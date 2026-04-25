Мишустин рассказал о полученном совете от Жириновского при назначении

Tекст: Вера Басилая

Михаил Мишустин рассказал о полученном от Владимира Жириновского совете в ходе встречи с фракцией ЛДПР во время обсуждения его кандидатуры на пост главы правительства, передают «Вести».

По словам премьера, разговор с представителями партии начался с острых вопросов, на которые он сразу пытался ответить подробно и по существу.

Мишустин отметил, что Жириновский тогда посоветовал ему брать паузу перед ответом: «Михаил Владимирович, вы же еще только молодой кандидат в председатели правительства Российской Федерации, а уже конкретно отвечаете. Скажите лучше, что вы подумаете, возьмите паузу, дайте поручение», – вспомнил премьер слова политика.

Премьер подчеркнул, что Жириновский отличался спокойствием и выдержкой, а его советы нередко были добрыми и полезными. Мишустин добавил, что если бы многие прислушивались к подобным рекомендациям, то могли бы многого добиться.

Владимир Жириновский бессменно руководил ЛДПР более 30 лет и избирался депутатом Государственной думы всех восьми созывов. Он ушел из жизни 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни в возрасте 75 лет. В текущем году ему могло бы исполниться 80 лет.

Ранее Владимир Путин рассказал о своем последнем разговоре с Жириновским, когда звонил основателю партии ЛДПР в клинику в 2022 году, чтобы поддержать его.

Также Путин назвал предсказания основателя ЛДПР результатом глубоких знаний.

Напомним, президент Владимир Путин глава государства подписал указ о праздновании 80-летия основателя ЛДПР на государственном уровне.