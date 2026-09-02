Итальянская фирма не поставила Эстонии ракеты для Украины за 70 млн евро

Tекст: Мария Иванова

Эстонский государственный центр оборонных инвестиций несколько раз внес предоплату за ракеты для Украины, но боеприпасы так и не поступили, передает РИА «Новости».

По данным эстонского издания Eesti Ekspress, Таллин хотел купить вооружение у итальянской компании Datasel S.R.L.

Издание отмечает, что фирма является фиктивной, так как ранее не занималась продажей ракет и поддерживалась потомками индийской бизнес-семьи.

«Государственный центр оборонных инвестиций заплатил в качестве многократной предоплаты одному оборонному предприятию в общей сложности почти 70 млн евро, но предназначенных для Украины боеприпасов так и не увидел», – говорится в публикации.

Первое соглашение с Datasel эстонская сторона подписала в августе 2024 года, переведя 15 млн евро. Второй контракт был заключен в октябре того же года с авансом более 10 млн евро. Несмотря на сообщения компании о проблемах, в конце 2024 года были подписаны еще два контракта и произведены очередные платежи. Общая сумма предоплаты достигла 70 млн евро.

Бывший гендиректор центра оборонных инвестиций Магнус-Вальдемар Саар сообщил, что министр обороны Ханно Певкур и руководство ведомства знали о рисках. Они были осведомлены, что Datasel ранее не поставляла ракеты, но средства все равно были выделены. Для разрешения спора Эстония обратилась в Европейский арбитражный суд в Страсбурге.

Как писала газета ВЗГЛЯД, аудит в Эстонии выявил пропажу десятков миллионов евро на сомнительных авансовых платежах.

Власти прибалтийской республики приступили к переговорам о закупке крылатых ракет большой дальности.

Сама Украина утратила сотни миллионов долларов во время приобретения вооружений у недобросовестных поставщиков.