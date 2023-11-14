Процесс накопления доверия был очень медленным и не всегда заметным. Он растянулся на десятилетия. Но сегодня мы живем в другой стране – не такой, какой она была в 1990-е, и даже не такой, как в 2000-е.7 комментариев
Африка нацелилась на локализацию производства российских вооружений
Глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев рассказал планах по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) Африки и России.
Страны Африки в рамках ВТС с Россией нацелены не только на закупку российских вооружений, но и на локализацию их производства, сообщил Михеев на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023, передает ТАСС.
Работа России и Африки по ВТС активизировалась после второго саммита Россия – Африка в Петербурге, добавил Михеев. Он отметил, что предыдущий саммит, прошедший в 2019 году в Сочи, принес более 11 млрд долларов подписанных и оплаченных контрактов.
«В этом году в Санкт-Петербурге мы провели очень серьезные консультации, где с главами государств, где с министрами обороны, которые продолжились уже и после саммита. Очень большой спрос на различные типы техники», – сообщил Михеев.
Ранее Москва обвинила Запад в попытке настроить страны Африки против России.