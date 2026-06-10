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Власти Германии утвердили новую национальную авиационную стратегию
Масштабный план развития авиационной отрасли в Германии рассчитан на полтора десятилетия и впервые комплексно охватывает нужды военно-промышленного комплекса, а также сферу беспилотных аппаратов.
Немецкое руководство официально одобрило долгосрочный план развития воздушного транспорта, передает РИА «Новости». Документ определяет векторы работы как для гражданского сектора, так и для оборонной промышленности.
«Федеральное правительство утвердило новую стратегию развития авиации. Впервые в ней комплексно рассматриваются вопросы, касающиеся авиационной промышленности, воздушного транспорта, а также гражданской и военной авиации», – указано в заявлении на сайте кабинета министров.
Концепция опирается на четыре ключевых направления: экономическую и технологическую конкурентоспособность, суверенитет, устойчивость и экологическую безопасность. Кроме того, до конца 2026 года власти планируют разработать национальный закон об U-Space для регулирования сферы беспилотников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Берлин приступил к поиску новых партнеров для создания новейшего боевого самолета. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус объявил о запуске совместного с Украиной производства дальнобойных беспилотников. Немецкое оборонное ведомство запланировало закупку боевых дронов на 536 миллионов евро.