Москва пригрозила Прибалтике ответом за открытое небо для БПЛА ВСУ

Захарова предупредила Прибалтику об ответе России за открытое небо для БПЛА ВСУ

Tекст: Денис Тельманов

Дипломат заявила, что Москва ответит странам Прибалтики, если они не прислушаются к предупреждению по поводу решения открыть небо для беспилотников ВСУ, передает ТАСС. По ее словам, соответствующее предупреждение уже было направлено этим странам.

Захарова заявила: «Упомянутым странам было сделано соответствующее предупреждение. Если у них, у этих режимов этих стран ума хватит, они прислушаются. Если нет, тогда будут дело иметь с ответом».

Заявление прозвучало на фоне сообщений в СМИ о том, что страны Прибалтики разрешили использование своего воздушного пространства для украинских беспилотников, предназначенных для атак против России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, серия налетов украинских дронов на российские объекты на Балтике указывает на использование воздушного пространства Польши и Прибалтики.

Утром во вторник в калининградской воздушной гавани приостановили вылет 13 рейсов, следующих в российские города. Береговая охрана Финляндии запланировала учения по противодействию беспилотникам у города Котка.