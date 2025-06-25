Есть известная фраза Стива Джобса о том, что каждый стремится стать самым богатым покойником на кладбище. Можно быть богатым, успешным и при этом высоконравственным человеком, которого будут с благодарностью вспоминать через столетия. Нужно только стряхнуть этот морок, что «быть нравственным в экономике невыгодно».2 комментария
Президент Финляндии признал окончание эры западного доминирования
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что время западного доминирования завершилось, а международные отношения движутся к большей многополярности.
Он отметил, что современный мир становится более транзакционным, многополярным и беспорядочным, передает РИА «Новости».
Стубб отметил, что сейчас происходит изменение мирового порядка, сравнив ситуацию с периодами после Первой и Второй мировых войн, а также после окончания холодной войны. Он подчеркнул, что после Первой мировой войны был допущен ряд ошибок, после Второй мировой войны баланс сложился более или менее правильно, а после холодной войны, по его мнению, возникла интеллектуальная пассивность.
Президент Финляндии также подчеркнул, что саммит НАТО в Гааге станет историческим событием. По его словам, одной из причин этого является возвращение альянса к уровню оборонных расходов, характерному для времен холодной войны.
Напомним, с 24 по 25 июня в Гааге проходит очередной саммит НАТО. Генсек альянса Марк Рютте уже назвал его «историческим».
Газета ВЗГЛЯД поясняла, почему НАТО придется выбрать из двух вариантов существования.