МИД Турции: Соглашение между США и Ираном «ближе, чем когда-либо»

Фидан сообщил о готовности США и Ирана заключить соглашение по судоходству

Tекст: Вера Басилая

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью японскому изданию Nikkei подчеркнул, что Анкара активно поддерживает посредническую миссию Катара и Пакистана. передает РИА «Новости».

«Обе стороны стремятся достичь положительного результата. Соглашение ближе, чем когда-либо», – заявил турецкий дипломат.

Основной темой диалога стала ситуация в Ормузском проливе после недавнего перемирия между Тегераном, Вашингтоном и Израилем. Стороны договорились сначала обеспечить полноценное судоходство в регионе, а затем перейти к дискуссиям о ядерной программе. Фидан отметил, что фактическая блокировка пролива создает серьезные трудности для обоих государств.

Ограничения на международный транзит угрожают глобальной энергетической и продовольственной безопасности, а также негативно влияют на мировые цены. По мнению министра, решение транспортной проблемы стало важнее ядерных вопросов. Кроме того, нормализация отношений может ускорить мирный процесс в секторе Газа.

Вашингтон и Тегеран подготовили проект соглашения о продлении перемирия и открытии Ормузского пролива.

