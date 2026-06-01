Прогноз магнитных бурь на июнь 2026 года: опасные даты, расписание вспышек и влияние на самочувствие

Tекст: Ольга Никитина

Магнитные бури в июне 2026 года: прогноз по дням

Согласно данным из открытых источников, основанным на прогнозах Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, геомагнитная обстановка в июне 2026 года будет распределяться следующим образом.

4 июня ожидается слабая магнитная буря. Согласно календарю, в этот день прогнозируется геомагнитная активность уровнем G1, что соответствует возмущениям Kp=4.

9 июня прогнозируется слабая магнитная буря или возмущения магнитосферы, сила которых оценивается в три-четыре балла.

11 июня – самый опасный день месяца. По прогнозам, на эту дату приходится пик магнитных бурь. Ожидается сильная геомагнитная буря уровнем G3 (Kp=6).

12 июня мощность бури снизится до уровня G2 (Kp=5), что соответствует умеренной буре.

13 июня геомагнитная активность продолжит затухать. В этот день ожидаются слабые возмущения уровнем G1 (Kp=4).

22 июня ожидается слабая магнитная буря. По данным сервисов, сила возмущений не превысит трех-четырех баллов.

30 июня к ночи прогнозируется еще одна слабая буря, сила которой также оценивается в три-четыре балла.

Что такое магнитная буря простыми словами

Магнитная буря – это возмущение геомагнитного поля Земли, вызванное взаимодействием магнитосферы нашей планеты с потоками заряженных частиц, выбрасываемых Солнцем. Когда на звезде происходят вспышки, в космос выбрасывается огромное количество солнечной плазмы – так называемый корональный выброс массы. Если этот выброс достигает Земли, он вызывает «сотрясение» ее магнитного поля, что и называют магнитной или геомагнитной бурей.

Для измерения интенсивности бурь используются два основных показателя – индекс Kp и уровень G (по шкале NOAA):

Kp 4 (G1) – слабая буря, незначительная активность. Может вызывать легкое недомогание у метеочувствительных людей.

Kp 5 (G2) – умеренная буря. Влияние на самочувствие более заметно.

Kp 6 (G3) – сильная буря. Часто сопровождается головными болями и скачками давления.

Kp 7–9 (G4–G5) – мощные и экстремальные бури. В июне 2026 года таких событий не ожидается.

Как магнитные бури влияют на здоровье и самочувствие

Вопрос о влиянии магнитных бурь на организм человека остается открытым в научном сообществе, однако многие люди (метеозависимые) связывают ухудшение самочувствия именно с периодами геомагнитной активности. Наиболее распространенные жалобы – это головные боли и мигрени, скачки артериального давления (как повышение, так и понижение), слабость, сонливость и упадок сил, а также тахикардия и раздражительность.

Кто входит в группу риска:

пожилые люди;

гипертоники и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями;

пациенты с вегетососудистой дистонией (ВСД);

люди с хроническими мигренями;

все, кто обладает повышенной метеочувствительностью.

Важно понимать, что научное сообщество продолжает изучать влияние магнитных бурь на человека, и единого мнения о прямом причинно-следственном механизме пока не сложилось.

Что рекомендуют врачи во время магнитных бурь

Чтобы легче перенести периоды геомагнитной активности, врачи советуют соблюдать несколько простых правил.

Соблюдайте режим сна. Старайтесь спать не менее семи-восьми часов, так как полноценный отдых помогает организму адаптироваться к стрессу.

Пейте больше воды. Ограничьте употребление кофеина и алкоголя, которые усиливают нагрузку на сосуды.

Избегайте перегрузок. В «опасные дни» лучше воздержаться от интенсивных физических нагрузок и стрессовых ситуаций.

Контролируйте давление. Людям с хроническими заболеваниями важно регулярно измерять артериальное давление и иметь при себе необходимые лекарства.

Что нельзя делать во время магнитной бури: злоупотреблять алкоголем, переедать (особенно жирную и тяжелую пищу), заниматься экстремальными видами спорта и перенапрягаться на работе, а также принимать важные решения, требующие предельной концентрации внимания.

Почему в 2026 году тема магнитных бурь особенно актуальна

В 2026 году тема магнитных бурь особенно актуальна, потому что Солнце находится вблизи пика своего 25-летнего цикла активности. Это значит, что количество вспышек и корональных выбросов массы возрастает, а вместе с ними растет и частота геомагнитных событий. Именно поэтому ученые продолжают пристально наблюдать за звездой, а прогнозы магнитных бурь становятся важной частью информационной повестки.

Более того, периоды высокой активности делают полярные сияния более яркими и заметными даже в средних широтах России. Уже в 2025–2026 годах фиксировались сильные геомагнитные события, сопровождавшиеся северными сияниями в регионах, где их обычно не видно.

Где смотреть точный прогноз магнитных бурь онлайн

Для получения актуальной информации о геомагнитной обстановке лучше всего обращаться к первоисточникам, которые обновляют данные в реальном времени. Прогноз может меняться несколько раз в сутки, так как солнечная активность крайне изменчива. Именно поэтому месячные прогнозы считаются предварительными – наиболее точные данные появляются за один–три дня до предполагаемого события.

Частые вопросы о магнитных бурях в июне 2026

Будут ли сильные магнитные бури в июне 2026?

Ожидается одна достаточно сильная буря уровнем G3, которая прогнозируется на 11 июня.

Когда самые опасные дни для метеозависимых?

Наиболее опасным днем считается 11 июня. Также неблагоприятными будут 4, 9, 12, 13, 22 и 30 июня.

Можно ли заранее узнать о магнитной буре?

Можно, но долгосрочные прогнозы (на месяц вперед) носят предварительный характер и могут меняться. Наиболее точный прогноз существует на один-три дня.

Правда ли магнитные бури влияют на давление?

Многие люди, особенно гипертоники и гипотоники, действительно отмечают скачки давления во время геомагнитных бурь, хотя научные исследования продолжаются.

Какой силы была самая мощная магнитная буря последних лет?

Самая мощная буря последних лет (события Хэллоуина) достигала уровня G5. В июне 2026 года таких событий не ожидается.

Можно ли увидеть северное сияние в России во время бурь?

Да, во время сильных магнитных бурь (уровня G2–G3) полярные сияния можно наблюдать в средних широтах, включая некоторые регионы России.

Главное о магнитных бурях в июне 2026 года