Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.4 комментария
«Ильюшин» пообещал выполнить в срок гособоронзаказ 2024 года на Ил-76МД-90А
ПАО «Ил» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) выполнит в срок гособоронзаказ 2024 года на транспортники Ил-76МД-90А для Воздушно-космических сил (ВКС) России, сообщил ТАСС управляющий директор ПАО «Ил» Даниил Бренерман на выставке World Defence Show 2024.
Отвечая на вопрос о выполнении гособоронзаказа 2024 года на Ил-76МД-90А, Бренерман заявил, что все поставленные Министерством обороны задачи ПАО «Ил» безусловно и в срок выполнит, передает ТАСС.
Ранее гендиректор спецэкспортера Александр Михеев на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023 рассказал, что Рособоронэкспорт ведет переговоры с иностранными заказчиками в общей сложности по 40-50 военно-транспортным самолетам Ил-76МД-90А.