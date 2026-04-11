В Херсонской области при атаке украинских БПЛА погибли две женщины
Две женщины погибли, еще двое получили ранения в результате атаки украинских беспилотников на гражданские автомобили в поселке Любимовка Херсонской области, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.
Филипчук в своем Telegram-канале уточнил, «Любимовка. Сегодня. Украинские боевики с использованием БПЛА атаковали автомобиль такси. В результате атаки две женщины погибли, таксист был ранен». Также в результате атаки было поражено еще одно гражданское авто, его водитель пострадал.
Он добавил, что еще два автомобиля получили повреждения, однако находившиеся в них люди не пострадали.
Ранее губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли удары беспилотниками по Херсонской области, в результате чего был поврежден Дом культуры в селе Приветное.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Сальдо сообщил, что ВСУ стали интенсивнее наносить удары по населенным пунктам Херсонской области за счет поставок беспилотников, производство которых Киев локализовал в европейских странах.