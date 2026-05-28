Мир сильно ускорился и стал менее понятным обывателю. В новостной ленте столько событий, что девяностые позавидовали бы такому темпу. Но тогда мир был устроен проще, а происходящие события, включая криминальные разборки, МММ и корпоративные войны, напрямую отражались на нашем быте, карьере, заработках.14 комментариев
Армия Израиля атаковала инфраструктуру «Хезболлы» в ливанском Тире
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что начала наносить удары по инфраструктуре шиитского движения «Хезболла» в районе ливанского города Тир.
Вооруженные силы еврейского государства приступили к уничтожению позиций шиитского движения на ливанской территории, передает РИА «Новости». «Армия обороны Израиля начала наносить удары по инфраструктуре «Хезболлы» в районе Тира», – говорится в официальном заявлении военных.
Накануне израильская боевая авиация атаковала 47 населенных пунктов на юге и востоке страны. Под огнем оказались крупные города Набатия и Тир, а также районы в долине Бекаа около крупнейшего национального водохранилища Караун.
Тир представляет собой важнейший исторический центр с богатым археологическим наследием финикийской эпохи. Беспрецедентная эскалация конфликта создает серьезную угрозу как для местных жителей разных конфессий, так и для уникальных памятников культуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Армия обороны Израиля объявила о начале ударов по объектам шиитского движения в долине Бекаа и на юге Ливана.
Ранее израильские военные уничтожили около 70 целей «Хезболлы» за одну неделю.
В конце апреля авиация ЦАХАЛ нанесла массированный удар по жилым кварталам города Тир.