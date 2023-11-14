Процесс накопления доверия был очень медленным и не всегда заметным. Он растянулся на десятилетия. Но сегодня мы живем в другой стране – не такой, какой она была в 1990-е, и даже не такой, как в 2000-е.7 комментариев
Потенциальные заказчики появились у 50 новых Ил-76МД-90А
Рособоронэкспорт сообщил о переговорах по приобретению иностранными заказчиками 40-50 Ил-76МД-90А
Рособоронэкспорт ведет переговоры с иностранными заказчиками в общей сложности по 40-50 военно-транспортным самолетам Ил-76МД-90А, сообщил гендиректор спецэкспортера Александр Михеев на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023.
Он отметил, что интерес к самолетам большой, однако конкретные заинтересованные страны не назвал. «Но в том числе из этого региона страны, которые хотят иметь такой парк военно-транспортных самолетов, страны СНГ, страны Юго-Восточной Азии», – сказал Михеев, передает ТАСС.
Переговоры ведутся по 40-50 самолетам Ил-76МД с новыми двигателями, крылом, оборудованием, летно-техническими, тактико-техническими характеристиками. Самолеты также оборудованы уникальным бортовым комплексом обороны «Президент-С».
Помимо этого, Михеев заявил, что Рособоронэкспорт разрешил все, связанные с санкциями, логистические и финансовые проблемы, препятствующие военно-техническому сотрудничеству.
«Несмотря на то, что мы уже давно работаем без SWIFT, без доллара и без евро, мы научились сегодня проводить совместные расчеты. (…) И я считаю, что мы, в принципе, выбрали тот тренд, те решения, которые позволяют нам многие годы продолжать сотрудничество, в том числе и с африканскими странами», – пояснил он.
Ранее Михеев рассказал планах по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) Африки и России.