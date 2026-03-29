  В результате артиллерийского удара ВСУ обесточен Энергодар
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Иран может стать для Америки хуже Вьетнама

    29 марта 1973 года США вывели свои войска из Вьетнама. После этого падение южной части разъединенной страны и победа коммунистического Севера были делом времени. Вьетнам стал самой психологически тяжелой войной для Штатов за весь ХХ век. Сможет ли Иран стать для них еще сложнее?

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян В Венесуэле не оказалось места для революционной романтики

    Трампу в Венесуэле нужно стабильное правление легитимно избранного президента, который изначально ориентируется на США – проще говоря, берет под козырек. Плюс доступ американских компаний к углеводородам, который, по сути, уже открыт.

    6 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев США перед Ираном оказались слабее, чем перед Вьетнамом

    Положение Ирана отличается от положения Северного Вьетнама, которому тогда помогал СССР, а Ирану сейчас не помогает даже его самый ближайший союзник – Китай. И тем не менее Вашингтон оказался в ситуации, в которой американские политики хотели бы оказаться меньше всего.

    2 комментария
    29 марта 2026, 19:00 • В мире

    Северная Европа примеряет роль щита либерального миропорядка

    @ Adrian Wyld/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Военные амбиции Северной Европы набирают обороты. Президент Финляндии Александр Стубб уже отвел региону роль главного защитника либерального миропорядка. Однако в экспертном сообществе уверены: присваивать Прибалтике и Скандинавии такой статус пока преждевременно. Что движет северными странами на пути к военному лидерству и что это означает для России?

    Будущее трансатлантических отношений вызывает серьезное беспокойство в Северной Европе. «Мы, вероятно, наблюдаем не разрыв, а раскол этого партнерства», – цитирует президента Финляндии Александра Стубба издание Politico. По его оценке, начало 2026 года продемонстрировало: США больше не заинтересованы в отстаивании либерального миропорядка.

    На этом фоне, отмечает финский лидер, роль главного защитника западных ценностей переходит к государствам «глобального Севера». Впрочем, от дальнейшего сотрудничества с Вашингтоном он не отказывается. Свой подход к контактам с американской администрацией Стубб описывает как участие в «выносливых видах спорта»: чтобы добиться результата, необходим баланс между напряжением и спокойствием.

    Параллельно с пересмотром роли США в обеспечении безопасности Северная Европа наращивает собственный военный потенциал. Согласно отчетам НАТО, по итогам 2025 года Литва и Латвия направили на оборону более 3,5% ВВП, Эстония – немногим выше 3%. Схожие показатели демонстрируют Норвегия и Дания.

    При этом страны региона не намерены останавливаться на достигнутом. В 2026 году Латвия планирует довести оборонные расходы почти до 5% ВВП (2 млрд евро), а Литва намерена поставить рекорд – около 5,5%. Страны Скандинавского полуострова движутся в том же темпе: Дания и Норвегия в ближайшие девять месяцев увеличат траты до 3,5%, Швеция – до 2,8%, Финляндия – до 2,5%.

    Враждебность и милитаризацию стран региона газета ВЗГЛЯД фиксировала еще в февральском выпуске рейтинга недружественных правительств. Тогда в пятерку наиболее агрессивных государств вошли все страны Прибалтики и Скандинавии, за исключением Норвегии и Исландии.

    Неутешительный процесс милитаризации беспокоит и экспертов. По их оценкам, против Москвы формируется «балто-скандинавский кулак». Государства Севера уже обладают разветвленной сетью форматов военного взаимодействия: коммуникация и интеграция армий проходят через объединение Nordic-Baltic Eight (NB8) и Северное оборонное сотрудничество (NORDEFCO).

    Важно понимать: обозначенная угроза постепенно переходит из сферы теории в зону практики. Беспрецедентным актом эскалации стало фактическое разрешение стран Прибалтики на использование своей территории для пролетов украинских БПЛА в сторону России. От этих решений страдают и сами республики: в Литве дрон рухнул в Варенском районе, а в Эстонии беспилотник врезался в дымовую трубу станции в Аувере.

    «Европа разделилась по принципу «Север – Юг». Первые сплотились вокруг Германии и Британии, избрав путь милитаризации и подготовки к войне с Россией. Сюда же стоит отнести и их постепенное дистанцирование от США – речь идет о попытке превратить Евросоюз в более сильный кулак», – заявил германский политолог Александр Рар.

    Юг, напротив, выступает сосредоточением государств, которые ориентированы на реализацию собственных национальных интересов. Они сосредоточены на экономике, выступают за нормализацию диалога с Москвой. Кроме того, эти страны поддерживают идею усиления связей с Вашингтоном, исходя из собственных соображений безопасности», – акцентирует он.

    «Что касается заявлений Стубба, то своим анализом он фактически раздвоил трансатлантическое сообщество, по сути, похоронил прежнюю модель. Президент Финляндии отказывается от старой западной конструкции с акцентом на США в пользу нового объединения – Севера, которое и должно бороться за либеральные ценности», – пояснил Рар.

    Впрочем, до лидерства, по крайней мере в военной сфере, Северной Европе еще далеко, считает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «Для полноценной милитаризации им не хватит экономической мощи. Зато в ценностно-либеральном плане этот регион, пожалуй, является основным критиком России», – полагает он.

    «Во многом в военном плане эти государства опирались на США и ожидали, что Дональд Трамп продолжит поддерживать если не всю Европу, то хотя бы их – членов ЕС, которые находятся наиболее близко к России. Теперь же они особенно сильно переживают, что Штаты могут рекордно снизить свое участие в НАТО», – продолжает собеседник.

    «Впрочем, даже если Вашингтон решит постепенно ослабить узы контроля внутри альянса, именно прибалты и скандинавы станут западным стержнем антироссийских настроений. Поэтому России важно следить за армейской активностью стран Скандинавии и Прибалтики. С нашей стороны необходимо дать понять, что такие шаги делают их потенциальной целью для ответных мер. В случае эскалации именно по северным странам могут быть нацелены российские ракеты», – пояснил Козюлин.

    Пока Северная Европа еще не раскрыла свой оборонный потенциал, считает военный эксперт Алексей Анпилогов. «Важно помнить, что среди этого пестрого набора государств только Швеция обладает отлаженным и относительно эффективным ВПК. Та же Финляндия в этом плане значительно слабее», – говорит собеседник.

    «Причем их интеграция в структуры НАТО не стала толчком к развитию военной промышленности. Каких-либо серьезных заказов со стороны союзников по блоку до сих пор нет. И Стокгольм, и Хельсинки довольствуются слабыми и дешевыми контрактами, на выручку от которых полноценную модернизацию ВПК не провести», – добавляет он.

    «Норвегия же или страны Прибалтики не имеют даже достаточного демографического ресурса, чтобы претендовать на что-либо высокое в военном плане. Экономических возможностей для поддержки полноценной армии у них тоже не хватает. Теоретически Осло мог бы конкурировать со Швецией, но сфера социальных выплат в государстве крайне велика, и перенаправить излишки в пользу армии – задача трудная», – рассуждает эксперт.

    «На мой взгляд, их попытки усилиться в военном отношении продиктованы неопределенностью будущего американского присутствия в Старом Свете. Вообще, уход США из региона плохо отразится на экономике перечисленных стран, поскольку очень много средств в их казну поступает именно на содержание инфраструктуры вокруг баз НАТО», – говорит собеседник.

    «Чего действительно стоит опасаться, так это использования данного региона в качестве плацдарма для возможных действий против России.

    Здесь выстроена широкая и весьма масштабная сеть представительств альянса, которая при начале конфликта позволит другим игрокам весьма эффективно участвовать в противостоянии», – продолжает он.

    «Но в отрыве от остальной части НАТО и в особенности от США, этот регион, во всяком случае пока, сложно назвать военным костяком Европы. Это понимает и сам Стубб. Его громкие заявления в том числе призваны привлечь внимание Вашингтона, обратить на себя внимание: мол, мы готовы стать армейской опорой Запада. Это во многом вызвано опасением, что Белый дом весьма скупо оценивает свои обязательства по пятой статье альянса», – заключил Анпилогов.

    Главное
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации