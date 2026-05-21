Грузия выразила надежду на «двустороннюю дружбу» с Украиной

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

В интервью телекомпании «Имеди» председатель правительства Грузии заявил, что «надеется на перезагрузку отношений с Украиной».

«Это важно, так как наши страны и народы связывают традиции дружбы», – сказал он.

«У нас особенная чувство солидарности с украинским народом, – отметил Ираклий Кобахидзе. – Важно перезагрузить отношения с руководством Украины».

По его словам, инициатива встретиться в Ереване на саммите Европейского политического сообщества исходила от Владимира Зеленского.

«Встреча о важности оздоровления отношений прошла в очень дружеском режиме в течение десяти минут, о других деталях говорить воздержусь, – сказал Ираклий Кобахидзе. – Посмотрим, было много факторов, которые создали проблемы в двусторонних отношениях».

Он перечислил отзыв посла Украины из Грузии в начале СВО, призывы Киева открыть «второй фронт» против России, а также напомнил, что сам санкционирован украинскими властями.

«Смотрим на это спокойно, сейчас главное идти вперед, перезагрузить отношения. Мы готовы остаться в режиме односторонней дружбы, но надеемся перевести его в двусторонний», – сказал Ираклий Кобахидзе.

Ранее вице-премьер – глава МИД Грузии Мака Бочоришвили назвала роль Грузии как соединяющего звена между различными государствами ответом на усилия Украины по восстановлению отношений с Тбилиси, испорченных Киевом после начала СВО.

«Единственный контекст, который объясняет активность украинской стороны, это роль Грузии в плане связи широкого соседства», – сказала она.

По ее словам, «сегодня связи с Грузией и через Грузию нужны многим странам, и это же нужно Украине. Поэтому легко объяснимо, зачем им нужна нормализация отношений с Грузией».