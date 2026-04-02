Киодо: Япония решила направить бизнес-делегацию в Россию в мае

Tекст: Тимур Шайдуллин

Правительство Японии планирует в мае отправить в Россию делегацию с участием руководителей ведущих компаний, таких как Mitsubishi, Mitsui и Mitsui O.S.K. Lines, передает ТАСС со ссылкой на информацию агентства Киодо.

Целью поездки станет обсуждение возможностей для японского бизнеса возобновить деловую активность на российском рынке после окончания конфликта на Украине.

По данным Киодо, одной из тем визита может стать вопрос о закупках российской нефти. Особое внимание планируется уделить вопросам поставок энергоресурсов на фоне обострения ситуации в Ормузском проливе после недавних ударов США и Израиля по Ирану.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Япония продолжает реализовывать опасный курс на ремилитаризацию. Она также добавила, что безрассудная русофобская линия Токио сказывается негативно прежде всего на интересах самой Японии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Япония впервые разместила дальнобойные ракетные комплексы, способные поражать цели на расстоянии свыше тысячи километров, на двух военных базах страны.



