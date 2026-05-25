Зеленский, как и Муссолини, не хочет мира по-настоящему. Он говорит о необходимости завершения противостояния с Россией публично, но все делает для того, чтобы этого не произошло. Муссолини соглашался со своим окружением, что мир необходим, но ничего не делал для его достижения.9 комментариев
Гастроэнтеролог назвала самые опасные летние продукты для детей
Врач Рейдер: Кремовые десерты и газировка особенно опасны для детей летом
В жаркую погоду многократно возрастает риск пищевых отравлений у несовершеннолетних из-за быстрого размножения патогенных бактерий в скоропортящейся еде, рассказала детский гастроэнтеролог Яна Рейдер.
«В жаркую погоду продукты быстрее портятся, возрастает риск кишечных инфекций и пищевых отравлений, а привычные ошибки в питании могут переноситься организмом значительно тяжелее. Поэтому в летний период родителям особенно важно внимательно следить за рационом ребенка, качеством продуктов и питьевым режимом», – объяснила Рейдер, передает Газета.Ru.
Специалист предупредила, что высокая температура способствует активному размножению опасной микрофлоры в мясе, молочных изделиях, салатах и яйцах. Летнее меню ребенка должно быть легким, поэтому стоит исключить жирную пищу, копчености, колбасы и майонез. Подобная еда перегружает желудок и моментально портится при малейшем нарушении условий хранения.
Отдельную угрозу представляют кремовые десерты и сладкие газированные напитки. Врач отметила, что именно кондитерские изделия часто провоцируют токсикоинфекции, а пакетированные соки нарушают водно-минеральный баланс и не утоляют жажду. При отравлении у пациента наблюдаются тошнота, боли в животе, слабость и повышение температуры.
Медик добавила, что многократная рвота, сильная диарея и невозможность удерживать жидкость являются крайне тревожными симптомами. В таких случаях необходимо срочно обращаться за медицинской помощью для возможной госпитализации в инфекционный стационар. Для постановки точного диагноза применяются анализы крови, исследования кала и ультразвуковое исследование брюшной полости.
Как писала газета ВЗГЛЯД, директор по пищевой безопасности Елена Крупская рассказала об опасности хранения готовой еды без холодильника дольше получаса.
Представитель Роскачества Елена Спеценко заявила о двукратном сокращении сроков годности скоропортящихся продуктов из-за летнего зноя.
Роспотребнадзор рекомендовал россиянам отказаться от молочных изделий и кондитерских кремов во время отдыха на природе.