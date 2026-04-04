В Москве прошел парад ретротрамваев
На улице Сергия Радонежского в Москве прошла выставка ретротранспорта в честь 127-летия московского трамвая. В параде и экспозиции участвовали более 50 единиц техники. Посетители могли увидеть 16 трамваев разных эпох – от дореволюционных моделей до спецтехники, а также десятки ретроавтомобилей (фото: Арина Антонова/ТАСС)
Для посетителей были организованы фотозоны с моментальной печатью (фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости)
Праздник начался с торжественного парада колонны исторических вагонов (фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости)
Колонна стартовала от Курского вокзала и проследовала до места выставки (фото: Арина Антонова/ТАСС)
Перед зрителями также выступил академический хор Московского метрополитена (фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости)
Для детей были организованы мастер-классы в стиле ретро (фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости)
Московский электрический трамвай начал свою работу 6 апреля 1899 года. Традиционно парады в честь этой даты проводятся в ближайшую к юбилею субботу (фото: Чингаев Ярослав/Агентство «Москва»)
Реконструкторы в костюмах 1930-х годов создали атмосферу прошлого века, также была представлена выставка исторической формы сотрудников трамвайного комплекса (фото: Чингаев Ярослав/Агентство «Москва»)
В отличие от обычных музеев, на таких парадах почти во все исторические вагоны можно зайти. Детям разрешают посидеть на старинных деревянных скамьях и даже потрогать рычаги управления в кабине вожатого (фото: Чингаев Ярослав/Агентство «Москва»)