Буданов признал деградацию оборонной промышленности Украины
Украина полностью утратила элементную базу для производства вооружения, деградировав до уровня пользователей и сборщиков оружия из иностранных комплектующих, признал глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов).
Буданов заявил, что Украина полностью потеряла элементную базу для производства вооружения и деградировала до уровня пользователей и сборщиков оружия из иностранных комплектующих, передает РИА «Новости». Он подчеркнул: «Все наши »супер-оборонные технологии«, дроновые и так далее: их элементная база чья, что там украинского? Даже 3D-принтер, на котором большинство деталей сделано – он же тоже не наш. И прошивка в нем не наша. Мы пользователи – не более того», – заявил Буданов в беседе с украинской прессой.
Буданов отметил, что страна лишилась возможностей производить бронетехнику, авиадвигатели и ракеты. По его словам, даже широко разрекламированные украинские крылатые ракеты вызывают сомнения относительно степени их самостоятельной разработки на Украине.
Он добавил, что за долгое время в стране не построили ни одного танка, а отдельные виды военной продукции Украине отказываются поставлять даже партнеры. Возможность самостоятельно производить такие изделия, по словам Буданова, была утрачена примерно 20 лет назад.
