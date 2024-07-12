Выкрутив до предела ручки громкоговорителей своей информационной машины, англосаксы убедили самих себя, что это именно они до сих пор брали верх во всех мировых конфликтах. Правда, они не заметили другой процесс: в последние сто лет они стремительно теряли уважение мирового большинства.11 комментариев
Путин подписал законы об индексации акцизов на алкоголь и табак
Президент России Владимир Путин подписал законы об индексации ставок акцизов на алкогольную и табачную продукцию на ближайшую трехлетку.
Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. Акциз на этиловый спирт (в том числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, дистилляты) составит в 2025 году 673 рубля за один литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре, в 2026 году – 700 рублей за один литр, в 2027 году – 728 рублей за один литр, передает ТАСС.
Акциз на трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный табак (за исключением табака, используемого в качестве сырья для производства табачной продукции) будет составлять в 2025 году – 4657 рублей за 1 кг, в 2026 году – 4843 рубля за 1 кг, в 2027 году – 5037 рублей за 1 кг. Акциз на сигары составит в 2025 году – 315 рублей за одну штуку, в 2026 году – 328 рублей за одну штуку, с 1 января по 31 декабря 2027 года включительно – 341 рубль за одну штуку. Акциз на сигариллы (сигариты), биди, кретек составит в 2025 году – 4485 рублей за 1000 штук, в 2026 году – 4664 рубля за 1000 штук, в 2027 году – 4851 рубль за 1000 штук.
Ранее Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправки правительства РФ об индексации акцизов на алкогольную и табачную продукцию на период 2025–2027 годов.