимиру Зеленскому делать провокационные антироссийские заявления, несмотря на то, что Армения по-прежнему юридически считается союзником Москвы.
Такое отношение ко Дню Победы у Пашиняна – не случайность: армянский премьер в 2020 году «выдумал» собственного «деда-фронтовика». Тогда Пашинян рассказал, что его предок, якобы погибший в 1943 году, служил в 554-м полку 138-й стрелковой дивизии.
Позже интернет-издание Yerevan.today, ссылаясь на справку о захоронении вермахта, сообщило, что реальный дедушка главы правительства – Николай Пашинян – был членом «Армянского легиона», коллаборационистского формирования, воевавшего на стороне Третьего рейха. Пресс-служба премьера попыталась опровергнуть этот факт, заявив, что в 1941 году из Иждевана якобы призывались два Николая Пашиняна.
Однако доказательств своей версии официальный Ереван так и не предоставил. В массиве «Подвиг народа» Центрального архива Министерства обороны РФ имеется справка о захоронении Николая Вартановича Пашиняна, который участвовал в боевых действиях на стороне противника. Тот же человек фигурирует и в ОБД «Мемориал» – банке данных о людях погибших, умерших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период. Местом его захоронения значится город Цвиахель на Украине – так немцы во время войны называли город Звягель в Житомирской области Украины. Другого «Николая Пашиняна» в этих базах данных не значится.
На западе Москвы мотоциклист насмерть сбил актрису Ксению Добромилову
Актриса погибла в результате ДТП с мотоциклом на Большой Дорогомиловской улице на западе Москвы. В столичном ГУ МВД уточнили ТАСС, что авария произошла около 17:40 в районе дома № 5. «В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась. Мотоциклист доставлен в медицинское учреждение», – сообщили в пресс-службе ведомства. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.
По информации МК, погибшей оказалась актриса Театра Луны Ксения Добромилова, которая также известна как фотограф, видеограф и героиня клипа HammAli & Navai «Девочка-война». По предварительным данным, мотоциклист совершил наезд на женщину, когда она делала фотографии. В 2023 году она уже попадала в ДТП на своем мотоцикле.
«Она всегда давала мотоциклистам координаты, где проходит фотоохота, и ждала их по центру дороги. Рядом не было отбойников, парень не справился с управлением», – рассказали в окружении артистки.
Ранее в Москве нетрезвая женщина за рулем автомобиля без госномера устроила массовую аварию с погибшими. За ДТП в пьяном виде на Садовом кольце, приведшее к гибели двух человек, виновнице грозит до 15 лет колонии.
Позже оказалось, что предполагаемая виновница аварии Анна Владимирова является внучкой генерала Николая Аброськина, бывшего советника министра обороны России, а ее мать Татьяна Владимирова – проректором МПГУ.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул миролюбивый статус страны, передает ТАСС. При этом он отметил исключительную важность укрепления оборонного потенциала для защиты национальных интересов.
«Мы убеждены, что все конфликты должны решаться дипломатическими средствами, посредством переговоров, однако в случае необходимости готовы отстаивать свои интересы не только с помощью дипломатии, но и с более жестких позиций», – заявил политик накануне Дня защитника Отечества.
Президент добавил, что государство обязано быть готовым к отражению любых угроз в условиях нестабильного времени. По его словам, приоритетной задачей становится технологическая модернизация армии и военизированных структур. Эту стратегическую работу планируется завершить в кратчайшие сроки – за два года.
Ранее Токаев одобрил закон о создании сил территориальной обороны.
Позже республика приостановила действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе.
Украинские власти заявили, что ночные удары дронов и ракет демонстрируют отказ Москвы от предложения Киева о перемирии, передает Bloomberg.
«Российские атаки с использованием 108 беспилотников и трех ракет продолжались всю ночь, включая утренние удары по Харькову и Запорожью», – сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига в социальной сети. По его словам, это показывает, что Россия якобы отвергает мир, а призывы к прекращению огня не имеют отношения к дипломатии.
Bloomberg отмечает, что Россия не заявляла о намерении соблюдать режим тишины с 6 мая, предложенный Владимиром Зеленским в ответ на объявление Путиным одностороннего прекращения огня 8 и 9 мая. При этом в понедельник Минобороны России предупредило о возможном массированном ракетном ударе по центру Киева в случае срыва парада на Красной площади.
Сибига не уточнил, воздержится ли Украина от ударов 9 мая.
Зеленский во вторник отметил отсутствие координации с его правительством по поводу российского объявления о прекращении огня.
В последние недели Украина усилила атаки на объекты в глубине России, включая попадание дрона в жилой дом в Москве.
Ранее советник министра обороны республики Сергей Стерненко заявил, что Вооруженные силы Украины не намерены придерживаться режима перемирия с Россией на 9 Мая.
Глава киевского режима Владимир Зеленский объявил режим тишины с 6 мая.
До этого президент России Владимир Путин объявил перемирие на 8 и 9 мая.
Министерство обороны России сообщило, что за ночь с 5 на 6 мая были нейтрализованы 53 беспилотника самолетного типа. В этот же период была совершена атака на Джанкой, в результате которой погибли пять мирных жителей.
Пятого мая 2026 года в министерство был вызван временный поверенный в делах Армении Артур Саргсян, передает РИА «Новости».
«Армянскому дипломату был заявлен решительный протест и вручена соответствующая нота в связи с недавними недружественными действиями армянской стороны», – говорится в заявлении.
Поводом для дипломатического демарша послужило выступление спикера Национального собрания Армении Алена Симоняна. В ходе предвыборной кампании политик подчеркнул, что власти «не позволят превратить Армению в губернию и не будут управляться по примеру Беларуси».
Пресс-секретарь белорусского министерства Руслан Варанков назвал подобные высказывания грубым нарушением дипломатической этики и предвыборным популизмом. Он добавил, что Минск не потерпит попыток недальновидных армянских политиков поучать белорусов ведению внешней политики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе 2024 года белорусские дипломаты уведомили временного поверенного в делах Армении об ущербе от атаки вандалов на посольство в Ереване. В июне того же года МИД Белоруссии вызвал представителя армянского посольства из-за резких заявлений премьер-министра Никола Пашиняна. Глава армянского правительства публично обвинил Минск в бездействии по линии ОДКБ.
Сенатор Джабаров: Оскорбительными жестами в адрес Москвы и Минска Армения копирует путь Украины
«Армянские власти, судя по всему, решили вести страну по пути Украины образца 2013-2014 годов. В рамках этой политики Ереван заигрывает с Евросоюзом, ссорится с Минском и пытается отдалиться от России», – заметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.
Он назвал прошедший в Ереване саммит Европейского политического сообщества с участием ряда лидеров стран Европы попыткой повлиять на волеизъявление армянских избирателей в преддверии парламентских выборов, назначенных на июнь. Кроме того, по его мнению, участие Владимира Зеленского в работе саммита – попытка сделать оскорбительный жест в сторону Москвы.
Что касается последних действий армянских властей на мировой арене, сенатор счел их вызывающими. «Напрасно Армения думает, что Евросоюз будет за нее сражаться – в прямом или метафорическом смыслах. Страна явно идет по пути потери государственности», – подчеркнул собеседник. Он напомнил, что никто из европейских стран не помог республике решать региональные проблемы последних лет.
«Похожий сценарий сначала реализовывался в Грузии. От его последствий государство не может оправиться до сих пор. Затем похожие события происходили на Украине. Теперь на очереди – Армения. Пашинян выбрал, мягко говоря, не самый лучший образец для подражания», – указал он.
Антибелорусское заявление Симоняна спикер назвал абсурдным. «Остается надеяться, что присутствующие в республике здоровые силы возьмут верх и армянский народ в конечном итоге сделает правильный выбор», – отметил Джабаров.
Европейский саммит с участием Зеленского в Ереване можно назвать шабашем, добавил в свою очередь Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне. При этом, по его словам, нынешние заявления армянского руководства, возможно, продиктованы больше предвыборной повесткой, чем реальной политикой.
«Судя по всему, нынешние армянские власти чувствуют свою слабость в преддверии выборов и пытаются сохранить бразды правления якобы громкими речами о государственной независимости, сближении с Евросоюзом. В рамках этой же риторики они делают колкие заявления в адрес Минска», – отметил парламентарий.
Ранее белорусский МИД вручил ноту протеста временному поверенному в делах Армении Артуру Саргсяну. Поводом для демарша стали слова спикера армянского Национального собрания Алена Симоняна о том, что Ереван «не позволит превратить Армению в губернию», и власти страны «не будут управляться по примеру Белоруссии».
«Армянскому дипломату был заявлен решительный протест и вручена соответствующая нота в связи с недавними недружественными действиями армянской стороны», – говорится в заявлении МИД Белоруссии.
Пресс-секретарь ведомства Руслан Варанков назвал подобные высказывания грубым нарушением дипломатической этики и предвыборным популизмом. Он добавил, что Минск не потерпит попыток недальновидных армянских политиков поучать белорусов ведению внешней политики. Газета ВЗГЛЯД объясняла, как Запад ставит Ереван перед выбором смены политического вектора.
«Российская газета»: Склады переполнились нераспроданным сыром
К началу апреля объемы нераспроданной продукции выросли на 21% год к году, передает «Российская газета» со ссылкой на данные «Союзмолока».
Выпуск сыров за первый квартал увеличился на 3% и достиг 210,2 тыс. тонн, при этом запасы оказались на 52% выше средних показателей за последние пять лет. Общий спрос сейчас балансирует около нулевой отметки, так как рост розничных продаж компенсируется падением в сегменте общепита.
Главной причиной сложившейся ситуации стал зафиксированный в 2025 году максимальный за три десятилетия объем производства сырого молока.
«Переработчики вынуждены наращивать выработку сыров, однако внутренний спрос растет медленнее», – заявила доцент РЭУ имени Плеханова Светлана Ильяшенко.
Дополнительное давление на рынок оказывают снижение экспорта и жесткая конкуренция с белорусскими товарами.
Эксперты аналитической компании NTech фиксируют изменение структуры потребления. Продажи традиционных полутвердых сортов снизились на 2,7%, тогда как твердые сыры прибавили 9,7%, а сыры с плесенью – 3,8%. Аналитики подчеркивают, что покупатели не отказываются от продукта, а переключаются на современные форматы, например, творожные сыры, показавшие рост продаж на 8%.
Избыточное предложение уже привело к снижению розничных цен в апреле в среднем на 0,3%. В Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли отмечают стабильность ассортимента в крупных сетях, который насчитывает от 120 до 1300 позиций. Стоимость полутвердых сыров начинается от 650 рублей за килограмм, при этом доля белорусской продукции составляет 7,9%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году Россия обновила исторический максимум по выручке от экспорта сыров. В январе Роспотребнадзор выявил на российских прилавках рекордную долю фальсифицированной молочной продукции.
Медведев в статье для RT заявил, что убеждения, демонстрация доброй воли и односторонние шаги не помогут предотвратить большую бойню.
По его словам, единственным действенным инструментом по сдерживанию Запада является формирование у Европы, в частности у Германии, понимания неотвратимости получения ими неприемлемого урона в случае реализации агрессивных планов против России.
«Только формирование у Германии и поддерживающей ее «единой Европы» понимания неотвратимости получения ими неприемлемого урона в случае реализации плана «Барбаросса 2.0», – подчеркнул Медведев.
Кроме того, Медведев отметил, что Европа стремится навязать России концепцию «мир посредством силы». В ответ на это, по его мнению, Россия может обеспечить свою безопасность лишь через формирование у Европы животного страха.
Ранее Медведев заявил, что Германия не прошла очищение от профашистских организаций.
Медведев предложил европейцам на личном опыте ощутить опасность войны.
До этого Медведев назвал доктрину «мир через страх» единственным действенным способом сдерживания Запада.
«На основании информации, полученной в ходе предварительного расследования, предполагается, что беспилотные летательные аппараты с очень высокой вероятностью вылетели с Украины», – заявило ведомство, передает РИА «Новости».
По данным погранохраны, дроны двигались с южного направления на северо-восток через территорию Финляндии. После этого они покинули воздушное пространство страны и направились к российской границе. Пограничная охрана также подчеркнула, что конечный пункт назначения этих беспилотников до сих пор не установлен.
В воскресенье Минобороны Финляндии сообщило о неопознанном дроне у российской границы.
Премьер Финляндии заявил Владимиру Зеленскому о недопустимости вторжения беспилотников.
Торжественная церемония прошла по всей стране, основной площадкой стал мемориал «Аллея памяти» в Торжке Тверской области. Там более 25 лет огонь горел на баллонном газе, а теперь частицу пламени доставили с Обелиска Победы в Твери. В акции приняли участие председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, секретарь Генсовета партии Владимир Якушев и гендиректор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«В преддверии главного государственного праздника – Дня Победы – мы зажигаем Вечный огонь у монументов Героям Великой Отечественной войны. Это действительно священный символ бессмертия наших Героев в памяти народа», – сказал Дмитрий Медведев. Он добавил, что это дань огромной благодарности тем, кто защитил Родину, очистил ее от фашизма и сохранил право новых поколений на достойную жизнь.
По проекту «Храним огонь Победы» газ подведен к 563 мемориальным комплексам. По поручению президента с 2022 года он поставляется на мемориалы с Вечным огнем безвозмездно. Медведев отметил, что увековечение памяти Героев и забота о ветеранах являются частью личной ответственности каждого гражданина.
Председатель «Единой России» также подчеркнул значимую роль Торжка в Ржевской операции. По его словам, единство фронта и тыла, мужество и труд всегда были главными чертами характера народа, а зажжение огня подтверждает преемственность поколений.
«Евросоюз, евробюрократия уже официально испортили дела с Тбилиси и Баку, поэтому теперь они хотят представить картину о переносе политического центра в Ереван. Но ничего хорошего Армении это не сулит», – сказал эксперт.
По его мнению, «евробюрократия обманывает и себя, и Армению, и весь мир заявлениями о том, что логистически, инфраструктурно, географически, геоэкономически и геополитически центр теперь смещается в Ереван».
Как отметил Давид Картвелишвили, «никакого чуда не случилось» в связи с проведением в Ереване 4-5 мая саммитов Европейского политического сообщества и «Евросоюз – Армения».
«Обанкротившаяся евробюрократия увидела рост активности США в регионе. Вскоре в Грузии ждут делегацию Госдепа», – объяснил аналитик стремление ЕС быть конкурентоспособным на Южном Кавказе.
По его словам, «есть перспектива установления Грузией прямых связей с теми или иными странами-членами ЕС, которые выстраивают свою внешнюю и внутреннюю политику на основе прагматизма, а не на идеологических клише, от которых не освободился Брюссель».
«Прослеживается такой путь, так как выявляются две Европы. Это увидел и президент США Дональд Трамп, который предпочел прямые связи с некоторыми странами Евросоюза. Наверное, и нам предстоит поступить так же, потому что евробюрократия Брюсселя неадекватна», – сказал он.
Подоляк заявил о планах Киева устроить пролет БПЛА над Москвой в День Победы
По словам Подоляка, руководство Украины не собирается наносить удары по самому военному параду в столице. Однако он отметил, что беспилотники ВСУ могут появиться над Красной площадью и затем направиться для атаки на другие объекты, такие как Усть-Луга или другие цели, передает Lenta.ru.
Глава киевского режима Владимир Зеленский допустил атаку беспилотников на Москву во время парада Победы.
В ответ Министерство обороны России предупредило о массированном ракетном ударе по центру Киева.
Кипрский журналист Алекс Христофору спрогнозировал падение украинской столицы из-за подобных угроз.
Бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что попытка Владимира Зеленского сорвать парад в Москве на День Победы может привести к тяжелым для него последствиям.
В заявлении Еврокомиссии отмечается, что этот альянс призван укрепить безопасность и оборону Евросоюза и Украины, передает РИА «Новости».
Основная задача нового объединения будет заключаться в поддержке разработок в области БПЛА, а также в совершенствовании средств противодействия беспилотникам.
Желающие войти в число участников могут подать заявки до 25 мая.
Ранее Минобороны России опубликовало список иностранных предприятий, производящих беспилотники для Украины, включая адреса компаний в восьми европейских странах.
«К сожалению, в результате удара вражеских БПЛА по Джанкою есть жертвы среди гражданского населения – пять человек погибли», – сообщил глава региона в «Максе».
Он выразил соболезнования родным и близким жертв атаки. Руководство республики гарантировало оказание всей необходимой поддержки семьям погибших. В настоящее время на месте происшествия работают профильные экстренные службы.
Глава региона подчеркнул, что держит ситуацию под личным контролем. Он попросил граждан сохранять спокойствие и ориентироваться исключительно на официальную информацию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники атакуют территорию Крыма. Над Севастополем сбили 12 беспилотников.