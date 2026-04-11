В Херсонской области при атаке украинских БПЛА погибли две женщины

Tекст: Дарья Григоренко

Филипчук в своем Telegram-канале уточнил, «Любимовка. Сегодня. Украинские боевики с использованием БПЛА атаковали автомобиль такси. В результате атаки две женщины погибли, таксист был ранен». Также в результате атаки было поражено еще одно гражданское авто, его водитель пострадал.

Он добавил, что еще два автомобиля получили повреждения, однако находившиеся в них люди не пострадали.

Ранее губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли удары беспилотниками по Херсонской области, в результате чего был поврежден Дом культуры в селе Приветное.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Сальдо сообщил, что ВСУ стали интенсивнее наносить удары по населенным пунктам Херсонской области за счет поставок беспилотников, производство которых Киев локализовал в европейских странах.