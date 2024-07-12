Путин подписал законы об индексации акцизов на алкоголь и табак

Tекст: Дарья Григоренко

Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. Акциз на этиловый спирт (в том числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, дистилляты) составит в 2025 году 673 рубля за один литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре, в 2026 году – 700 рублей за один литр, в 2027 году – 728 рублей за один литр, передает ТАСС.

Акциз на трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный табак (за исключением табака, используемого в качестве сырья для производства табачной продукции) будет составлять в 2025 году – 4657 рублей за 1 кг, в 2026 году – 4843 рубля за 1 кг, в 2027 году – 5037 рублей за 1 кг. Акциз на сигары составит в 2025 году – 315 рублей за одну штуку, в 2026 году – 328 рублей за одну штуку, с 1 января по 31 декабря 2027 года включительно – 341 рубль за одну штуку. Акциз на сигариллы (сигариты), биди, кретек составит в 2025 году – 4485 рублей за 1000 штук, в 2026 году – 4664 рубля за 1000 штук, в 2027 году – 4851 рубль за 1000 штук.

Ранее Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправки правительства РФ об индексации акцизов на алкогольную и табачную продукцию на период 2025–2027 годов.