Показатель потребления алкоголя снизился в России

Tекст: Ольга Иванова

Согласно последним исследованиям Всемирной организации здравоохранения, среднее потребление алкоголя на душу населения в Европе снизилось. Однако этот позитивный тренд в основном обусловлен значительным сокращением потребления в нескольких восточноевропейских странах, таких как Россия, Украина и Турция. В этих государствах были приняты решительные меры по повышению налогов на алкоголь и ограничению его доступности, передает РБК.

В то же время в странах Европейского союза уровень потребления алкоголя практически не изменился за последние десять лет. Это свидетельствует о том, что многие западноевропейские страны не предпринимают достаточных усилий для борьбы с этой проблемой.

По данным ВОЗ, алкоголь является одной из основных причин смерти в Европе. Ежегодно от заболеваний, связанных с употреблением алкоголя, умирают около 800 тыс. человек. Это составляет почти 9% от общего числа смертей в регионе.

ВОЗ рекомендует европейским странам принять более решительные меры по борьбе с алкоголизмом, такие как повышение акцизов на алкогольные напитки, ограничение рекламы алкоголя и сокращение доступности алкогольной продукции.

Ранее президент России Владимир Путин подписал законы об индексации ставок акцизов на алкогольную и табачную продукцию на ближайшую трехлетку.