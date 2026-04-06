Умер основатель Diesel Гольдшмид

Tекст: Дарья Григоренко

Как передают WWD и SkyTG24, в прощальном посте в Instagram* (принадлежит Meta*, признана в России экстремистской организацией и запрещена) Ренцо Россо, сооснователь Diesel, назвал Гольдшмида своим первым боссом и наставником: «Прощай, мой первый босс. мой наставник», передает РБК.

Гольдшмид был известен как «крестный отец денима» и стоял у истоков культовых джинсовых брендов Diesel, Replay, Gap 1969, Goldsign и AG Adriano Goldschmied. Будущий дизайнер пришел в индустрию моды без профильного образования, а свою первую точку по продаже джинсов открыл в начале 1970-х у ночного клуба в Кортине-д’Ампеццо. В 1974 году он основал Daily Blue – первый европейский бренд, превративший джинсы в предмет дизайнерской одежды.

В 1981 году Гольдшмид основал творческий инкубатор Genious Group, который стал стартовой площадкой для новых брендов и целого поколения дизайнеров. Позже он создал бренды Agolde, Goldsign и запустил линейку Gap 1969 в сотрудничестве с американским ритейлером Gap. Всего за свою карьеру Гольдшмид участвовал в создании более 60 брендов, пишут «Известия».

Дизайнер был новатором не только в стилистике, но и в технологиях производства. В 1980-х он стал автором метода stonewash – искусственного состаривания джинсов с помощью пемзы, а также одним из первых начал говорить об ответственности модной индустрии за экологию. Он внедрял инновации в производство, работал с экологичными материалами и способствовал развитию устойчивой моды.

Напомним, в январе в возрасте 93 лет ушел из жизни Валентино Гаравани, знаменитый итальянский модельер и создатель модного дома Valentino.