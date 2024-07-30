Любой провал в снабжении армии оборачивается гибелью людей. Сегодня благодаря героизму наших солдат положение на фронте меняется в пользу России. Но кто знает, насколько короче был бы путь к победе, если бы в военном ведомстве все изначально работали по принципу Андрея Белоусова: «Ошибаться можно, врать нельзя».5 комментариев
Показатель потребления алкоголя снизился в России
Европа остается регионом с самым высоким уровнем потребления алкоголя в мире, при этом новые данные ВОЗ свидетельствуют о снижении этого показателя в ряде стран Восточной Европы, включая Россию. Однако в странах Западной Европы ситуация остается практически неизменной.
Согласно последним исследованиям Всемирной организации здравоохранения, среднее потребление алкоголя на душу населения в Европе снизилось. Однако этот позитивный тренд в основном обусловлен значительным сокращением потребления в нескольких восточноевропейских странах, таких как Россия, Украина и Турция. В этих государствах были приняты решительные меры по повышению налогов на алкоголь и ограничению его доступности, передает РБК.
В то же время в странах Европейского союза уровень потребления алкоголя практически не изменился за последние десять лет. Это свидетельствует о том, что многие западноевропейские страны не предпринимают достаточных усилий для борьбы с этой проблемой.
По данным ВОЗ, алкоголь является одной из основных причин смерти в Европе. Ежегодно от заболеваний, связанных с употреблением алкоголя, умирают около 800 тыс. человек. Это составляет почти 9% от общего числа смертей в регионе.
ВОЗ рекомендует европейским странам принять более решительные меры по борьбе с алкоголизмом, такие как повышение акцизов на алкогольные напитки, ограничение рекламы алкоголя и сокращение доступности алкогольной продукции.
Ранее президент России Владимир Путин подписал законы об индексации ставок акцизов на алкогольную и табачную продукцию на ближайшую трехлетку.