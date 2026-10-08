Церемонию прощания с Кашпировским решили провести на Троекуровском кладбище

Прощание с Кашпировским решили провести на Троекуровском кладбище

Tекст: Катерина Туманова

Церемония прощания с психотерапевтом пройдет в закрытом формате в Прощальном зале Троекуровского кладбища в Москве, передает ТАСС. Мероприятие начнется в 12:00 по московскому времени.

Родственница вдовы Кашпировского сообщила, что тело кремировать не будут. Место погребения семья решила сохранить в тайне.

Анатолий Кашпировский скончался 3 октября в больнице на 88-м году жизни. Продюсер Сергей Дворцов ранее сообщил, что причиной смерти стала остановка сердца на фоне ряда заболеваний.

Племянник Кашпировского назвал причиной смерти психотерапевта онкологию.

