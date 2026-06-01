«Единая Россия» подвела итоги предварительного голосования
«Единая Россия» подвела итоги предварительного голосования
На предварительное голосование «Единой России» поступило 22 тыс. заявлений, а участие в выборе кандидатов приняли более десяти млн избирателей. Победу на предварительном голосовании также одержали 480 участников специальной военной операции.
Предварительное голосование «Единой России» остается одной из самых эффективных и массовых политических практик в стране, заявил председатель партии Дмитрий Медведев на совместном заседании Бюро высшего совета и президиума Генсовета, где подвели итоги предварительного голосования -2026, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
По его словам, процедура напрямую демонстрирует уровень вовлеченности граждан в формирование будущих избирательных списков. «Предварительное голосование «Единой России» – одна из самых эффективных предвыборных практик, оно показывает масштаб вовлеченности граждан в формирование списка кандидатов от партии на выборы», – отметил Медведев.
Он подчеркнул принципиальное отличие подхода партии от конкурентов, которые, по его словам, принимают решения за закрытыми дверями. «Политические оппоненты «Единой России» ключевые решения принимают за закрытыми дверями. В отличие от них наша партия руководствуется принципом – всё решают люди», – сказал председатель партии.
Медведев сообщил, что на предварительное голосование по всем уровням выборов поступило 22 тысячи заявлений. По его оценке, это говорит о высокой вовлеченности граждан в партийную работу и росте доверия к «Единой России».
Отдельно он обратил внимание на масштаб участия избирателей. «Не менее важный момент – число выборщиков, которые отдали за кандидатов свои голоса. Более десяти миллионов человек уже со своей позицией. Это нужно ценить. Это кредит доверия, который получает наша партия», – заявил Медведев.
Он также отметил высокий уровень конкуренции в ходе процедуры: в среднем на место в Госдуме претендовали почти 12 человек, а в региональные парламенты – около семи.
Значительное внимание в ходе заседания было уделено участию ветеранов специальной военной операции. По данным партии, победу на предварительном голосовании одержали 480 участников СВО. Всего же от бойцов поступило около 1300 заявок.
«Это хороший результат. И лучшее доказательство того, что люди в целом доверяют нашим товарищам – тем, кто является ветераном, кто участвовал в СВО», – отметил Медведев. Он добавил, что участие ветеранов в управлении и государственной службе имеет особую значимость, а также выразил уверенность в их ориентированности на практический результат.
По итогам заседания также было отмечено, что в Народную программу «Единой России» поступило более 1,5 миллиона предложений, которые легли в основу семи ключевых приоритетов партии, включая демографию, развитие экономики и кадровое обеспечение.
Отдельно подчеркивалось, что партия продолжит подготовку долгосрочной политической программы, а также усилит работу в рамках предстоящего избирательного цикла.