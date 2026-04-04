Названы самые популярные курорты для майских праздников

Tекст: Дмитрий Зубарев

Курорты Краснодарского края и Кавказских Минеральных Вод стали самыми популярными направлениями для россиян на майские праздники, передает РИА «Новости». По информации национального туроператора «Алеан», на долю Краснодарского края приходится 43% бронирований, а на Кавказские Минеральные Воды – 26%. В компании пояснили: «Самые востребованные направления поездок – курорты Краснодарского края и курорты Кавказских Минеральных Вод».

В Краснодарском крае особым спросом пользуются отели с развитой инфраструктурой, спа и подогреваемыми бассейнами. Туристы чаще выбирают Анапу – на этот город приходится 46% бронирований по краю, в то время как доля Сочи составляет 36%, а Геленджика – 16%.

Стоимость проживания на майские праздники в отелях Сочи уровня три звезды с трехразовым питанием стартует от 17,6 тыс. рублей за три ночи на двоих. В Анапе аналогичный отдых обойдется от 14,4 тыс. рублей, а в Геленджике – от 21 тыс. рублей. Санатории среднего сегмента на Кавказских Минеральных Водах с лечением предлагают размещение по цене от 120 тыс. рублей за 10 дней на двоих.

На Кавказских Минеральных Водах на майские праздники растет спрос на отели с завтраками, хотя интерес к санаториям с полным пансионом и оздоровительными процедурами также сохраняется. На сегодняшний день отели курортов загружены на 50%.

В сегменте экскурсионных туров среди россиян увеличился интерес к поездкам на Горный Алтай, Северный Кавказ, в Калининградскую область, а также в Казань и города Золотого кольца. Минимальная стоимость экскурсионных туров на двоих на три дня, без учета транспорта, составляет 27,4 тыс. рублей в Калининград, 43 тыс. рублей в Дагестан и 58 тыс. рублей в Горный Алтай.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на майские праздники в Анапе бронирование отдыха превысило прошлогодние показатели на 1%. В Ассоциации туроператоров России сообщили о нехватке мест в отелях Москвы и Петербурга на майские праздники из-за высокого спроса. Сервис «Авито Путешествия» зафиксировал значительный рост спроса на аренду квартир и загородных домов на Черноморском побережье, включая Анапу и Геленджик, в апреле.