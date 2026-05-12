Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошел полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.6 комментариев
Спрос на отдых в Анапе на майские вырос на 10%
Спрос на туры в Анапу в период майских праздников увеличился на 10% по сравнению с прошлым годом, передает РИА «Новости». В пресс-службе туроператора «Алеан» сообщили, что этому способствовали демократичные цены на размещение, проведение акций раннего бронирования и специальные предложения от отелей.
По словам представителей компании, еще одним фактором привлекательности Анапы стали насыщенные анимационные программы и развитая инфраструктура гостиниц. В результате бронирования туров в Анапу на майские праздники оказались активнее, чем в Сочи: доля Анапы в общем объеме бронирований по Краснодарскому краю составила 46%, тогда как на Сочи пришлось 35%.
Загруженность популярных отелей курорта на первые длинные выходные достигала почти 100%, а в среднем составляла около 70%. Ожидается, что аналогичные показатели сохранятся и на вторые майские выходные. В среднем продолжительность поездки составляет три-четыре дня, а стоимость проживания в трехзвездочном отеле «все включено» на три ночи для двоих составляет 20,9 тыс. рублей.
Курорт востребован у семейных туристов, пар без детей и молодежи, отметили в туроператоре.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Ассоциация туроператоров России назвала Анапу главным направлением для отдыха в Краснодарском крае на майские праздники.
В апреле спрос на посуточную аренду квартир на курорте вырос на 18,5%.