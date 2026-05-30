Россия сохранила мировое лидерство в торговле премиальными крабами

Россия подтвердила статус мирового лидера в сегменте премиальных крабов
Россия лидирует в мировой торговле премиальными крабами, сообщил ТАСС президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев.
«Россия остается безусловным лидером в сегменте премиальных крабов. По треске и сельди занимаем второе место. Мы – в лидерах минтаевой индустрии, хотя американцы опережают в сегменте филе в ЕС, но в прошлом году мы значительно нарастили свою долю и на этом рынке», – заявил глава отраслевого объединения.
Российская продукция активно экспортируется в Китай, Южную Корею, Японию и страны Евросоюза. На европейском направлении отечественные компании соревнуются с поставщиками из США, особенно в торговле филе минтая, а в Африке идет борьба с производителями сельди из Норвегии.
Аналитика ассоциации за 2024 год указывает на значительные перспективы развития производства рыбной муки, которая может стать наиболее динамично растущей экспортной категорией. Эксперт подчеркнул, что конкуренция на глобальных рынках усиливается, и эпоха многолетнего доминирования одних и тех же стран окончательно завершилась.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия сохранила место в пятерке мировых лидеров по объемам добычи водных биоресурсов.
Ранее ассоциация добытчиков минтая спрогнозировала превышение вылова этой рыбы отметки в 1,5 млн тонн к концу лета. А в начале года наша страна установила рекорд по экспорту замороженного минтая в Японию.