    Антон Крылов Антон Крылов Искусственный интеллект тупеет вместе с людьми

    Когда мы по любому вопросу обращаемся к ИИ, мы не только бесплатно обучаем подконтрольную иностранному правительству технологию, но и предоставляем ему неограниченный круг информации о себе – здоровье, сфера интересов, коммерческая тайна, потребительские привычки и так далее.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европа не может ответить на четыре вопроса о переговорах с Россией

    Европе нужно садиться за стол – однако проблема в том, что для целого ряда европейских политиков есть иные приоритеты. Одни слишком много зарабатывают на войне. Другие не готовы садиться за стол переговоров без гарантий того, что они выйдут оттуда с выгодной для себя сделкой.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чернышевский выступил на стороне рассерженных патриотов

    Чернышевский был из тех, кого можно было бы назвать «рассерженным патриотом» – он критиковал положение дел в России, но любил ее и всегда был за ее интересы. Герцен – скорее иноагент, желавший России поражения.

    1 июня 2026, 18:37 • Справки

    Какой народный праздник сегодня: календарь на июнь 2026 года, приметы и запреты

    @ Антон Денисов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Июнь на Руси называли Червень или Земляничник – за то, что в это время в земле появлялось много червей (личинок насекомых) и созревала первая ароматная ягода. Это месяц активных полевых работ: сев, прополка, заготовка сена. На каждый день у наших предков была заготовлена примета, чтобы успеть и урожай собрать, и погоду предугадать, и дом от напасти уберечь. В народном календаре июньские даты тесно переплелись с православными праздниками, сезонными работами и древними суевериями. Рассказываем о главных народных праздниках июня 2026 года, их традициях, приметах и запретах.

    Народный календарь июня 2026 по дням

    1 июня – Иван Долгий

    День получил название «Долгий» потому, что крестьяне работали в поле с рассвета до заката, не покладая рук. В православном календаре – день памяти благоверного князя Димитрия Донского и преподобного Иоанна Угличского. Наши предки верили, что 1 июня нужно провести в трудах, чтобы обеспечить удачу на весь летний сезон.

    Что можно делать: сажать огурцы – считалось, что растения, высаженные в этот день, дадут обильный урожай; печь пироги, караваи и вареники – угощать родных и бедняков; закликать ветер и читать заговоры для защиты полей; плести венки из цветов и подбрасывать к дому суженого.

    Что нельзя делать: давать в долг хлеб и соль – вместе с ними из дома уйдет удача; грустить и плакать – иначе лето будет дождливым; вредить растениям – ломать ветки, рвать листья; надевать грязную или рваную одежду.

    Народные приметы на 1 июня: Дождь – к хорошему урожаю ржи, но при этом остальная часть месяца будет сухой; обильная утренняя роса – к урожаю зерновых; туман – к грибному лету; вороны садятся клювами в одну сторону – к сильному ветру; холодный день – к холодам на ближайшие 40 дней.

    3 июня – Олена-Леносейка

    В этот день сеяли лен. Название «Леносейка» связано с ритуалами, которые обеспечивали хороший урожай этой культуры.

    Что можно делать: сеять лен – существовало поверье, что это обеспечит высокий и чистый урожай; женщины собирали вареные яйца – мужчины съедали их перед посевом, а скорлупу рассыпали по полю для плодородия.

    Что нельзя делать: заплетать косы, протирать лампы от пыли, носить одежду темных оттенков, свататься, брать взаймы, отказывать тем, кто просит помощи.

    Народные приметы на 3 июня: Дождь – к ненастной осени; умеренно тепло днем и ночью – к затяжному ненастью; мухоморы появились – скоро будут белые грибы; радуга на западе – к дождям.

    5 июня – Левон Огуречник

    Название праздника связано с обычаем завершать посадку огурцов именно к этому дню. Считалось, что посадка огурцов до 5 июня обеспечит обильный урожай. Перед началом работ использовали яичную скорлупу в качестве удобрения.

    Что можно делать: сеять огурцы и коноплю; наводить порядок – считалось, что это привлекает достаток.

    Что нельзя делать: мыть голову; заниматься ремонтом – клеить обои или чинить сломанные вещи; использовать расческу, на которой есть чужие волосы.

    Народные приметы на 5 июня: Большое количество оводов – к обильному урожаю огурцов; обильное цветение рябины – к хорошему урожаю конопли; духота на рассвете – к ненастной погоде.

    7 июня – Иванов день (Иван-Медвяные росы)

    Наименование «Медвяные росы» происходит от природного феномена: с указанной даты на растительности начинают образовываться сладкие и вязкие выделения, которые считались вредными для растений, скота и людей. В народе говорили: «Медовая роса ржавами ведает, сладко стелется да больно выедает».

    Что можно делать: укрывать грядки от росы; высаживать рассаду капусты на восходе солнца; носить в этот день белую одежду; идти к парикмахеру.

    Что нельзя делать: делать генеральную уборку и мести пол веником; носить одежду черного или серого цвета; плевать на землю; влюбленным сидеть около забора; делать косметические процедуры на лице; смотреть на небо сразу после выхода из дома.

    Народные приметы на 7 июня: Петухи запели раньше девяти часов вечера – к дождю; жаркая погода – к дождливой осени; роса в этот день – благоприятный знак для урожая; поздний расцвет рябины – к долгой осени.

    9 июня – Федорин день

    Название праздника также связано с тем, что обычаи этого дня переплетались с темой домашнего очага и его покровителя – домового.

    Что можно делать: наводить порядок в доме; ублажать домовых.

    Что нельзя делать: подметать пол после заката; отправляться в поездку; менять работу или жилье; брать в долг и давать самому; отказывать кому-либо в гостеприимстве.

    Народные приметы на 9 июня: Обильная роса утром – к ясному дню; ненастье в этот день – к ненастной осени; грачи пасутся на траве – скоро будет дождь; вороны часто кричат – к дождю или бурной погоде.

    13 июня – Еремей Распрягальник

    В этот день на Руси завершали весенние полевые работы и распрягали лошадей, благодаря их за проделанную работу.

    Народные приметы на 13 июня: Этот день связан с завершением одного цикла работ и переходом к летнему уходу за посевами.

    17 июня – Митрофанов день

    В этот день крестьяне удобряли навозом почву.

    Что можно делать: вносить удобрения.

    Народные приметы: двойная радуга в этот день обещала богатый урожай.

    20 июня – Федот Страж

    Народные поверья связывали этот день с водой и русалками – купаться было опасно.

    Что можно делать: сеять рожь или ухаживать за всходами.

    21 июня – Федор Колодезник

    День летнего солнцестояния – самый длинный день в году. В народе говорили, что солнце «поворачивает» на зиму, а лето – на жару.

    Что можно делать: искать воду для колодцев, посещать источники и родники, где гадали на будущее по воде.

    22 июня – Кириллин день

    День летнего солнцестояния по народным представлениям. Считалось, что солнце передает земле всю свою энергию.

    Народные приметы на 22 июня: Ясный день сулил позднюю и сухую осень.

    25 июня – Петр Солнцеворот

    Почему день считался «поворотом к осени» – после летнего солнцестояния день начинает убывать.

    Что можно делать: завершать высадку рассады капусты, сеять последние семена огурцов и поздней гречихи. Радовались, если день ясный – значит, грядки будут щедрыми.

    29 июня – Тихон Тихий

    Приметы о птицах и погоде. Наши предки наблюдали за лесом и полями, чтобы предугадать погоду на ближайшие дни.

    Главные народные приметы июня 2026 года

    Приметы на погоду: Много росы утром – к урожаю. Частые туманы в июне – к грибному лету. Грозы в июне – к хорошему сенокосу. Холодные ночи в начале июня – к затяжному лету. Дождь в начале июня – остальная часть месяца будет сухой. Если июньские ночи темные – к изобилию плодов и ягод.

    Приметы на урожай: Много пчел – к богатому сбору меда. Обилие комаров – к урожаю ягод. Дождливый июнь – к хорошему урожаю хлеба. Много шишек на елках в начале июня – к богатому урожаю огурцов. Обильное цветение рябины – к урожаю овса.

    Что нельзя делать по народным приметам в июне

    По народным поверьям, в июне существовали определенные запреты. Нельзя ссориться и сквернословить – особенно в дни, связанные с домашним очагом (9 июня – Федорин день). Нельзя заниматься тяжелой работой в большие праздники – например, в Духов день лучше посвятить время молитве. Нельзя купаться в открытых водоемах в определенные дни – в период «русальных недель» (с Духова дня) считалось, что можно попасть в беду. Нельзя играть свадьбы в Петров пост (с 8 июня по 11 июля) – церковь не венчает в пост. Нельзя начинать крупные дела в новолуние – 15 июня – неблагоприятный день для начинаний.

    Какие церковные праздники связаны с народным календарем июня 2026

    Народный календарь тесно переплетен с православными традициями. Троица в 2026 году приходится на 31 мая (переходный период в начале июня). Петров пост – с 8 июня по 11 июля 2026 года – время духовного и телесного очищения. День Святого Духа – 1 июня, праздник, следующий за Троицей. Рождество Иоанна Предтечи – 7 июля (как продолжение летнего народного цикла).

    Важно разделять церковные традиции и народные суеверия: Церковь не поддерживает гадания, заговоры и языческие обряды, но многие народные обычаи (например, украшение домов ветвями березы на Троицу) органично вплелись в православную культуру.

    Частые вопросы

    Какие самые важные народные праздники июня?

    Самые значимые даты народного календаря июня: Иван Долгий (1 июня), Левон Огуречник (5 июня), Иванов день (7 июня), Еремей Распрягальник (13 июня), Федор Колодезник (21 июня – день летнего солнцестояния), Петр Солнцеворот (25 июня).

    Можно ли верить народным приметам?

    Народные приметы – это результат многовековых наблюдений за природой. Многие из них действительно работают, поскольку основаны на реальных природных циклах. Однако они не заменяют научные прогнозы, а служат дополнительным ориентиром.

    Какие приметы июня связаны с погодой?

    Основные погодные приметы: дождь 1 июня – к сухому июню, обильная роса утром – к урожаю, туманы – к грибному лету, холодные ночи – к затяжному лету.

    Что нельзя делать в июне по народному календарю?

    Нельзя ссориться (особенно в Федорин день), купаться в водоемах в период русальных недель, начинать крупные дела в новолуние, играть свадьбы в Петров пост.

    Почему народные праздники совпадают с церковными датами?

    На Руси языческие традиции органично переплелись с православными, и многие народные праздники приурочены к дням памяти святых. Церковь не поддерживает суеверия, но народные обычаи сохранились как часть культурного наследия.

    Таким образом, июнь считался на Руси месяцем активных полевых работ и наблюдений за природой. Большинство примет были связаны с урожаем, дождями и жарой – от этого зависела жизнь крестьянской семьи. Народный календарь сочетал православные традиции и древние сезонные наблюдения. Даже сегодня, в эпоху точных метеопрогнозов, многие приметы июня остаются удивительно точными и помогают садоводам и огородникам планировать свои работы.

    • Какой народный праздник сегодня: календарь на июнь 2026 года, приметы и запреты

