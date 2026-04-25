Власти Фолклендских островов отвергли пересмотр статуса британской территории

Tекст: Мария Иванова

Правительство Фолклендских островов отвергло возможность пересмотра принадлежности территории Британии, передает РИА «Новости«.

Ранее Reuters со ссылкой на источник в Пентагоне сообщало о внутреннем электронном письме, согласно которому США рассматривают пересмотр своей позиции по претензиям Лондона на острова.

Поводом для таких обсуждений в Вашингтоне стал отказ Испании помочь в операции против Ирана. В качестве наказания американская сторона якобы допускает приостановку членства Мадрида в альянсе и изменение отношения к статусу Фолклендов.

«Фолклендские острова полностью уверены в обязательстве правительства Великобритании поддерживать и защищать наше право на самоопределение«, – говорится в заявлении властей островов, которое приводит газета The Telegraph.

Руководство территории напомнило, что более 99% избирателей проголосовали за сохранение статуса британской заморской территории. Канцелярия премьер-министра Британии Кира Стармера также подтвердила британский суверенитет над островами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Аргентины заявило о прогрессе в деле возвращения Фолклендских островов.

Ранее Буэнос-Айрес призвал Лондон возобновить переговоры о суверенитете над этой территорией.