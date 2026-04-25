  Российские войска освободили Бочково в Харьковской области
    США из мести превратят Испанию в неполноценного члена НАТО
    Эксперт объяснил появление возможности у Украины атаковать цели на Урале
    Фицо не дал Туску пошутить об отсутствии России на саммите ЕС
    Лавров рассказал анекдот про армянское радио
    МИД назвал критику интервью Лаврова во Франции автоголом
    Путин объяснил, почему сбываются предсказания Жириновского
    Жога заявил о досягаемости Урала для атак БПЛА
    Мелони предложила Европе призвать Путина «сделать шаги вперед»
    Эксперт назвал вероятный тип атаковавшего Екатеринбург украинского дрона
    Ольга Андреева Ольга Андреева Три стадии принятия атома – любовь, страх, равнодушие

    Печальная дата 40-летия Чернобыльской катастрофы может быть отмечена в том числе и гарантиями российских специалистов – технически такое уже невозможно. Все прочее остается на совести иностранных «партнеров». Ведь удары по Запорожской и Бушерской АЭС по-прежнему возможны.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Мы больше не люди книги

    Не так давно на сетевых барахолках вдруг возник тренд, вгоняющий людей, выросших с книгой в руках, в некоторый ступор: книги продают на килограммы, кубометры (я не шучу), целыми домашними библиотеками. За копейки. За самовывоз.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Придет ли зумер на завод

    Зумеры не стремятся к стабильной занятости, их устраивает платформенная поденщина с ежедневной оплатой без официального оформления. А кто же будет работать на заводах?

    25 апреля 2026, 13:15 • Новости дня

    Путин рассказал о последнем телефонном звонке Жириновскому

    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в 2022 году звонил основателю партии ЛДПР в клинику, чтобы поддержать его. Об этом глава государства рассказал в документальном фильме «Вестей» «Владимир Жириновский».

    В документальном фильме телеканала «Вести» «Владимир Жириновский» президент России Владимир Путин рассказал о своем последнем телефонном звонке лидеру ЛДПР.

    «Помню последний разговор с ним. Позвонил ему по телефону в клинику. Просто хотел его поддержать. Безусловно, Владимир Вольфович понимал, что находится в критическом состоянии. Но последние слова его были такими. «Мне же еще рано уходить, – сказал он. – Я ведь еще нужен России», – рассказал Путин.

    Президент отметил, что в этом и заключался характер Жириновского и его отношение к делу и стране.

    «Он все мерил на то, чтобы послужить Родине», – сказал Путин.

    Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. В память о нем Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-летия политика на государственном уровне в 2026 году. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назначен руководителем оргкомитета по подготовке мероприятий, в состав которого вошли 35 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал диалог Владимира Путина и Владимира Жириновского очень содержательным.

    Ранее глава государства подписал указ о праздновании 80-летия основателя ЛДПР на государственном уровне.

    Депутаты Госдумы предложили Центробанку выпустить памятную монету с изображением политика.

    22 апреля 2026, 20:34 • Новости дня
    Путин назвал политику экс-руководства МОК «трусливой и позорной»
    @ Cao Can/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил надежду, что новое руководство Международного олимпийского комитета и международных спортивных федераций сможет преодолеть негативные последствия политики их предшественников.

    «Надеюсь, что новое руководство Международного олимпийского комитета и международных спортивных федераций как можно скорее преодолеет это наследие, тяжелое и, как я уже сказал, позорное наследие своих предшественников», – подчеркнул российский лидер в начале церемонии вручения госнаград победителям чемпионатов мира по боксу, его слова приводит Кремль в Max.

    Президент также отметил, что прежнее руководство МОК вело себя политически мотивированно. По словам главы государства, такие шаги нанесли серьезный ущерб не только олимпийскому движению, но и самим принципам олимпизма.

    «Позорное, я бы сказал, трусливое, политически мотивированное поведение прежнего руководства Международного олимпийского комитета нанесло огромный ущерб олимпийскому движению и самим принципам олимпизма. Избирательные санкции в отношении российских атлетов под предлогом осуждения действий России по защите наших людей, наших интересов в рамках конфликта на Украине при полном игнорировании других аналогичных трагических многочисленных вооруженных конфликтов на планете лишь обнажили коррумпированность и политическую ангажированность значительной части международных спортивных чиновников», – заявил Путин.

    В декабре МОК рекомендовал допустить к турнирам юных спортсменов из России с флагом и гимном.

    24 апреля 2026, 11:55 • Новости дня
    Путин заявил об отсутствии оправдания геноциду армян

    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин выразил поддержку народу Армении по случаю годовщины геноцида армян.

    Президент Владимир Путин направил послание участникам памятных мероприятий по случаю 111-й годовщины геноцида армян, сообщается на сайте Кремля.

    Российский лидер отметил, что гонения начала XX века стали незаживающей раной для многих поколений армян, однако пережитое испытание сплотило народ, который сохранил верность традициям, проявив мудрость и мужество.

    «Сегодня мы склоняем головы перед памятью сотен тысяч жертв геноцида армянского народа – одной из самых страшных трагедий XX столетия. Жестокая расправа над беззащитными, ни в чем не повинными людьми, которые были убиты, ранены, изгнаны из родных городов и поселков, потрясла весь цивилизованный мир, а ее катастрофические последствия убедительно показали, к чему приводят разжигание религиозной вражды, национализм и ксенофобия», – говорится в послании.

    Президент России отдельно отметил, что последствия геноцида наглядно показали опасность национализма и ксенофобии. Он напомнил, что позиция России по осуждению этих событий остается неизменной с 1915 года и отражена в совместных декларациях с Британией и Францией, а также в постановлении Госдумы 1995 года.

    «Уверены, что политике массового уничтожения и депортации людей по национальному признаку нет и не может быть оправдания, и международное сообщество должно объединить усилия для того, чтобы подобное варварство никогда и нигде не повторилось», – говорится в обращении.

    Путин также выразил уверенность, что армяне и в дальнейшем будут беречь свою самобытность, культуру, язык и духовные ценности.

    «Желаю дружественному армянскому народу благополучия, процветания и всего самого доброго», – отметил российский лидер.

    В начале XX века в Османской империи в ходе регулярных преследований были убиты более 1,5 млн армян. Факт геноцида армян в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление «Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине – в Западной Армении».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил об особом характере отношений с Арменией.

    25 апреля 2026, 13:43 • Видео
    Президента России пригласили в США. Лететь стоит?

    «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – заявил президент США Дональд Трамп, говоря о направленном президенту России Владимиру Путину приглашении посетить саммит G20 в Майями. Но стоит ли его посещать?

    23 апреля 2026, 16:28 • Новости дня
    Путин поручил обеспечить работу важных сервисов при ограничениях интернета
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства обратил внимание на проблемы с работой мобильного интернета в крупных городах из-за угроз атак беспилотников и поручил проработать вопрос бесперебойной работы жизнеобеспечивающих сервисов. Среди них портал госуслуг, платежные системы, сервисы записи к врачу и другие.

    Президент отметил, что перебои в доступе к интернету происходят нечасто, однако, по его словам, иногда такие ограничения связаны с оперативной работой спецслужб по предотвращению террористических актов. Путин подчеркнул, что в таких ситуациях приоритетом всегда остается безопасность граждан.

    «В этой связи просто хотел бы отметить, что, разумеется, в данном случае нужно обеспечить информирование. Хотя и понимаю, что когда идет оперативная работа по предотвращению преступных деяний, по предотвращению терактов, в этом случае широкое информирование заранее общественности может нанести ущерб оперативной разработке, потому что преступники-то ведь тоже все слышат, все видят. И безусловно, если до них будет доходить какая-то информация, то они скорректируют свое преступное поведение, скорректируют свои преступные планы», – отметил глава государства, сообщает Кремль в Max.

    Путин добавил, что после завершения спецопераций граждан необходимо информировать о причинах отключений связи. Он поручил обеспечить тесную координацию между правоохранительными органами и гражданскими властями для поиска оптимальных решений.

    Особое внимание президент уделил жизненно важным сервисам, отметив необходимость проработки механизма их бесперебойной работы даже при ограничениях мобильного интернета. Путин напомнил, что экстренные звонки доступны с мобильных устройств даже при нулевом балансе.

    «Сегодня, как мы знаем, даже в мобильных телефонах при отсутствии средств на счетах пользователям доступны экстренные звонки. В случае с мобильным интернетом нужно организовать работу подобным же образом. То есть действие портала госуслуг, платежных систем, сервисов записи к врачу должно быть обеспечено даже в период общих базовых ограничений. Тем более что такие технологические возможности есть. Нужно их, безусловно, реализовать. И Максут Игоревич, я вас прошу, и такое поручение будет дано и правоохранительным органам, специальным службам, чтобы вместе с коллегами над этим поработали», – сказал Путин.

    Президент поручил правоохранительным органам и спецслужбам совместно проработать эти технологические возможности.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что работа интернета в России будет полностью восстановлена после того, как исчезнет необходимость в вводимых сейчас ограничениях. По его словам, большинство россиян с пониманием относятся к цифровым ограничениям.

    25 апреля 2026, 01:59 • Новости дня
    Мелони предложила Европе призвать Путина «сделать шаги вперед»
    @ Stefano Carofei/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава итальянского правительства Джорджа Мелони прокомментировала возможность участия президента России Владимира Путина в предстоящем саммите G20 на территории США.

    Мелони был задан вопрос по поводу возможного участия президента России в саммите G20. Глава кабинета министров Италии сказала, что сейчас неподходящее время для попыток пойти навстречу Москве. «Я считаю, что настал момент, когда именно мы должны просить его сделать шаги вперед», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на Ansa.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона получила официальное приглашение на предстоящий саммит G20 в США. Кремль сообщил, что решение об участии Путина в этом мероприятии пока не принято. Ранее Мелони призвала Европу к началу диалога с Россией.


    24 апреля 2026, 17:14 • Новости дня
    Путину на выставке в Москве показали подарок Каддафи Жириновскому
    @ Валерий Шарифулин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в пятницу посетил экспозицию «Жириновский. Продолжение. ЛДПР» в Центральном выставочном зале «Манеж».

    Выставка приурочена к 80-летию со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского, передает РИА «Новости».

    В ходе осмотра экспозиции лидер ЛДПР Леонид Слуцкий продемонстрировал главе государства черную бедуинскую накидку, находящуюся за стеклянной витриной. «Каддафи в пустыне снял с себя, когда Владимиру Вольфовичу стало очень холодно, и отдал ему накидку. Он очень ею дорожил», – рассказал Слуцкий главе государства.

    Сам Жириновский рассказывал, что получил этот подарок от Муаммара Каддафи в 1995 году, когда тот принимал гостей в своем шатре. Ливийский лидер заметил, что Жириновскому холодно, и велел передать ему накидку, изготовленную вручную из верблюжьей шерсти.

    Напомним, Слуцкий открыл выставку к 80-летию Жириновского в Манеже.

    В прошлом году он сообщил о планах открыть музей Жириновского в Москве.

    24 апреля 2026, 01:18 • Новости дня
    Трамп: Визит Путина на саммит G20 был бы очень полезным
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Участие президента России Владимира Путина в саммите G20 в Майами было бы очень полезным, но вряд ли это произойдет, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    При этом он добавил, что не располагает точной информацией о том, отправляли ли официальное приглашение в Москву. Кроме того, Трамп выразил сомнение в том, что президент России решит лично посетить встречу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД Александр Панкин сообщил, что российская сторона получила официальное приглашение на саммит «Большой двадцатки» в США. Кремль пока не принял решение об участии Путина в этом мероприятии.

    22 апреля 2026, 22:14 • Новости дня
    Боксер Гассиев пригласил Путина на свой бой в июле
    Боксер Гассиев пригласил Путина на свой бой в июле
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Чемпион WBA в весовой категории свыше 90 килограммов Мурат Гассиев пригласил президента Владимира Путина на свой июльский поединок.

    На церемонии в Кремле, где президент вручал государственные награды победителям чемпионатов мира по боксу, Мурат Гассиев пригласил Владимира Путина на свой следующий бой, передает РИА «Новости». Гассиев является действующим регулярным чемпионом WBA в весовой категории свыше 90 килограммов.

    Во время неформального общения с боксёрами за бокалом шампанского председатель исполнительного комитета Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил, что у Гассиева в июле запланирован поединок за защиту титула.

    Сам боксер уточнил: «Одиннадцатого июля (состоится бой – ред.)… Пока неизвестно (где – ред.), но в Москве, скорее всего»

    Он добавил, что сейчас идут переговоры, чтобы поединок точно прошёл в столице, и пригласил на него президента.

    «И вас приглашаем, если у вас получится», – сказал Гассиев.

    Путин в ответ пошутил, что в таком случае Гассиеву нельзя шампанское, на что тот заметил, что напиток безалкогольный.

    Гассиев был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин вручил государственные награды победителям чемпионатов мира по боксу. На торжественной церемонии глава государства отметил достойное возвращение отечественных атлетов на мировые спортивные арены. Ранее Мурат Гассиев стал регулярным чемпионом мира WBA после победы над болгарином Кубратом Пулевым.

    23 апреля 2026, 14:31 • Новости дня
    Tекст: Вера Басилая

    Вопрос о личном присутствии президента Владимира Путина на саммите G20 в Майами пока остается открытым, сообщил пресс-секретарь главы президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, решение об участии президента России Владимира Путина в саммите G20, который пройдет в США, пока не принято, передает РИА «Новости».

    Песков сообщил, что вопрос о формате участия Москвы будет решаться ближе к мероприятию. Он отметил, что каждый саммит Россия принимала участие на соответствующем уровне.

    Саммит G20 запланирован на декабрь 2026 года, он должен состояться в Майами.

    В МИД России заявили, что Москва получила официальное приглашение принять участие в предстоящем саммите «Большой двадцатки» в США.

    Политолог Тимофей Бордачев заявил, что участием России в саммите G20 президент США уязвит Европу.

    22 апреля 2026, 20:38 • Новости дня
    Путин заявил о достойном возвращении России в мировой спорт
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Отечественные атлеты вновь начинают выступать на зарубежных турнирах, уверенно подтверждая высокий статус государства вопреки попыткам ослабить лидерство, подчеркнул президент РФ Владимир Путин во время церемонии награждения в Кремле.

    Глава государства Владимир Путин во время церемонии вручения государственных наград в Кремле отметил успехи отечественных чемпионов мира по боксу, передает ТАСС. Он обратил внимание на то, что отечественный спорт уверенно преодолевает текущие ограничения.

    «Россия постепенно возвращается на мировые спортивные арены, и делает это весьма достойно», – подчеркнул президент.

    Российский лидер добавил, что позиции государства в мировом спорте остаются прочными и незыблемыми. По его словам, высокие результаты атлетов на международных соревнованиях служат весомым вкладом в подтверждение этого престижного статуса, несмотря на нечистоплотные попытки конкурентов ослабить влияние страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль анонсировал церемонию вручения государственных наград российским чемпионам мира по боксу.

    Ранее глава государства назвал большой победой возвращение отечественным паралимпийцам права выступать с национальной символикой.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на необходимость дальнейшей работы для допуска россиян к международным турнирам.

    24 апреля 2026, 08:41 • Новости дня
    Дмитриев прокомментировал планы пригласить Путина на саммит G20

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев высказался о возможном приглашении президента Владимира Путина на саммит G20, который должен пройти в Майами.

    Дмитриев прокомментировал информацию о возможном приглашении президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами, передает РИА «Новости».

    Дмитриев написал в соцсети: «Россия всегда была частью G20».

    Поводом для комментария стала публикация газеты Washington Post, в которой говорилось о намерении президента США пригласить Путина на предстоящий саммит. Об этом сообщили представители администрации Соединенных Штатов.

    Президент США заявил, что участие президента России Владимира Путина в саммите G20 в Майами было бы очень полезным, но вряд ли это произойдет.

    Заместитель главы МИД Александр Панкин сообщил, что российская сторона получила официальное приглашение на саммит «Большой двадцатки» в США.

    Кремль пока не принял решение об участии Путина в этом мероприятии.

    22 апреля 2026, 16:04 • Новости дня
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин начал переговоры с президентом Республики Сейшелы Патриком Эрмини в Кремле.

    Это первый визит главы Сейшельских Островов в Россию на высшем уровне, хотя сам Эрмини уже бывал в России в 2014 году в статусе председателя парламента, передает ТАСС.

    Главы государств обсудят развитие отношений между Россией и Сейшелами в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также затронут вопросы международной и региональной повестки. Важной темой встречи стал предстоящий третий форум «Россия – Африка».

    Путин выразил надежду, что Сейшелы примут в нем участие на высоком уровне. «Ваши представители принимали участие в форуме Россия – Африка. Мы готовим третье мероприятие подобного рода, и я очень надеюсь, что Сейшелы примут участие и в третьем форуме на высоком уровне», – подчеркнул российский лидер.

    Отдельное внимание было уделено туризму. Путин сообщил, что поток туристов из России на Сейшельские острова стабильно растет и сейчас составляет не менее 15% от общего количества иностранных гостей. Президент России отметил, что у этого направления есть все перспективы для дальнейшего увеличения числа российских туристов.

    В 2024 году Россия вышла на второе место по числу туристов на Сейшелах.

    22 апреля 2026, 20:30 • Новости дня
    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время церемонии награждения боксеров в Кремле президент России Владимир Путин заявил, что российские паралимпийцы на прошедших Играх в Италии добились побед «не числом, а умением».

    По словам главы государства, этот результат стал настоящим триумфом для российской сборной, которая заняла третье место в общекомандном зачете, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что состав паралимпийской команды России был в разы меньше, чем у основных конкурентов, но спортсмены показали выдающиеся результаты благодаря таланту и воле к победе.

    «Яркими победами в прошлом спортивном сезоне отметились наши пловцы, фехтовальщики, каноисты, гимнасты, дзюдоисты, борцы. Но, конечно, особенным, поистине уникальным, без всякого преувеличения, стал триумф паралимпийцев России в Милане. Третье общекомандное место было добыто составом, который в разы, именно в разы уступал по численности командам основных соперников. Это выдающийся результат. Победы были добыты, что называется, не числом, а умением, талантом и волей к победе», – сказал Путин.

    Напомним, в среду Путин вручил государственные награды победителям чемпионатов мира по боксу на торжественной церемонии в Екатерининском зале Кремля.

    23 апреля 2026, 21:59 • Новости дня
    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Алексея Пиманова в связи с его смертью, отметив, что он был журналистом, которого считали одним из ярких и преданных делу профессионалов телевидения.

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Алексея Пиманова в связи с его смертью, следует из опубликованной телеграммы на сайте Кремля. Глава государства подчеркнул, что Пиманова по праву считали одним из ярких и преданных делу профессионалов, олицетворявших современное российское телевидение.

    «Алексея Викторовича ценили за принципиальность и честность, за умение вдохновлять коллектив своими творческими идеями и замыслами, по праву считали одним из тех ярких и преданных делу профессионалов, которые олицетворяют современное российское телевидение», – говорится в телеграмме Путина.

    Путин также подчеркнул, что смерть Пиманова стала большой потерей не только для его семьи и коллег, но и для всей отечественной журналистики.

    Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования по поводу смерти телеведущего Первого канала Алексея Пиманова.

    Телеведущий Алексей Пиманов скончался на 65-м году жизни.

    22 апреля 2026, 18:54 • Новости дня
    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в ближайшую среду лично вручит государственные награды отечественным спортсменам, завоевавшим титулы чемпионов мира по боксу.

    Торжественное мероприятие состоится в столице уже на этой неделе, отмечается в заявлении, опубликованном на платформе Max. Глава государства отметит выдающиеся заслуги отечественных спортсменов на международной арене.

    «В Екатерининском зале Кремля почти все готово к церемонии вручения президентом государственных наград победителям чемпионатов мира по боксу», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил российских боксерш с победой на чемпионате мира в Сербии.

    Ранее глава государства вручил высшие государственные награды заслуженным деятелям культуры и науки.

    Также российский лидер отметил госнаградами победителей Паралимпийских игр в Париже.

    22 апреля 2026, 15:16 • Новости дня
    Кремль: Путин проведет совещание по развитию Арктики

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин 23 апреля проведет совещание с членами правительства в режиме видеоконференции, сообщил Кремль.

    Главной темой встречи станет развитие арктической зоны страны и Трансарктического транспортного коридора, сообщается на сайте Кремля.

    В ходе совещания ожидаются доклады вице-премьера и полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, вице-премьера Виталия Савельева, генерального директора Росатома Алексея Лихачева, а также председателя комиссии Госсовета по Северному морскому пути и Арктике и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

    Помимо основной повестки, планируется рассмотреть ряд текущих вопросов.

    Ранее Путин провел совещание по вопросам развития искусственного интеллекта.

    США усиливают морскую блокаду Ирана: из страны не могут пройти танкеры с нефтью, а в страну – корабли с оборудованием и продовольствием. Вместо блицкрига Вашингтон сделал ставку на медленное удушение Тегерана. Как блокада уже сказывается на иранской экономике, что Иран может сделать в ответ – и когда блокада станет для него действительно невыносимой? Подробности

    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию

    Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, страна готова присоединиться к ЕС уже в 2027 году, а в противном случае Европа рискует «потерять Украину», как это якобы произошло с Грузией. У стран действительно много общего – вооруженный конфликт, потеря части территорий, разрыв отношений с Россией. Однако сейчас Тбилиси настроен по отношению к Москве вполне конструктивно. Пойдет ли этим путем Украина? Подробности

    Украинский теракт против РКН преследовал четыре цели

    ФСБ предотвратила теракт в отношении руководителей Роскомнадзора. Задержаны семеро сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, завербованных спецслужбами Украины. Как отмечают в экспертном сообществе, это первая известная попытка покушения на гражданских федеральных госслужащих. Какие цели преследовал противник? Подробности

    США из мести превратят Испанию в неполноценного члена НАТО

    В Пентагоне решают, как наказать Испанию за отказ поддержать войну США против Ирана. Среди возможных мер – приостановка участия Мадрида в НАТО, его исключение из механизмов принятия решений и получения вооружений. Насколько реален сценарий частичного или полного исключения Испании из НАТО и какие возможности этот раскол внутри враждебного блока предоставляет для России? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

