Европейцы резко сократили траты на продукты питания и алкоголь

Потребительские расходы жителей ЕС на продукты и алкоголь заметно снизились

Tекст: Мария Иванова

В начале текущего года структура потребительских трат европейцев претерпела изменения, передает РИА «Новости».

Доля расходов на продовольствие составила 16,28%, а на спиртные напитки – 4,03%. Оба показателя упали на 0,18 процентного пункта по сравнению с январем прошлого года.

Представители Евростата объяснили сложившуюся экономическую ситуацию. «В январе 2026 года почти половина (46%) совокупных потребительских расходов домохозяйств в Европейском союзе (ЕС) приходилась на три категории: продукты питания и безалкогольные напитки, жилье, воду и электроэнергию, а также транспорт», – отмечает ведомство.

Аналитики подчеркнули, что в каждой из этих сфер наблюдался существенный рост цен. Затраты на жилье и сопутствующие услуги также уменьшились на 0,1 процентного пункта, достигнув 14,87%. Транспортные расходы упали на 0,4 процентного пункта до 14,74%.

Наименьший удельный вес в бюджете европейцев традиционно занимают образование, а также различные виды страхования и финансовые услуги. Доля этих категорий составила 1,2% и 3,01% соответственно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году немецкие пивоварни сварили рекордно низкий объем пенного напитка за последние три десятилетия.

Директор Эстонского института конъюнктуры Петер Раудсепп объяснил падение розничных продаж продуктов питания ростом налогов и цен.

Ранее Всемирная организация здравоохранения зафиксировала общее снижение среднего потребления алкоголя на душу населения в Европе.