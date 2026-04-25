Печальная дата 40-летия Чернобыльской катастрофы может быть отмечена в том числе и гарантиями российских специалистов – технически такое уже невозможно. Все прочее остается на совести иностранных «партнеров». Ведь удары по Запорожской и Бушерской АЭС по-прежнему возможны.0 комментариев
Власти Фолклендских островов отвергли пересмотр статуса британской территории
Администрация архипелага заявила о незыблемости своего статуса, напомнив, что более 99% избирателей проголосовали за сохранение союза с Великобританией.
Правительство Фолклендских островов отвергло возможность пересмотра принадлежности территории Британии, передает РИА «Новости«.
Ранее Reuters со ссылкой на источник в Пентагоне сообщало о внутреннем электронном письме, согласно которому США рассматривают пересмотр своей позиции по претензиям Лондона на острова.
Поводом для таких обсуждений в Вашингтоне стал отказ Испании помочь в операции против Ирана. В качестве наказания американская сторона якобы допускает приостановку членства Мадрида в альянсе и изменение отношения к статусу Фолклендов.
«Фолклендские острова полностью уверены в обязательстве правительства Великобритании поддерживать и защищать наше право на самоопределение«, – говорится в заявлении властей островов, которое приводит газета The Telegraph.
Руководство территории напомнило, что более 99% избирателей проголосовали за сохранение статуса британской заморской территории. Канцелярия премьер-министра Британии Кира Стармера также подтвердила британский суверенитет над островами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Аргентины заявило о прогрессе в деле возвращения Фолклендских островов.
Ранее Буэнос-Айрес призвал Лондон возобновить переговоры о суверенитете над этой территорией.