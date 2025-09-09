Бэнкси может быть рассекречен из-за нового граффити в Лондоне

Tекст: Ирма Каплан

«В понедельник, 8 сентября, сотрудники полиции получили сообщение о преступном ущербе, нанесенном зданию Королевского суда. Расследование продолжается», – пишет Telegraph.

В статье сообщается, что уголовное преследование за причинение ущерба наказывается лишением свободы сроком до 10 лет, если ущерб превышает 5 тыс. фунтов стерлингов (6 780 долларов). Преступления, при которых ущерб составляет менее 5 тыс. фунтов стерлингов, караются лишением свободы сроком до трех месяцев или штрафом в размере 2,5 тыс. фунтов стерлингов (3 390 долларов).

Гнев охранников правопорядка вызвала в понедельник последняя работа Бэнкси, на которой был изображен судья, поднимающий судейский молоток, словно собираясь ударить протестующего. Последний держит в руках белый плакат с надписью «Пикет», забрызганный красной краской, намекающей на кровь.

По сообщению судов и трибуналов Ее Величества (HMCTS), это изображение будет убрано со здания. По словам представителя, Королевский суд является памятником архитектуры, и его сотрудники обязаны сохранять первоначальный облик здания.

Defend Our Juries, организовавшая акции протеста в поддержку палестинцев, заявила, что на картине изображен «антиутопический» запрет на деятельность группы Palestine Action.

«Произведение искусства Бэнкси на стенах Королевского суда наглядно демонстрирует жестокость, с которой Иветт Купер (министр иностранных дел Британии) расправилась с протестующими, запретив Palestine Action. Мы надеемся, что все, кого тронуло вдохновляющее произведение искусства Бэнкси, присоединятся к нашей следующей акции», – сказал представитель организации.

Картина Бэнкси появилась через два дня после того, как 890 протестующих были задержаны на демонстрации в поддержку Palestine Action в Вестминстере.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на первой в Саудовской Аравии аукционной продаже в Дирии картина Бэнкси из серии Vandalized Oils, где он добавил надпись на работу Альберта Бирштадта, была продана за 1,2 млн долларов.

Премьер-министр Британии Кир Стармер назвал ошибкой расширение военной операции Израиля в секторе Газа. Почти половина британцев приравняла к Холокосту действия Израиля против палестинцев.