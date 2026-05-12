Германия решила вооружить Украину дешевой заменой крылатых ракет

Tекст: Борис Джерелиевский

Внезапный визит военного министра ФРГ в Киев, по его словам, имел целью переход от «ситуативной поддержки Украины» к «структурированному и долгосрочному стратегическому партнерству». В частности, Борис Писториус объявил о запуске совместного с Украиной производства дальнобойных ударных беспилотников, способных наносить удары по российской территории на глубину до 1,5 тыс. км.

Кроме того, украинские источники сообщили, что Писториус и министр обороны Украины Михаил Федоров в Киеве подписали письмо о намерениях по запуску Brave Germany – совместной программы для развития оборонных технологий и поддержки инновационных стартапов. Напомним, Brave1 – украинская платформа для оптимизации взаимодействия всех сторон военно-технической отрасли: заказчиков, разработчиков и инвесторов.

Писториус дал понять, что бундесвер интересуют украинские инновации в области создания БПЛА, а Берлин готов их оплачивать и содействовать их реализации. «Это, конечно, особенно касается совместного производства беспилотников с разной дальностью – от менее 100 км до 1,5 тыс. км», – заявил немецкий министр. Он добавил, что Берлин очень интересуют украинские разработки, за которые ФРГ готова платить.

Однако о каких украинских дроновых инновациях идет речь, если глава офиса Зеленского, экс-начальник ГУР Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) объявил, что в «украинских» дронах ничего украинского нет? «Все наши супероборонные технологии, дроновые и так далее: их элементная база чья, что там украинского? Даже 3D-принтер, на котором большинство деталей сделано, – он же тоже не наш. И прошивка в нем не наша. Мы пользователи – не более того», – заявил Буданов.

И это действительно так. Например, такие дальние ударные дроны, как FP-1, FP-2 и «Лютый», созданы на основе турецких решений, использованных в БПЛА Bayraktar TB2. Научно-техническая и производственная база дроностроения самой Германии значительно серьезнее, чем на Украине, так что

разговор об «украинских инновациях» нужен для обоснования все более глубокой вовлеченности ФРГ в конфликт на Украине в глазах немецкой общественности.

Дескать, чтобы обеспечить необходимый уровень обороноспособности бундесвера, Берлину необходимо «держать руку на пульсе» и тесно взаимодействовать с ВСУ в вопросах получения «передового опыта».

Другим предлогом для расширения сотрудничества с киевским режимом является финансовый аспект. Агентство Reuters в связи с этим напоминает, что ФРГ заложила в бюджет на текущий год 11,5 млрд евро на помощь Украине, часть которых пойдет на производство БПЛА.

И тут интерес Берлина вполне очевиден – поскольку «совместные» предприятия будут размещены на территории Германии, изготавливать «украинские» беспилотники будут немецкие рабочие на немецких же предприятиях, и та часть помощи Украине, что выделена на закупку беспилотников, останется в ФРГ. То есть

немцы получают прибыль и дополнительные рабочие места, а киевский режим – дальние ударные беспилотники для атак вглубь России.

Производственные мощности будут находиться вне зоны действия ВС РФ, их не нужно укрывать и децентрализовывать. То есть ничто не мешает максимальному масштабированию производства. Цинично, но на фоне затянувшегося в Европе кризиса, сворачивания промышленных мощностей и сокращения рабочих мест такая аргументация может быть принята немецким обществом. А «совместный» немецко-украинский статус позволит обходить законы ФРГ о военном экспорте.

Но главное все же другое. Немецкие власти, как и руководство ЕС, не скрывают своей подготовки к войне против России, и в этом процессе Украина играет ведущую роль. Она должна максимально истощить нашу страну перед нападением объединенных сил Европы. И именно для решения этой задачи Берлин стремится обеспечить ВСУ дальнобойными ударными системами.

Для этого же германское руководство ранее готовилось передать украинским формированиям крылатые ракеты большой дальности Taurus. Возможно, Берлин отказался от этого намерения в силу жесткой позиции Москвы, но определенную роль могла сыграть и практическая сторона вопроса.

Эти ракеты очень дороги, запасы их ограничены, расширение производства затруднительно. Следовательно, небольшая партия, переданная ВСУ, не сможет нанести сколько-нибудь значимого ущерба России.

Иное дело – беспилотники дальнего радиуса действия, которые гораздо проще и дешевле, и их можно изготовить за те же деньги в значительно больших количествах. Хотя их легче сбивать, но при их массированном применении срабатывает закон больших чисел, и какая-то часть все равно прорывается к целям, к тому же они перегружают и истощают ПВО. По сути, дальние ударные БПЛА – то же самое, что крылатые ракеты, но существенно дешевле.

Также не случайны участившиеся удары украинских дальних дронов по жилым домам. Это не ошибки наведения или сбои навигации, а вполне осознанные действия, цель которых – вызвать панику в российском обществе, то есть терроризм в чистом виде. На Западе надеются, что и здесь масштабирование таких преступлений позволит достичь данных целей.

Недаром итальянское издание L'antidiplomatico указывает, что дроновые затеи Бориса Писториуса – это прямое участие в террористической деятельности Киева. Тут можно вспомнить, что БПЛА, ударившие по кафе в Хорлах Херсонской области и убившие 27 мирных граждан, в том числе малолетних детей, были собраны из немецких комплектующих.

Кстати, утверждения Писториуса о том, «что с дальнобойными возможностями есть проблемы у всей Европы», а дальность действия БПЛА обеспечивают в «совместном» оружии украинские разработки, есть не что иное, как попытка снять с себя ответственность за террористические удары по России. Это, мол, украинцы сами.

Тут стоит вспомнить, что не так давно Минобороны РФ обнародовало места расположения в Европе предприятий по производству беспилотников и компонентов для украинских войск. Несмотря на это недвусмысленное предупреждение, Берлин считает, что производство для ВСУ ударных систем, в том числе и применяемых в терактах, не является участием в конфликте и нарушением «красных линий». Более того, некоторая демонстративность в заявлениях о германо-украинских планах наводит на мысль, что Берлин таким образом пробует Москву «на зуб» и пытается расширять «границы дозволенного».

Нет сомнений, что и совместные украинско-немецкие предприятия по производству БПЛА на территории ФРГ также немедленно попадут в поле зрения российской военной разведки. И станут законными военными целями – если Европа прибегнет к прямой военной агрессии против нашей страны.