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Итальянская фирма не поставила Эстонии ракеты для Украины за 70 млн евро
Эстония перевела итальянской компании аванс в размере 70 млн евро за ракеты для украинской армии, однако обещанные боеприпасы так и не были поставлены.
Эстонский государственный центр оборонных инвестиций несколько раз внес предоплату за ракеты для Украины, но боеприпасы так и не поступили, передает РИА «Новости».
По данным эстонского издания Eesti Ekspress, Таллин хотел купить вооружение у итальянской компании Datasel S.R.L.
Издание отмечает, что фирма является фиктивной, так как ранее не занималась продажей ракет и поддерживалась потомками индийской бизнес-семьи.
«Государственный центр оборонных инвестиций заплатил в качестве многократной предоплаты одному оборонному предприятию в общей сложности почти 70 млн евро, но предназначенных для Украины боеприпасов так и не увидел», – говорится в публикации.
Первое соглашение с Datasel эстонская сторона подписала в августе 2024 года, переведя 15 млн евро. Второй контракт был заключен в октябре того же года с авансом более 10 млн евро. Несмотря на сообщения компании о проблемах, в конце 2024 года были подписаны еще два контракта и произведены очередные платежи. Общая сумма предоплаты достигла 70 млн евро.
Бывший гендиректор центра оборонных инвестиций Магнус-Вальдемар Саар сообщил, что министр обороны Ханно Певкур и руководство ведомства знали о рисках. Они были осведомлены, что Datasel ранее не поставляла ракеты, но средства все равно были выделены. Для разрешения спора Эстония обратилась в Европейский арбитражный суд в Страсбурге.
Как писала газета ВЗГЛЯД, аудит в Эстонии выявил пропажу десятков миллионов евро на сомнительных авансовых платежах.
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