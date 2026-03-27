Стубб заявил о расколе трансатлантического партнерства

Tекст: Мария Иванова

Президент Финляндии Александр Стубб высказал обеспокоенность будущим трансатлантических отношений, сообщает Politico.

Он отметил: «Мы, вероятно, наблюдаем не разрыв, а раскол трансатлантического партнерства». По мнению Стубба, после первых месяцев 2026 года США становятся менее заинтересованными в защите либерального миропорядка, а роль защитника этих ценностей переходит к странам «глобального севера».

Стубб напомнил, что еще недавно в своей книге он описывал Европу и Америку как оплот либеральных ценностей, однако теперь видит, что Вашингтон под руководством Дональда Трампа действует все более прагматично и ориентируется на сиюминутную выгоду. Президент Финляндии не скрывает, что ему пришлось пересмотреть свои взгляды в связи с изменениями в мировой политике.

При этом Стубб продолжает активно укреплять международные связи. Недавно он принимал участие в саммите оборонного объединения Joint Expeditionary Force в Хельсинки, где обсуждал вопросы безопасности с лидерами десяти стран, а также поддерживает регулярные контакты с главами государств и правительств, включая короля Чарльза, Кира Стармера и Владимира Зеленского.

Несмотря на угрозы американксого президента отказаться от защиты стран НАТО, которые не выполняют финансовые обязательства, Стубб подчеркивает, что не отказывается от сотрудничества с США и не ставит под сомнение роль альянса. Свой подход к политике он сравнивает с принципами выносливых видов спорта: чтобы добиться максимального результата, необходим баланс между напряжением и стратегическим спокойствием.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александр Стубб призвал внимательно относиться к риторике американксого лидера о НАТО и учитывать позицию Белого дома по вопросам безопасности.

Ранее Стубб заявил о завершении эпохи западного доминирования и переходе мира к более многополярному и транзакционному порядку.