Грузия выразила надежду на «двустороннюю дружбу» с Украиной
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о готовности восстановить двустороннюю дружбу с Украиной и назвал «очень дружеской» свою встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в начале мая в Ереване, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В интервью телекомпании «Имеди» председатель правительства Грузии заявил, что «надеется на перезагрузку отношений с Украиной».
«Это важно, так как наши страны и народы связывают традиции дружбы», – сказал он.
«У нас особенная чувство солидарности с украинским народом, – отметил Ираклий Кобахидзе. – Важно перезагрузить отношения с руководством Украины».
По его словам, инициатива встретиться в Ереване на саммите Европейского политического сообщества исходила от Владимира Зеленского.
«Встреча о важности оздоровления отношений прошла в очень дружеском режиме в течение десяти минут, о других деталях говорить воздержусь, – сказал Ираклий Кобахидзе. – Посмотрим, было много факторов, которые создали проблемы в двусторонних отношениях».
Он перечислил отзыв посла Украины из Грузии в начале СВО, призывы Киева открыть «второй фронт» против России, а также напомнил, что сам санкционирован украинскими властями.
«Смотрим на это спокойно, сейчас главное идти вперед, перезагрузить отношения. Мы готовы остаться в режиме односторонней дружбы, но надеемся перевести его в двусторонний», – сказал Ираклий Кобахидзе.
Ранее вице-премьер – глава МИД Грузии Мака Бочоришвили назвала роль Грузии как соединяющего звена между различными государствами ответом на усилия Украины по восстановлению отношений с Тбилиси, испорченных Киевом после начала СВО.
«Единственный контекст, который объясняет активность украинской стороны, это роль Грузии в плане связи широкого соседства», – сказала она.
По ее словам, «сегодня связи с Грузией и через Грузию нужны многим странам, и это же нужно Украине. Поэтому легко объяснимо, зачем им нужна нормализация отношений с Грузией».