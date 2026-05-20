За разборками государств и цифровых гигантов идет необратимый процесс встраивания интернета в общее национальное пространство с государственным контролем над ним. Для нас – людей, привыкших и помнящих интернет-вольницу нулевых, текущие инновации вызывают как минимум неудовольствие и дискомфорт.8 комментариев
В атакованном дроном ВСУ авто в Херсонской области один человек погиб, один ранен
В результате атаки легкового автомобиля в районе села Софиевка Херсонской области погиб мужчина, еще один получил множественные осколочные ранения, сообщил пресс-секретарь главы региона Владимир Василенко.
«В районе села Софиевка в результате вражеского обстрела поврежден легковой автомобиль. Мужчина 1986 года рождения погиб, второй – 1983 года рождения – ранен», – сказал он РИА «Новости».
Василенко уточнил, что пострадавший госпитализирован со множеством осколочных ранений нижних и верхних конечностей.
Напомним, ранее глава Каховского округа Херсонской области Павел Филипчук сообщил об обстреле машины с хлебом, который везли в магазины мирным жителям региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле украинские беспилотники атаковали гражданские автомобили в поселке Любимовка Херсонской области.