Без единой структуры, командования, общей стратегии нынешний коллективный Запад станет просто неким клубом по интересам. Содружеством государств разной судьбы, находящихся на разных континентах и преследующих собственные цели.2 комментария
Эксперт Подольская: В восьми регионах Радоницу объявили нерабочим днем
Жители восьми субъектов Российской Федерации получат дополнительный выходной 21 апреля в связи с празднованием православного Дня поминовения усопших, сообщила эксперт президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская.
В 2026 году религиозный праздник станет официальным выходным для населения Краснодарского и Ставропольского краев, сказала Подольская, передает РИА «Новости».
Также выходной в этот день будет в Иркутской, Пензенской, Брянской и Саратовскую областях, в Адыгее и Кабардино-Балкарии.
Она пояснила, что выходной обусловлен православным Днем поминовения усопших (Радоницей).
Специалист подчеркнула важность подобной практики для общества. По ее словам, введение нерабочих дней по религиозным поводам в регионах помогает снизить напряженность и повысить лояльность сотрудников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские регионы самостоятельно устанавливают дополнительные нерабочие дни в связи с религиозными традициями. В 2026 году Радоница отмечается 21 апреля.