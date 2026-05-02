Дипломат Белоусов: Неядерные страны Европы заигрывают с идеей обзавестись ЯО
Некоторые неядерные европейские государства заигрывают с идеей размещения на своей территории ядерного оружия, заявил посол по особым поручениям МИД России и глава российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО Андрей Белоусов.
«Ряд неядерных государств Европы заигрывает с идеей обзавестись ядерным оружием или выступить реципиентами этого вида ОМУ», – приводит слова Белоусова РИА «Новости».
По его словам, эти действия наносят «прямой и очевидный ущерб режиму договора о нераспространении ядерного оружия».
Дипломат отметил глубокую деградацию отношений между пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН, «которые одновременно являются де-юре ядерными державами», из-за деструктивных действий западных стран. По его словам, это провоцирует рост стратегических рисков и грозит прямым военным столкновением ядерных держав с катастрофическими последствиями для мира.
Кроме того, представитель МИД обратил внимание на политику Британии и Франции. Он пояснил, что ядерные амбиции Лондона и Парижа отражают их многолетний курс на уклонение от участия в соглашениях по контролю над вооружениями. Западные страны продолжают бесконтрольно наращивать потенциал, вовлекая неядерных союзников в дестабилизирующие схемы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши заявил о намерении получить собственное ядерное оружие. Париж и Варшава намерены провести масштабные военные учения с применением данных вооружений. Цель мероприятий – отработка ударов по объектам в России и Белоруссии.