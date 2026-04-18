UKMTO сообщило об обстреле танкера у берегов Омана

Tекст: Дмитрий Зубарев

Управление морских торговых операций Британии (UKMTO) сообщило о происшествии с танкером у берегов Омана, передает РИА «Новости». По их данным, инцидент произошел в 37 километрах к северо-востоку от побережья Омана.

В официальном сообщении отмечается: «UKMTO получило сообщение об инциденте в 20 морских милях (37 километров) к северо-востоку от Омана». Управление ссылается на слова капитана судна, который сообщил, что танкер был обстрелян.

Несмотря на случившееся, в UKMTO подчеркивают, что танкер и весь его экипаж сейчас находятся в безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, британские ВМС зафиксировали попадание неопознанного снаряда в коммерческий танкер у побережья ОАЭ.

Ранее у берегов Омана из-за удара неизвестным боеприпасом загорелся контейнеровоз.

До этого безэкипажный катер атаковал нефтяной танкер MKD VYOM вблизи маскатской провинции.