UKMTO сообщило об обстреле танкера у берегов Омана
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило об инциденте с танкером у берегов Омана.
Управление морских торговых операций Британии (UKMTO) сообщило о происшествии с танкером у берегов Омана, передает РИА «Новости». По их данным, инцидент произошел в 37 километрах к северо-востоку от побережья Омана.
В официальном сообщении отмечается: «UKMTO получило сообщение об инциденте в 20 морских милях (37 километров) к северо-востоку от Омана». Управление ссылается на слова капитана судна, который сообщил, что танкер был обстрелян.
Несмотря на случившееся, в UKMTO подчеркивают, что танкер и весь его экипаж сейчас находятся в безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, британские ВМС зафиксировали попадание неопознанного снаряда в коммерческий танкер у побережья ОАЭ.
Ранее у берегов Омана из-за удара неизвестным боеприпасом загорелся контейнеровоз.
До этого безэкипажный катер атаковал нефтяной танкер MKD VYOM вблизи маскатской провинции.