Картину Бэнкси стерли со стены суда в Лондоне

Муниципальные службы Лондона стерли новую работу Бэнкси со здания суда

Tекст: Мария Иванова

Новую работу знаменитого уличного художника Бэнкси стерли с фасада здания Королевского судебного двора в Лондоне, передает РИА «Новости».

Картина появилась на стене в понедельник и изображала судью, замахивающегося молотком на протестующего. Почти сразу после появления граффити объект был скрыт за пластиковыми и металлическими ограждениями.

В соцсетях распространились ролики, где мужчина в маске под прикрытием щита и при присутствии охраны счищает рисунок со стены. К середине пятницы все ограждения и охрана были убраны, а на месте работы осталось лишь серое пятно, по которому можно угадать сюжет мурала.

По информации корреспондента, Бэнкси подтвердил свое авторство, разместив фото работы в своем аккаунте. Картина появилась на фоне массовых протестов и задержаний сторонников запрещенной в Британии пропалестинской группы Palestine Action. Только после одной из последних акций полиция Лондона задержала 890 человек, а всего с начала августа предъявила обвинения более чем 110 активистам, поддержавшим организацию.

Власти Британии внесли Palestine Action в список террористических после инцидента на военной базе Брайз-Нортон, когда участники повредили два самолета и расписали их краской в знак протеста против перевозок на базу Акротири, задействованную в операциях в Газе. Членство в этой группе или ее поддержка теперь карается тюремным сроком до 14 лет.

