Tекст: Анастасия Куликова

Несколько дронов ВСУ залетели в воздушное пространство Эстонии в ночь на 31 марта. Об этом сообщил начальник отдела стратегических коммуникаций сил обороны страны полковник Уку Арольд. Он уточнил, что беспилотники были обнаружены как радиолокационными станциями, так и истребителями. «С большой вероятностью мы имели дело именно со сбившимися с курса устройствами», – заявил военный.

В ту же ночь дроны атаковали Ленинградскую область. По данным губернатора Александра Дрозденко, сбито 38 БПЛА. В поселке Молодцово в результате падения обломков пострадали три человека, включая двоих детей. Повреждения зафиксированы в порту Усть-Луга.

Как сообщает «Газета.ru», атака осуществлялась ударными дронами FP-1. Устройства запускали через Прибалтику. «Литва, Латвия и Эстония открыли небо и коридор для украинских беспилотников, которые атакуют российские регионы», – пишет издание. Схожая ситуация, по данным СМИ, наблюдается со стороны Финляндии и Польши.

На этом фоне в Польше разгорелся политический скандал. «Эксперты однозначно утверждают, что власти сознательно выделили и предоставили польское воздушное пространство для атак украинских дронов на нефтяную инфраструктуру в Ленинградской области, а также на порты Усть-Луга и Приморск. Стоп поджигателям войны», – написал депутат Влодзимеж Скалик из крайне правой партии «Конфедерация польской короны».

Оправдываться пришлось начальнику оперативного командования польских ВС. Генерал Мачей Клиш назвал заявления парламентария ложными. Он объяснил: на востоке страны действуют ограничения на использование воздушного пространства, которые полностью запрещают полеты беспилотников. Эти меры были введены еще в сентябре 2025 года.

Прибалтику взялась защищать Рига. «Латвия, а также Литва и Эстония не участвуют в планировании и осуществлении украинских атак на Россию», – заявило латвийское военное ведомство.

Напомним, в последнюю неделю беспилотники ВСУ падали на территории третьих стран с завидной регулярностью. Один аппарат рухнул в Варенском районе Литвы. В Эстонии дрон столкнулся с дымовой трубой электростанции в Аувере – в местной полиции заявили, что обломки указали на его украинское происхождение. Еще один беспилотник пересек воздушное пространство Латвии и упал в Краславском крае, на границе с Белоруссией.

В минувшие выходные два дрона упали в районе Коуволы на юго-востоке Финляндии, еще один – на лед в море неподалеку от Эспоо. Власти республики объяснили, что не стали сбивать украинские беспилотники, поскольку те не представляли непосредственной опасности. Тем не менее премьер-министр Петтери Орпо назвал случившееся «очень серьезным делом». МИД Украины принес Хельсинки извинения.

В Киеве попытались оправдаться. «Можем утвердительно сказать, что ни в коем случае никакие украинские дроны в сторону Финляндии не направлялись. Наиболее вероятная причина – отклонение российскими системами РЭБ», – заявил спикер украинского МИД Георгий Тихий.

При этом со стороны руководства ЕС желания помочь странам Евросоюза не наблюдается. Представитель Еврокомиссии Тома Ренье напомнил: защита от беспилотников – национальная компетенция стран-членов организации. В то же время объединение продолжает выделять деньги на милитаризацию: еще в прошлом году был создан фонд SAFE размером 150 млрд евро. Вложенные средства уходят на наращивание «оборонного» производства.

В экспертном сообществе не сомневаются: некоторые страны ЕС открыли свое воздушное пространство для украинских дронов.

Они выступили фактическими «пособниками» Владимира Зеленского и, что важно, проигнорировали риски для собственных граждан. Заявления же об обратном – комичны и не выдерживают никакой критики.

Как выяснил политолог Дмитрий Ермолаев, автор Telegram-канала «Журналист на всю голову», Латвия 19 февраля до конца года ввела ограничение по требованию национальных военных властей для пролета авиации с 17.00 до 04.00 утра в зоне следования упавшего дрона. По его мнению, это решение латвийского управления воздушного движения показывает, что Рига, по всей видимости, готовилась пропускать БПЛА.

Кроме того, если бы Украина использовала небо тех же Латвии, Литвы и Эстонии без ведома руководителей республик, то упомянутые страны должны были бы объявить Киеву демарш, а также принять меры для уничтожения беспилотных аппаратов, отметил военный эксперт Борис Джерелиевский. Однако, добавил он, ничего сделано не было – наоборот, звучат обвинения в адрес Москвы. По мнению аналитика,

есть все основания предполагать, что прибалты и финны предоставили свое воздушное пространство для ударов по России.

«Другой вопрос – является ли это решение добровольным и свободным или навязанным более сильными игроками западного мира», – продолжил спикер. Джерелиевский не исключил, что лимитрофы вынуждены рисковать национальной безопасностью, потому что поручение отдал «старший» партнер – например, Британия.

Схожей точки зрения придерживается военкор Александр Коц. Он допускает, что планированием атак занимается Лондон, а Риге, Вильнюсу и Таллину дали указания, что называется, «сидеть и молчать». Собеседник напомнил, что давняя мечта Соединенного Королевства – закрыть для России Балтийское море.

«Усть-Луга – это не только важнейший узел для российского нефтяного экспорта, но и гражданский порт, через который осуществляется паромное сообщение с Калининградской области. Атаками на объект противник хочет показать Москве возможность разрыва связи с полуэксклавом», – детализировал Коц.

Военный корреспондент ВГТРК Николай Долгачев также указывает, что атаки противника на порт Усть-Луга – это не просто удар по некоему «объекту в Ленинградской области», это атака по присутствию России на Балтике и по снабжению Калининграда, российского балтийского аванпоста.

«Усть-Луга – это порт, связывающий паромным сообщением Калининград с Большой землей.

Дроны летят из Прибалтики (не важно, откуда запускаются, летят они именно со стороны Литвы, Латвии и Эстонии), а этот регион, опять же, граничит с Калининградской областью», – написал он в своем Telegram-канале.

Военкор допускает, что следующим шагом может стать попытка лишить Россию присутствия на Балтике, что является давней британской и германской геополитической целью. «Для этого ухудшение снабжения Калининграда и создание в его районе напряженности, в том числе прямой военной – вполне вероятно. Противник будет делать все, что способен делать для того, чтобы нанести нам поражение», – подчеркнул Долгачев.

Однако страны НАТО официально не признают свою причастность к происходящим атакам. «Дело в том, что это будет означать прямое участие в военных операциях против России. Брюсселю не нужна лишняя эскалация. Тем более Североатлантический альянс сейчас дезорганизован и не проявляет единства, о чем заявлял, например, госсекретарь США Марко Рубио в недавнем интервью телеканалу Al Jazeera», – напомнил Коц. С ним согласен и Джерелиевский.

«Если Таллин, Рига или Вильнюс подтвердят свое согласие на пролет украинских дронов, это станет несомненным казус белли»,

– подчеркнул собеседник. Он обратил внимание на географический фактор: от порта Усть-Луга до эстонской границы – около 20 км. Это расстояние беспилотник способен преодолеть за пять–семь минут. С учетом того, что аппарат идет на сверхмалых высотах, времени для его обнаружения и перехвата у российских систем ПВО крайне мало.

Выходом из этой ситуации, по мнению эксперта, мог бы стать перехват дронов в воздушном пространстве третьей страны – в данном случае Эстонии – разумеется, после соответствующих предупреждений. «В некотором плане мы тем самым окажем «помощь» государству, которое не в состоянии нейтрализовать БПЛА», – считает военный эксперт.

Примечательно в этой связи, что Еврокомиссия готова тратить десятки миллиардов евро на милитаризацию, но не на защиту европейцев от реальной угрозы со стороны украинских дронов. Более того, в ЕК официально советуют членам объединения самим заботиться о защите от беспилотников.

Как бы то ни было, Джерелиевский полагает: сейчас наиболее благоприятный момент для того, чтобы Москва проявила более жесткую риторику в диалоге с НАТО. «Мы видим кризис блока, значительное исчерпание потенциала альянса, взаимное недоверие стран-партнеров, внутренние конфликты», – заключил он.