    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов США повторяют ошибки Ассирии

    США – страна юная, с ничтожной исторической памятью. На фоне 2500-летнего Ирана 250-летняя Америка выглядит несмышленым подростком. И ведет себя соответствующе. Конечно, это не первый случай в истории.

    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов История Польши предупреждает Украину

    Сто лет назад, 12 мая 1926 года, в Польше начался майский переворот, закрывший недолгий период польской парламентской демократии. Стоит вспомнить не только внутреннюю борьбу Юзефа Пилсудского со своими оппонентами, но и амбицию усилить влияние Польши в Европе. Что из этого вышло?

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Постсоветское пространство – не место для гусарской политики

    Да, Россия может прекратить субсидирование тех среднеазиатских стран, которые соблюдают западные санкции. Лишить их доступа на российский рынок, ввести визовый режим для их гастарбайтеров, отозвать военно-политические гарантии. Что хорошего от этого получит Россия, кроме морального удовлетворения?

    12 мая 2026, 18:10 • В мире

    Германия решила вооружить Украину дешевой заменой крылатых ракет

    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Борис Джерелиевский

    ФРГ объявила о намерении открыть «совместное» с Украиной производство ударных беспилотников дальнего действия. Почему лживы заявления Берлина о том, что немцы заинтересованы в украинских «дроновых технологиях», и каков реальный смысл происходящего для Германии, Украины и нашей страны?

    Внезапный визит военного министра ФРГ в Киев, по его словам, имел целью переход от «ситуативной поддержки Украины» к «структурированному и долгосрочному стратегическому партнерству». В частности, Борис Писториус объявил о запуске совместного с Украиной производства дальнобойных ударных беспилотников, способных наносить удары по российской территории на глубину до 1,5 тыс. км.

    Кроме того, украинские источники сообщили, что Писториус и министр обороны Украины Михаил Федоров в Киеве подписали письмо о намерениях по запуску Brave Germany – совместной программы для развития оборонных технологий и поддержки инновационных стартапов. Напомним, Brave1 – украинская платформа для оптимизации взаимодействия всех сторон военно-технической отрасли: заказчиков, разработчиков и инвесторов.

    Писториус дал понять, что бундесвер интересуют украинские инновации в области создания БПЛА, а Берлин готов их оплачивать и содействовать их реализации. «Это, конечно, особенно касается совместного производства беспилотников с разной дальностью – от менее 100 км до 1,5 тыс. км», – заявил немецкий министр. Он добавил, что Берлин очень интересуют украинские разработки, за которые ФРГ готова платить.

    Однако о каких украинских дроновых инновациях идет речь, если глава офиса Зеленского, экс-начальник ГУР Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) объявил, что в «украинских» дронах ничего украинского нет? «Все наши супероборонные технологии, дроновые и так далее: их элементная база чья, что там украинского? Даже 3D-принтер, на котором большинство деталей сделано, – он же тоже не наш. И прошивка в нем не наша. Мы пользователи – не более того», – заявил Буданов.

    И это действительно так. Например, такие дальние ударные дроны, как FP-1, FP-2 и «Лютый», созданы на основе турецких решений, использованных в БПЛА Bayraktar TB2. Научно-техническая и производственная база дроностроения самой Германии значительно серьезнее, чем на Украине, так что

    разговор об «украинских инновациях» нужен для обоснования все более глубокой вовлеченности ФРГ в конфликт на Украине в глазах немецкой общественности.

    Дескать, чтобы обеспечить необходимый уровень обороноспособности бундесвера, Берлину необходимо «держать руку на пульсе» и тесно взаимодействовать с ВСУ в вопросах получения «передового опыта».

    Другим предлогом для расширения сотрудничества с киевским режимом является финансовый аспект. Агентство Reuters в связи с этим напоминает, что ФРГ заложила в бюджет на текущий год 11,5 млрд евро на помощь Украине, часть которых пойдет на производство БПЛА.

    И тут интерес Берлина вполне очевиден – поскольку «совместные» предприятия будут размещены на территории Германии, изготавливать «украинские» беспилотники будут немецкие рабочие на немецких же предприятиях, и та часть помощи Украине, что выделена на закупку беспилотников, останется в ФРГ. То есть

    немцы получают прибыль и дополнительные рабочие места, а киевский режим – дальние ударные беспилотники для атак вглубь России.

    Производственные мощности будут находиться вне зоны действия ВС РФ, их не нужно укрывать и децентрализовывать. То есть ничто не мешает максимальному масштабированию производства. Цинично, но на фоне затянувшегося в Европе кризиса, сворачивания промышленных мощностей и сокращения рабочих мест такая аргументация может быть принята немецким обществом. А «совместный» немецко-украинский статус позволит обходить законы ФРГ о военном экспорте.

    Но главное все же другое. Немецкие власти, как и руководство ЕС, не скрывают своей подготовки к войне против России, и в этом процессе Украина играет ведущую роль. Она должна максимально истощить нашу страну перед нападением объединенных сил Европы. И именно для решения этой задачи Берлин стремится обеспечить ВСУ дальнобойными ударными системами.

    Для этого же германское руководство ранее готовилось передать украинским формированиям крылатые ракеты большой дальности Taurus. Возможно, Берлин отказался от этого намерения в силу жесткой позиции Москвы, но определенную роль могла сыграть и практическая сторона вопроса.

    Эти ракеты очень дороги, запасы их ограничены, расширение производства затруднительно. Следовательно, небольшая партия, переданная ВСУ, не сможет нанести сколько-нибудь значимого ущерба России.

    Иное дело – беспилотники дальнего радиуса действия, которые гораздо проще и дешевле, и их можно изготовить за те же деньги в значительно больших количествах. Хотя их легче сбивать, но при их массированном применении срабатывает закон больших чисел, и какая-то часть все равно прорывается к целям, к тому же они перегружают и истощают ПВО. По сути, дальние ударные БПЛА – то же самое, что крылатые ракеты, но существенно дешевле.

    Также не случайны участившиеся удары украинских дальних дронов по жилым домам. Это не ошибки наведения или сбои навигации, а вполне осознанные действия, цель которых – вызвать панику в российском обществе, то есть терроризм в чистом виде. На Западе надеются, что и здесь масштабирование таких преступлений позволит достичь данных целей.

    Недаром итальянское издание L'antidiplomatico указывает, что дроновые затеи Бориса Писториуса – это прямое участие в террористической деятельности Киева. Тут можно вспомнить, что БПЛА, ударившие по кафе в Хорлах Херсонской области и убившие 27 мирных граждан, в том числе малолетних детей, были собраны из немецких комплектующих.

    Кстати, утверждения Писториуса о том, «что с дальнобойными возможностями есть проблемы у всей Европы», а дальность действия БПЛА обеспечивают в «совместном» оружии украинские разработки, есть не что иное, как попытка снять с себя ответственность за террористические удары по России. Это, мол, украинцы сами.

    Тут стоит вспомнить, что не так давно Минобороны РФ обнародовало места расположения в Европе предприятий по производству беспилотников и компонентов для украинских войск. Несмотря на это недвусмысленное предупреждение, Берлин считает, что производство для ВСУ ударных систем, в том числе и применяемых в терактах, не является участием в конфликте и нарушением «красных линий». Более того, некоторая демонстративность в заявлениях о германо-украинских планах наводит на мысль, что Берлин таким образом пробует Москву «на зуб» и пытается расширять «границы дозволенного».

    Нет сомнений, что и совместные украинско-немецкие предприятия по производству БПЛА на территории ФРГ также немедленно попадут в поле зрения российской военной разведки. И станут законными военными целями – если Европа прибегнет к прямой военной агрессии против нашей страны.

    Иран подал иск против США в арбитражный суд Гааги
    В Молдавии учителям обещали двойные оклады за участие в Дне Европы вместо Дня Победы
    В Госдуме назвали оптимальный курс доллара для российской экономики
    Франция отказалась создавать крупные зарубежные военные базы
    Мерца освистали на съезде профсоюзов ФРГ
    Петербуржец задержан за осквернение Вечного огня в День Победы
    Таиланд анонсировал сокращение срока безвизового пребывания для иностранцев

    Технологический рывок Китая оставит Европу далеко позади

    Китайский пятилетний план развития промышленности и технологий грозит еще сильнее ударить по европейской экономике. ЕС уже тяжело тягаться с китайскими конкурентами, а дальше будет только хуже. На адаптацию прорывных технологий у Европы уходит в восемь раз больше времени, чем у китайцев. И отказ ЕС от российского рынка сбыта и энергии лишь ухудшил ситуацию. Подробности

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Парад в Москве стал ответом на внешние вызовы и угрозы

    «В голосе Путина слышалось явное предупреждение в адрес оппонентов о недопустимости риторики на языке нацистов», – так эксперты оценивают речь Владимира Путина на параде Победы в Москве. Они также отмечают, что мероприятие прошло штатно, несмотря на угрозы Киева, а сами торжества были насыщены новшествами. Подробности

    Украинские беспилотники вскрыли блеф военного руководства Латвии

    Политические потрясения произошли в Латвии по итогам атаки украинских БПЛА – в отставку отправлен министр обороны страны. Глава военного ведомства долгое время уверял, что строит специальную «антидронную стену» для защиты от «российской агрессии» – однако в итоге и агрессия оказалась не российской, и никакой «стены» построено не было. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Двойной удар по Зеленскому: Ермак и Мендель

      Пока бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку предъявляли обвинения в коррупции, Украина зачитывалась откровениями бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о любви своего шефа к наркотикам и Геббельсу. Киевский режим рушится на глазах, но необходимо добивание.

    • Третья война России и Германии: быть или не быть?

      На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    • В НАТО освоили новый способ пропаганды

      Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

