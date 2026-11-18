Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?5 комментариев
Названы место и время прощания с бывшим вице-премьером Полтораниным
Прощание с бывшим вице-премьером Полтораниным состоится в Коммунарке
Церемония прощания с бывшим вице-премьером России Михаилом Полтораниным состоится в четверг в ритуальном зале больницы в Коммунарке.
«Больница Коммунарка, в 11 часов, поминальный зал. Завтра», – сообщил РИА «Новости» сын политического деятеля Максим Полторанин. Он добавил, что бывшего вице-премьера похоронят на деревенском кладбище в Губцево на территории Новой Москвы.
Михаил Полторанин занимал пост заместителя председателя правительства России в 1992 году. 22 ноября ему бы исполнилось 87 лет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник сын Михаила Полторанина сообщил о смерти отца на 87-м году жизни.
Семья Михаила Пономарева сообщила о дате прощания с бывшим телеведущим программы «Вести» в Москве.
На Троекуровском кладбище столицы прошла закрытая церемония прощания с психотерапевтом Анатолием Кашпировским.