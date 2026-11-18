Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?5 комментариев
Сбор командного состава ракетных войск и артиллерии прошел в Белоруссии
В Осиповичском гарнизоне состоялся сбор командного состава ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Белоруссии с участием начальника Генерального штаба республики Владимира Белого.
Офицеры обменялись опытом организации боевой подготовки и рассмотрели вопросы поддержания постоянной готовности подразделений к выполнению задач, сообщает Минобороны Белоруссии в Telegram. В мероприятии принял участие первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Владимир Белый.
Начальник ракетных войск и артиллерии генерал-майор Руслан Чехов рассказал об особенностях завершающегося учебного года. «Основные направления, на которые мы акцентировали внимание, – непосредственная работа должностных лиц по поддержанию боевой и мобилизационной готовности, поддержанию вооружения, военной и специальной техники в исправном состоянии, а также ряд других не менее важных вопросов», – заявил Чехов.
По его словам, одним из главных мероприятий стала успешная проверка боевой готовности воинских частей оперативных объединений и центрального подчинения. В течение года военные также планово провели учебно-боевые пуски из реактивных систем залпового огня «Полонез-М» и впервые выполнили пуск из оперативно-тактического комплекса «Искандер» на одном из российских полигонов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович сообщил о начале проверки боевой готовности подразделений ВВС и ПВО республики.
В мае президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал комплекс «Искандер-М» хорошей машиной.