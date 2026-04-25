  Российская ПВО за шесть часов сбила 42 украинских дрона
    США из мести превратят Испанию в неполноценного члена НАТО
    Эксперт объяснил появление возможности у Украины атаковать цели на Урале
    Силы ПВО за шесть часов сбили 42 БПЛА над регионами России и Азовским морем
    Фицо не дал Туску пошутить об отсутствии России на саммите ЕС
    МИД назвал критику интервью Лаврова во Франции автоголом
    Путин рассказал о последнем телефонном звонке Жириновскому
    Жога заявил о досягаемости Урала для атак БПЛА
    Мелони предложила Европе призвать Путина «сделать шаги вперед»
    Эксперт назвал вероятный тип атаковавшего Екатеринбург украинского дрона
    Ольга Андреева Ольга Андреева Три стадии принятия атома – любовь, страх, равнодушие

    Печальная дата 40-летия Чернобыльской катастрофы может быть отмечена в том числе и гарантиями российских специалистов – технически такое уже невозможно. Все прочее остается на совести иностранных «партнеров». Ведь удары по Запорожской и Бушерской АЭС по-прежнему возможны.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Мы больше не люди книги

    Не так давно на сетевых барахолках вдруг возник тренд, вгоняющий людей, выросших с книгой в руках, в некоторый ступор: книги продают на килограммы, кубометры (я не шучу), целыми домашними библиотеками. За копейки. За самовывоз.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Придет ли зумер на завод

    Зумеры не стремятся к стабильной занятости, их устраивает платформенная поденщина с ежедневной оплатой без официального оформления. А кто же будет работать на заводах?

    25 апреля 2026, 14:24 • Новости дня

    Мишустин рассказал о полученном совете от Жириновского при назначении

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Михаил Мишустин поделился советом, который получил от лидера ЛДПР Владимира Жириновского при обсуждении своей кандидатуры на пост главы кабмина в Госдуме.

    Михаил Мишустин рассказал о полученном от Владимира Жириновского совете в ходе встречи с фракцией ЛДПР во время обсуждения его кандидатуры на пост главы правительства, передают «Вести».

    По словам премьера, разговор с представителями партии начался с острых вопросов, на которые он сразу пытался ответить подробно и по существу.

    Мишустин отметил, что Жириновский тогда посоветовал ему брать паузу перед ответом: «Михаил Владимирович, вы же еще только молодой кандидат в председатели правительства Российской Федерации, а уже конкретно отвечаете. Скажите лучше, что вы подумаете, возьмите паузу, дайте поручение», – вспомнил премьер слова политика.

    Премьер подчеркнул, что Жириновский отличался спокойствием и выдержкой, а его советы нередко были добрыми и полезными. Мишустин добавил, что если бы многие прислушивались к подобным рекомендациям, то могли бы многого добиться.

    Владимир Жириновский бессменно руководил ЛДПР более 30 лет и избирался депутатом Государственной думы всех восьми созывов. Он ушел из жизни 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни в возрасте 75 лет. В текущем году ему могло бы исполниться 80 лет.

    Ранее Владимир Путин рассказал о своем последнем разговоре с Жириновским, когда звонил основателю партии ЛДПР в клинику в 2022 году, чтобы поддержать его.

    Также Путин назвал предсказания основателя ЛДПР результатом глубоких знаний.

    Напомним, президент Владимир Путин глава государства подписал указ о праздновании 80-летия основателя ЛДПР на государственном уровне.

    24 апреля 2026, 18:32 • Новости дня
    На французском космодроме Куру взорвали стартовую площадку для запуска ракет «Союз»
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Стартовую площадку для запуска российских ракет «Союз» на космодроме Куру во Французской Гвиане демонтировали с помощью контролируемого взрыва.

    Кадры с места событий опубликовал в своем Telegram-канале Дмитрий Струговец, бывший руководитель пресс-службы Роскосмоса. В пятницу, 24 апреля, была разрушена мобильная башня обслуживания площадки, ее высота составляла 52 метра.

    Перед этим специалисты космодрома демонтировали кабель-мачты и ферменные опоры, которые служили для поддержания ракеты в вертикальном положении во время предстартовой подготовки, передает Lenta.Ru.

    Решение о размещении российских носителей на космодроме Куру (Гвианский космический центр во Французской Гвиане) было принято в начале 2000-х годов, а в 2003 году правительства России и Франции официально согласовали проект пусковой площадки для ракет семейства «Союз». Строительство стартового комплекса велось при финансовом участии ЕС и Европейского космического агентства (ЕКА), а эксплуатация запусков шла через Arianespace.

    Первый запуск ракеты «Союз» с Куру состоялся в октябре 2011 года и стал знаковым: впервые этот носитель стартовал вне территории бывшего СССР. За последующие годы с французского экваториального космодрома было осуществлено более двух десятков пусков «Союз-СТ», в первую очередь для вывода европейских навигационных спутников Galileo, научных аппаратов и коммерческих космических аппаратов на орбиту. Экваториальное расположение Куру давало российским ракетам энергетическое преимущество и расширяло их рынок за счет европейских и международных заказчиков.

    Ситуация резко изменилась после введения санкций ЕС против российского космического сектора в 2022 году. «Роскосмос» тогда объявил о приостановке запусков с Куру и отзыве российского технического персонала.

    24 апреля 2026, 21:32 • Новости дня
    В Госдуме дали совет попавшим в «коттеджное рабство»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Госдуме прокомментировали ситуацию с так называемым «коттеджным рабством» в Подмосковье – сслучаях, когда владельцы участков после покупки фактически теряют возможность ими распоряжаться из-за наложенного на землю статуса комплексного развития территорий (КРТ).

    Заместитель председателя профильного комитета по вопросам собственности Николай Николаев рекомендовал гражданам, оказавшимся в подобной ситуации, отстаивать свои права в судебном порядке, передает «Лента.ру». Также он посоветовал направлять обращения в комитет Госдумы и Росреестр. По его словам, ведомство уже анализирует поступающие жалобы и в оперативном режиме готовит предложения по корректировке законодательства.

    Поводом для обсуждения стали истории более чем ста человек, купивших участки в Дмитровском округе Московской области. Как утверждают пострадавшие, после активных продаж в коттеджном поселке «Журавли» на территорию распространили программу КРТ-119, из-за чего строительство домов оказалось невозможным.

    Кроме того, новый статус допускает изъятие участков у собственников с выплатой компенсации, рассчитанной по кадастровой стоимости. Сообщается, что аналогичные случаи фиксируются и в других районах Подмосковья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума одобрила законопроект для защиты прав россиян при расселении по программе комплексного развития территорий.

    25 апреля 2026, 13:43 • Видео
    Президента России пригласили в США. Лететь стоит?

    «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – заявил президент США Дональд Трамп, говоря о направленном президенту России Владимиру Путину приглашении посетить саммит G20 в Майями. Но стоит ли его посещать?

    25 апреля 2026, 09:54 • Новости дня
    Фицо не дал Туску пошутить об отсутствии России на саммите ЕС
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо своим появлением не дал пошутить премьер-министру Польши Дональду Туску об отсутствии России на саммите ЕС, пишет польское издание Onet.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо своим появлением прервал попытку Дональда Туска сделать шутку об отсутствии России на саммите Евросоюза, передает РИА «Новости».

    Польское издание Onet описало ситуацию, когда Туск, выступая перед журналистами, начал говорить, но был прерван появлением Фицо, известного своими пророссийскими взглядами.

    В этот момент Туск поприветствовал словацкого коллегу, после чего нервно моргнул и попытался объясниться перед журналистами.

    В материале отмечается, что изначально Туск хотел намекнуть на присутствие стран с пророссийскими взглядами на саммите, однако неожиданное появление Фицо вынудило польского премьера оправдываться. В частности, Туск заявил: «Нет-нет, это была шутка», отметив, что его слова не следует воспринимать всерьез.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск спрогнозировал скорое начало прямого вооруженного противостояния НАТО с Москвой. Ранее польский политик признал развитие мировой ситуации в пользу России. Глава правительства Словакии Роберт Фицо назвал невозможным отказ Европы от импорта российской нефти.

    24 апреля 2026, 23:48 • Новости дня
    Лавров рассказал анекдот про армянское радио

    Лавров рассказал анекдот про армянское радио
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ на вопрос о том, в чем заключается искусство российской дипломатии, рассказал анекдот про армянское радио.

    Глава ведомства в интервью для ОТР вспомнил популярную в Советском Союзе серию анекдотов, передает РИА «Новости».

    «Армянское радио спросили: «Что такое дипломатия?». Они ответили, что есть несколько вариантов, но самый приличный: дипломатия – это искусство послать человека по адресу, но сделать это так, чтобы он предвкушал путешествие», – заявил политик.

    Лавров добавил, что «это тоже можно занести в арсенал методов дипломатии». Руководитель внешнеполитического ведомства также подчеркнул важную деталь о главных целях работы дипломатов. Основной задачей остается твердая защита интересов страны при сохранении уважительного отношения к порядочным и достойным иностранным партнерам, сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом министр назвал чувство юмора важнейшим качеством для своей профессии. «Ни одна профессия без юмора не может тебя действительно захватывать, а дипломатия, наверное, больше, чем многие другие профессии», – заявил Лавров.

    25 апреля 2026, 01:59 • Новости дня
    Мелони предложила Европе призвать Путина «сделать шаги вперед»
    @ Stefano Carofei/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава итальянского правительства Джорджа Мелони прокомментировала возможность участия президента России Владимира Путина в предстоящем саммите G20 на территории США.

    Мелони был задан вопрос по поводу возможного участия президента России в саммите G20. Глава кабинета министров Италии сказала, что сейчас неподходящее время для попыток пойти навстречу Москве. «Я считаю, что настал момент, когда именно мы должны просить его сделать шаги вперед», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на Ansa.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона получила официальное приглашение на предстоящий саммит G20 в США. Кремль сообщил, что решение об участии Путина в этом мероприятии пока не принято. Ранее Мелони призвала Европу к началу диалога с Россией.


    25 апреля 2026, 03:12 • Новости дня
    Politico: Чувство триумфа в ЕС после согласования помощи Киеву угасло
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Торжество европейских политиков по случаю согласования помощи Киеву быстро завершилось из-за глубоких внутренних противоречий, пишет Politico.

    «Какое-либо чувство триумфа угасло, когда они столкнулись с многочисленными вызовами и кризисами, стоящими перед ними. Их беседа еще раз показала, как трудно им договориться о дальнейших действиях», – приводит РИА «Новости» текст статьи Politico.

    Журналисты подчеркивают, что даже прекрасные пейзажи на саммите не смогли замаскировать очевидный раскол. Лидерам стран объединения оказалось крайне сложно найти компромисс по ряду ключевых проблем, включая перспективы членства украинского государства.

    Хорватский премьер-министр Андрей Пленкович высмеял идею скорого присоединения Киева к объединению. Политик назвал нереалистичным сценарий, при котором это событие произойдет 1 января 2027 года, пишет издание.

    Помимо украинского вопроса, серьезные споры вызвали темы коллективной обороны. Также политики не смогли прийти к единому мнению относительно участия блока в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович назвал технически невозможным полноправное членство Украины в Евросоюзе с 2027 года. Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против немедленного вступления Киева в объединение. Глава Европейского совета Антониу Кошта отказался называть конкретную дату возможного приема страны.

    25 апреля 2026, 09:29 • Новости дня
    Эксперт назвал вероятный тип атаковавшего Екатеринбург украинского дрона

    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Для удара по Свердловской области противник мог использовать недорогой беспилотник самолетного типа FP-1 с уменьшенной боевой частью ради увеличения дальности полета, отметил эксперт в сфере беспилотных систем и РЭБ, официальный представитель АО «НПП» Игорь Потапов.

    Вооруженные силы Украины могли запустить по Екатеринбургу аппарат FP-1 из Харьковской области, передает ТАСС.

    Официальный представитель АО «НПП» Игорь Потапов пояснил: «Расстояние от ближайших площадок запуска в Харьковской области до Екатеринбурга по прямой около 1 800 км».

    По словам эксперта, этот беспилотник способен преодолеть такую дистанцию при снижении веса боевой нагрузки. Сборка аппарата происходит на Украине, а его стоимость составляет около 50 тыс. долларов. Характер незначительных повреждений здания указывает на тестовый характер пуска.

    Специалист полагает, что противник испытывает новые двигатели или конструктивные решения для увеличения дальности полета.

    Ранее Министерство обороны впервые отчиталось об уничтожении украинских беспилотников над Свердловской и Челябинской областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник повредил жилой дом в Екатеринбурге. В результате инцидента медики госпитализировали одну пострадавшую женщину.

    Всего за минувшую ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили 127 вражеских дронов над регионами страны.

    24 апреля 2026, 22:44 • Новости дня
    Трамп признал необходимость возврата 159 млрд долларов незаконных пошлин

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп признал, что из-за решения Верховного суда правительству придется вернуть 159 млрд долларов, собранных с импортных пошлин.

    Президент США признал необходимость возврата 159 млрд долларов, собранных в виде импортных пошлин, после решения Верховного суда об их незаконности, передает РИА «Новости».

    В своей публикации в Truth Social он заявил: «Люди и компании, которые пользовались нашей страной десятилетиями, из-за ужасного и смехотворного решения Верховного суда США по пошлинам, теперь должны получить назад 159 млрд долларов».

    Американский лидер выразил недовольство позицией суда и отметил, что Верховный суд мог бы указать, что США не обязаны возвращать уже выплаченные деньги. По его мнению, если бы такой пункт был внесён, страна стала бы на 159 млрд долларов богаче.

    Пошлины были введены президентом в 2025 году, однако в этом году высшая судебная инстанция США постановила, что у американского лидера не было полномочий принимать такие решения единолично. Согласно заключению суда, все вопросы, связанные с торговой политикой, принадлежат к прерогативе конгресса.

    Верховный суд США признал введение импортных пошлин превышением полномочий американской администрации.

    После решения суда президент США подписал новую прокламацию для установления единого сбора на зарубежную продукцию.

    24 апреля 2026, 17:14 • Новости дня
    Путину на выставке в Москве показали подарок Каддафи Жириновскому
    @ Валерий Шарифулин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в пятницу посетил экспозицию «Жириновский. Продолжение. ЛДПР» в Центральном выставочном зале «Манеж».

    Выставка приурочена к 80-летию со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского, передает РИА «Новости».

    В ходе осмотра экспозиции лидер ЛДПР Леонид Слуцкий продемонстрировал главе государства черную бедуинскую накидку, находящуюся за стеклянной витриной. «Каддафи в пустыне снял с себя, когда Владимиру Вольфовичу стало очень холодно, и отдал ему накидку. Он очень ею дорожил», – рассказал Слуцкий главе государства.

    Сам Жириновский рассказывал, что получил этот подарок от Муаммара Каддафи в 1995 году, когда тот принимал гостей в своем шатре. Ливийский лидер заметил, что Жириновскому холодно, и велел передать ему накидку, изготовленную вручную из верблюжьей шерсти.

    Напомним, Слуцкий открыл выставку к 80-летию Жириновского в Манеже.

    В прошлом году он сообщил о планах открыть музей Жириновского в Москве.

    24 апреля 2026, 18:24 • Новости дня
    Минтранс назвал потребность России в новых пассажирских самолетах к 2030 году
    @ Пресс-служба ГК "Ростех"/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российским авиакомпаниям потребуется 644 пассажирских самолета к 2030 году, говорится в презентации главы Минтранса Андрея Никитина к форуму «Инновации. Технологии. Производство».

    Согласно документу, в эту оценку входят 332 среднемагистральных, 210 для региональных и местных линий, 98 ближнемагистральных и четыре дальнемагистральных самолета, передает «Интерфакс». Данные, как уточняется, актуализируются ежемесячно.

    «Нам нужно мало того что построить самолеты – нужно их обслуживать и ремонтировать», – подчеркнул Никитин. В настоящий момент российский авиапарк насчитывает 1089 пассажирских самолетов, из которых 689 произведены за рубежом, а 391 – отечественные.

    Планы по развитию отечественного самолетостроения закреплены в Комплексной программе развития авиаотрасли (КПГА). Документ предусматривает выпуск до 2030 года 994 гражданских самолетов: 592 из них должна поставить «Объединенная авиастроительная корпорация», еще 402 – «Уральский завод гражданской авиации». В текущем году КПГА будет вновь обновлена, проект уже рассматривает правительство.

    В 2026-2027 годах ОАК планирует передать заказчикам более 70 машин, включая 18 МС-21, 42 SJ-100, 11 Ту-214 и три Ил-114-300. Количество самолетов для следующей партии уточняется, однако авиакомпании уже подтвердили спрос до 2035 года на более 570 бортов без учета возможного экспорта, отмечал директор по управлению программами гражданской авиации ОАК Олег Богомолов.

    Ранее российские авиакомпании сократили внутренние перевозки из-за дефицита самолетов.

    В октябре Росавиация озвучила пессимистичный сценарий сокращения отечественного авиапарка к 2030 году.

    24 апреля 2026, 19:18 • Новости дня
    Минюст США разрешил расстреливать приговоренных к смертной казни

    @ Bernd Weiaybrod/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские власти расширили перечень допустимых методов высшей меры наказания и ускорили внутренние процессы для приведения в исполнение соответствующих судебных решений.

    Минюст Соединенных Штатов принял решение модернизировать правила применения высшей меры наказания, передает РИА «Новости». Ведомство официально внесло использование расстрельной команды в перечень разрешенных способов лишения жизни осужденных.

    «Среди предпринятых действий обновление протокола о введении смертельной инъекции… расширение протокола с включением туда дополнительных методов приведения приговора в исполнение, таких как расстрельная команда, а также упрощение внутренних процессов для ускорения дел со смертными приговорами», – отмечается в заявлении министерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте 2025 года в США впервые за 15 лет казнили заключенного методом расстрела. Ранее президент США подписал указ о возобновлении высшей меры наказания на федеральном уровне. Позже американский лидер разрешил применение смертной казни в Вашингтоне.


    25 апреля 2026, 10:53 • Новости дня
    МИД назвал критику интервью Лаврова во Франции автоголом

    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Российское внешнеполитическое ведомство резко отреагировало на слова французского посла Николя де Ривьера, который попытался оправдать жесткую критику интервью Сергея Лаврова заботой о свободе слова.

    Заявления французского дипломата о приверженности Парижа свободе прессы не выдерживают никакой проверки фактами, передает ТАСС. В министерстве иностранных дел России подчеркнули, что подобные высказывания являются настоящим «автоголом» для репутации Франции.

    «Не можем оставить без внимания «автогол» посла Франции в России Николя де Ривьера, которым он отметился в ходе недавнего интервью», – говорится в официальном сообщении ведомства. Дипломаты задались вопросом, почему после выхода беседы с Сергеем Лавровым телеканал France Televisions подвергся настоящей травле со стороны либеральных коллег на Западе.

    На Смоленской площади с иронией напомнили, как французская «приверженность плюрализму» отражается на российских журналистах. Представителям прессы из РФ систематически закрывают доступ на мероприятия в Елисейском дворце и отказывают в аккредитации, в том числе на Олимпийские игры в Париже.

    Кроме того, в феврале французский регулятор заблокировал еще 35 сайтов российских СМИ.

    В МИД добавили, что именно во Франции зародилась идея делить медиа на «белые», «серые» и «черные» в зависимости от их благонадежности, и сейчас Париж активно внедряет эти инструменты цензуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о травле французских журналистов после интервью с Сергеем Лавровым.

    Ранее российское дипломатическое ведомство осудило отказ Парижа в выдаче визы корреспонденту РИА Новости.

    До этого французский медиарегулятор Arcom запретил вещание российских телеканалов из-за санкций Евросоюза.

    25 апреля 2026, 05:27 • Новости дня
    Иранские военные захватили контейнеровоз Epaminondas
    @ Meysam Mirzadeh/Tasnim/WANA/REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Иранский Корпус стражей исламской революции захватил судно Epaminondas под флагом Либерии из-за использования этого контейнеровоза вооруженными силами Соединенных Штатов, передает Tasnim.

    За последние шесть месяцев контейнеровоз неоднократно заходил в американские порты. В КСИР заявили, что судно совершило «многочисленные морские нарушения», передает ТАСС со ссылкой на Tasnim.

    По информации сервиса MarineTraffic, геолокация корабля не обновлялась уже более двух суток. В последний раз системы слежения фиксировали транспорт в Оманском заливе к западу от города Кухестак.

    Ранее греческие журналисты сообщали об обстреле этого транспорта вблизи иранских территориальных вод. Сообщалось, что контейнеровоз находится под управлением датской компании Maersk и зафрахтован группой Technomar.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции на этой неделе выставил дополнительные мины в Ормузском проливе. В свою очередь, США также усиливают морскую блокаду Ирана.

    24 апреля 2026, 15:24 • Новости дня
    Захарова заявила о заверениях Японии не поставлять оружие на Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Японии заверило Россию по дипломатическим каналам о невозможности поставок вооружений и продукции двойного назначения в зоны вооруженных конфликтов, в том числе на Украину, сообщила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, японская сторона выразила готовность усилить контроль над выполнением условий сертификации конечного пользователя, передает ТАСС.

    «По дипломатическим каналам получены заверения японских властей о невозможности поставки экспортируемых вооружений и продукции двойного назначения в зоны вооруженных конфликтов, включая непосредственно Украину, а также о намерении ужесточить контроль за соблюдением условий сертификации конечного пользователя», – сказала дипломат на брифинге.

    Во вторник генсек кабмина Японии Минору Кихара объявил об отмене ограничений на экспорт оружия.

    Ранее японское посольство в Москве заявило, что Япония не планирует поставлять Украине летальное оружие.

    24 апреля 2026, 18:50 • Новости дня
    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против немедленного вступления Украины в Европейский Союз.

    «Всем ясно, что немедленное вступление Украины в Европейский Союз, конечно, невозможно», – сказал он по итогам саммита ЕС на Кипре, речь канцлера транслировал телеканал Phoenix, передает РИА «Новости». По его мнению, стране необходима стратегия сближения с Евросоюзом, предусматривающая ряд промежуточных шагов.

    Мерц подчеркнул, что полноценное членство Украины в ЕС должно стать конечной целью, однако сейчас следует обеспечить постепенную интеграцию. Он сообщил, что обсуждал этот вопрос с Владимиром Зеленским в последние дни.

    Канцлер предложил, чтобы Украина принимала участие в заседаниях Европейского совета, Европарламента или Еврокомиссии без права голоса, а также постепенно вовлекалась в разные сферы политики Евросоюза в зависимости от продвижения реформ. По словам Мерца, его идеи получили широкую поддержку коллег в Европейском совете.

    Ранее глава Евросовета Антониу Кошта призвал начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. При этом он заявил, что ЕС не может назвать конкретную дату возможного приема Украины в состав объединения.

    • Президента России пригласили в США. Лететь стоит?

      «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – заявил президент США Дональд Трамп, говоря о направленном президенту России Владимиру Путину приглашении посетить саммит G20 в Майями. Но стоит ли его посещать?

    • Макрон даст полякам потрогать атомную бомбу

      Появились подробности того, что президент Франции Эммануэль Макрон называл совместным использованием французского ядерного оружия. Использовать он его планирует совместно с поляками. Разумеется, с прицелом на Россию.

    • 20-й пакет санкций ЕС принят. Чего ждать?

      После многих безуспешных попыток Евросоюз утвердил 20-й пакет санкций против России, который хотел принять еще в январе. Кроме того, Украине выделен кредит на 90 млрд евро. Чего теперь ждать?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сегодня: 14,5% в апреле 2026 года – что это значит для кредитов, вкладов и рубля

      Банк России 24 апреля 2026 года снизил ключевую ставку до 14,5% годовых – это уже восьмое подряд решение в рамках цикла смягчения. Показатель продолжает снижаться после мартовских 15% и напрямую влияет на кредиты, вклады и курс рубля. Разбираемся простыми словами, что означает новая ставка, почему ее снизили и как это отразится на деньгах россиян уже сейчас.

    • Приметы погоды на май 2026 по дням: народный календарь на каждый день и прогноз на месяц

      Май – ключевой месяц весны, от которого зависит будущий урожай и характер погоды на все лето. В народе говорили: «Май холодный – год хлебородный», но при этом «Майский мороз не выдавит слез». Этот месяц полон противоречий: здесь и возвратные заморозки, и первое настоящее тепло, и буйное цветение садов. Народные приметы на каждый день мая помогают заранее понять, будет ли тепло, ждать ли заморозков и каким окажется июнь. Публикуем полный календарь примет на май 2026 года с практическими советами для дачников и садоводов.

    • Православный церковный календарь на май 2026 года: праздники по дням, Вознесение и Троица

      Май 2026 года – время особой духовной радости для православных христиан. Это период, когда после светлого праздника Пасхи верующие продолжают прославлять Воскресение Христово и готовятся к встрече Святой Троицы. В последний весенний месяц нас ждут сразу несколько значимых церковных дат – от двунадесятого праздника Вознесения Господня до Дня Святой Троицы, а также дни памяти многих почитаемых святых. Публикуем полный календарь церковных праздников на май 2026 года по дням с пояснениями и значением ключевых дат.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

