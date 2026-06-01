  • Новость часаВ День защиты детей Путин наградил многодетных родителей
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Франция провоцирует Россию на демонстрацию силы в Атлантике
    Воспитывающая 10 детей семья из Франции получила награду в Кремле
    В четвертьфинал «Ролан Гаррос» вышли пять росиянок
    Вратарь ПСЖ Сафонов рассмеялся во время речи Макрона
    Путин: Нет для человека счастья большего, чем быть родителем
    Путин и Пашинян обсудили по телефону членство Армении в ЕАЭС
    Замглавы МИД Борисенко: США не победили Иран – а значит, проиграли
    ФСБ получила право согласовывать допуск иностранных судов во внутренние воды России
    Американская журналистка Кэндис Оуэнс прибыла в Россию для участия в ПМЭФ
    Мнения
    Антон Крылов Антон Крылов Искусственный интеллект тупеет вместе с людьми

    Когда мы по любому вопросу обращаемся к ИИ, мы не только бесплатно обучаем подконтрольную иностранному правительству технологию, но и предоставляем ему неограниченный круг информации о себе – здоровье, сфера интересов, коммерческая тайна, потребительские привычки и так далее.

    15 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европа не может ответить на четыре вопроса о переговорах с Россией

    Европе нужно садиться за стол – однако проблема в том, что для целого ряда европейских политиков есть иные приоритеты. Одни слишком много зарабатывают на войне. Другие не готовы садиться за стол переговоров без гарантий того, что они выйдут оттуда с выгодной для себя сделкой.

    4 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чернышевский выступил на стороне рассерженных патриотов

    Чернышевский был из тех, кого можно было бы назвать «рассерженным патриотом» – он критиковал положение дел в России, но любил ее и всегда был за ее интересы. Герцен – скорее иноагент, желавший России поражения.

    6 комментариев
    1 июня 2026, 18:36 • Справки

    Прогноз магнитных бурь на июнь 2026 года: опасные даты, расписание вспышек и влияние на самочувствие

    Прогноз магнитных бурь на июнь 2026 года: опасные даты, расписание вспышек и влияние на самочувствие
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Июнь 2026 года, по предварительным прогнозам специалистов, не принесет экстремальных геомагнитных событий, однако полностью спокойным первый месяц лета назвать нельзя. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, а также Центра прогнозирования космической погоды NOAA, в июне ожидаются отдельные периоды повышенной солнечной активности, один из которых придется на длинные выходные в честь Дня России. Важно понимать, что долгосрочные прогнозы магнитных бурь носят предварительный характер, так как солнечная активность может резко меняться, а наиболее точный прогноз формируется за 1–3 суток до события.

    Магнитные бури в июне 2026 года: прогноз по дням

    Согласно данным из открытых источников, основанным на прогнозах Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, геомагнитная обстановка в июне 2026 года будет распределяться следующим образом.

    • 4 июня ожидается слабая магнитная буря. Согласно календарю, в этот день прогнозируется геомагнитная активность уровнем G1, что соответствует возмущениям Kp=4.

    • 9 июня прогнозируется слабая магнитная буря или возмущения магнитосферы, сила которых оценивается в три-четыре балла.

    • 11 июня – самый опасный день месяца. По прогнозам, на эту дату приходится пик магнитных бурь. Ожидается сильная геомагнитная буря уровнем G3 (Kp=6).

    • 12 июня мощность бури снизится до уровня G2 (Kp=5), что соответствует умеренной буре.

    • 13 июня геомагнитная активность продолжит затухать. В этот день ожидаются слабые возмущения уровнем G1 (Kp=4).

    • 22 июня ожидается слабая магнитная буря. По данным сервисов, сила возмущений не превысит трех-четырех баллов.

    • 30 июня к ночи прогнозируется еще одна слабая буря, сила которой также оценивается в три-четыре балла.

    Что такое магнитная буря простыми словами

    Магнитная буря – это возмущение геомагнитного поля Земли, вызванное взаимодействием магнитосферы нашей планеты с потоками заряженных частиц, выбрасываемых Солнцем. Когда на звезде происходят вспышки, в космос выбрасывается огромное количество солнечной плазмы – так называемый корональный выброс массы. Если этот выброс достигает Земли, он вызывает «сотрясение» ее магнитного поля, что и называют магнитной или геомагнитной бурей.

    Для измерения интенсивности бурь используются два основных показателя – индекс Kp и уровень G (по шкале NOAA):

    • Kp 4 (G1) – слабая буря, незначительная активность. Может вызывать легкое недомогание у метеочувствительных людей.

    • Kp 5 (G2) – умеренная буря. Влияние на самочувствие более заметно.

    • Kp 6 (G3) – сильная буря. Часто сопровождается головными болями и скачками давления.

    • Kp 7–9 (G4–G5) – мощные и экстремальные бури. В июне 2026 года таких событий не ожидается.

    Как магнитные бури влияют на здоровье и самочувствие

    Вопрос о влиянии магнитных бурь на организм человека остается открытым в научном сообществе, однако многие люди (метеозависимые) связывают ухудшение самочувствия именно с периодами геомагнитной активности. Наиболее распространенные жалобы – это головные боли и мигрени, скачки артериального давления (как повышение, так и понижение), слабость, сонливость и упадок сил, а также тахикардия и раздражительность.

    Кто входит в группу риска:

    • пожилые люди;

    • гипертоники и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями;

    • пациенты с вегетососудистой дистонией (ВСД);

    • люди с хроническими мигренями;

    • все, кто обладает повышенной метеочувствительностью.

    Важно понимать, что научное сообщество продолжает изучать влияние магнитных бурь на человека, и единого мнения о прямом причинно-следственном механизме пока не сложилось.

    Что рекомендуют врачи во время магнитных бурь

    Чтобы легче перенести периоды геомагнитной активности, врачи советуют соблюдать несколько простых правил.

    Соблюдайте режим сна. Старайтесь спать не менее семи-восьми часов, так как полноценный отдых помогает организму адаптироваться к стрессу.

    Пейте больше воды. Ограничьте употребление кофеина и алкоголя, которые усиливают нагрузку на сосуды.

    Избегайте перегрузок. В «опасные дни» лучше воздержаться от интенсивных физических нагрузок и стрессовых ситуаций.

    Контролируйте давление. Людям с хроническими заболеваниями важно регулярно измерять артериальное давление и иметь при себе необходимые лекарства.

    Что нельзя делать во время магнитной бури: злоупотреблять алкоголем, переедать (особенно жирную и тяжелую пищу), заниматься экстремальными видами спорта и перенапрягаться на работе, а также принимать важные решения, требующие предельной концентрации внимания.

    Почему в 2026 году тема магнитных бурь особенно актуальна

    В 2026 году тема магнитных бурь особенно актуальна, потому что Солнце находится вблизи пика своего 25-летнего цикла активности. Это значит, что количество вспышек и корональных выбросов массы возрастает, а вместе с ними растет и частота геомагнитных событий. Именно поэтому ученые продолжают пристально наблюдать за звездой, а прогнозы магнитных бурь становятся важной частью информационной повестки.

    Более того, периоды высокой активности делают полярные сияния более яркими и заметными даже в средних широтах России. Уже в 2025–2026 годах фиксировались сильные геомагнитные события, сопровождавшиеся северными сияниями в регионах, где их обычно не видно.

    Где смотреть точный прогноз магнитных бурь онлайн

    Для получения актуальной информации о геомагнитной обстановке лучше всего обращаться к первоисточникам, которые обновляют данные в реальном времени. Прогноз может меняться несколько раз в сутки, так как солнечная активность крайне изменчива. Именно поэтому месячные прогнозы считаются предварительными – наиболее точные данные появляются за один–три дня до предполагаемого события.

    Частые вопросы о магнитных бурях в июне 2026

    Будут ли сильные магнитные бури в июне 2026?

    Ожидается одна достаточно сильная буря уровнем G3, которая прогнозируется на 11 июня.

    Когда самые опасные дни для метеозависимых?

    Наиболее опасным днем считается 11 июня. Также неблагоприятными будут 4, 9, 12, 13, 22 и 30 июня.

    Можно ли заранее узнать о магнитной буре?

    Можно, но долгосрочные прогнозы (на месяц вперед) носят предварительный характер и могут меняться. Наиболее точный прогноз существует на один-три дня.

    Правда ли магнитные бури влияют на давление?

    Многие люди, особенно гипертоники и гипотоники, действительно отмечают скачки давления во время геомагнитных бурь, хотя научные исследования продолжаются.

    Какой силы была самая мощная магнитная буря последних лет?

    Самая мощная буря последних лет (события Хэллоуина) достигала уровня G5. В июне 2026 года таких событий не ожидается.

    Можно ли увидеть северное сияние в России во время бурь?

    Да, во время сильных магнитных бурь (уровня G2–G3) полярные сияния можно наблюдать в средних широтах, включая некоторые регионы России.

    Главное о магнитных бурях в июне 2026 года

    • Основные всплески ожидаются 4, 9, 11, 12, 13, 22 и 30 июня.

    • Самый сильный удар прогнозируется на 11 июня (уровень G3).

    • Следить за обновлениями лучше всего на сайтах ИКИ РАН и NOAA.

    • В группе риска находятся пожилые люди, гипертоники и метеозависимые.

    • Для снижения нагрузки на организм рекомендуется соблюдать режим сна и пить больше воды.

    • Прогнозы постоянно обновляются, так как солнечная активность крайне изменчива и точно предсказать бурю можно лишь за несколько дней.

    Главное
    Капитан задержанного Францией танкера Tagor подтвердил гражданство России
    Турция заключила 15-летний контракт на поставки газа из Азербайджана
    Mysl Polska: Зеленскому отвели несколько недель на спасение Украины
    Пентагон решил закупить 300 тыс. дронов у стартапов
    Премьер Швеции допустил вступление Канады в Евросоюз
    Канцлер ордена Белого Орла поддержал лишение Зеленского награды
    Умерла звезда фильма «Война и мир» Лариса Жуковская

    Летняя жара разогреет мировые цены на топливо

    Руководители нескольких всемирных организаций заявили о риске наступления летом глобального топливного кризиса, вызванного блокадой Ормуза. Она уже привела к сокращению поставок нефти и СПГ, истощению стратегических резервов и росту цен на энергоносители, а Европа уже на пороге газового дефицита. МВФ, МЭА, Всемирный банк и ВТО предупреждают – худшее еще впереди. Кто пострадает от кризиса больше всего и до каких значений взлетят цены на нефть и газ? Подробности

    Перейти в раздел

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем России новое танковое училище в эпоху БПЛА

    Еще одно военное училище воссоздается в России – на этот раз речь идет о Челябинском танковом, закрытом около двадцати лет назад. Почему в эпоху радикальных перемен в военном деле, когда главным ударным оружием на поле боя стали БПЛА, офицеры-танкисты все еще нужны российским Вооруженным силам? Подробности

    Перейти в раздел

    Пророссийский активист задержан Грузией ради сигнала Западу

    Впервые за много лет Грузия пошла на демонстративную антироссийскую акцию: задержание активиста, выступающего за налаживание отношений между Москвой и Тбилиси. Чем известен этот человек, в чем его обвиняют и почему одновременно с ним по аналогичному обвинению задержан явно русофобски настроенный журналист? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Надежды Киева и НАТО на Венгрию рухнули

      Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уведомил НАТО, что его страна по-прежнему отказывается поставлять Украине любое оружие и военные грузы. А ЕС проинформировали, что Будапешт не откажется от российского газа. Так выяснилось, что лучшая замена Виктору Орбану в Евросоюзе – тоже венгр.

    • Поляки хотят особо оскорбить Зеленского

      Президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского высшей награды республики – ордена Белого Орла, а также заявил, что руководство Украины не готово к вступлению в ЕС и в очередной раз это подтвердило. Что же случилось?

    • Румынию втягивают в войну

      Румыния высылает российского генконсула и закрывает одно из консульств после падения беспилотника на многоэтажный жилой дом. Что произошло? Как это понимать? Чего ждать теперь?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Приметы погоды сегодня и на каждый день июня 2026 года по народному календарю

      Июнь на Руси называли Червень или Земляничник – за то, что в этом месяце в земле появлялось много червей (личинок насекомых) и созревала первая ароматная ягода. Это месяц самых длинных дней и самых коротких ночей, когда вечерняя заря, не успев закончиться, плавно перетекает в утреннюю зорьку. На каждый июньский день у наших предков была заготовлена примета, чтобы успеть и урожай собрать, и погоду предугадать, и дом от напасти уберечь. Рассказываем о народных приметах погоды на июнь 2026 года на каждый день в соответствии с народным календарем.

    • Какой народный праздник сегодня: календарь на июнь 2026 года, приметы и запреты

      Июнь на Руси называли Червень или Земляничник – за то, что в это время в земле появлялось много червей (личинок насекомых) и созревала первая ароматная ягода. Это месяц активных полевых работ: сев, прополка, заготовка сена. На каждый день у наших предков была заготовлена примета, чтобы успеть и урожай собрать, и погоду предугадать, и дом от напасти уберечь. В народном календаре июньские даты тесно переплелись с православными праздниками, сезонными работами и древними суевериями. Рассказываем о главных народных праздниках июня 2026 года, их традициях, приметах и запретах.

    • Прогноз магнитных бурь на июнь 2026 года: опасные даты, расписание вспышек и влияние на самочувствие

      Июнь 2026 года, по предварительным прогнозам специалистов, не принесет экстремальных геомагнитных событий, однако полностью спокойным первый месяц лета назвать нельзя. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, а также Центра прогнозирования космической погоды NOAA, в июне ожидаются отдельные периоды повышенной солнечной активности, один из которых придется на длинные выходные в честь Дня России. Важно понимать, что долгосрочные прогнозы магнитных бурь носят предварительный характер, так как солнечная активность может резко меняться, а наиболее точный прогноз формируется за 1–3 суток до события.

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации