    Лукашенко назвал ракетные комплексы «Искандер-М» оружием мечты
    Заправщики НАТО приблизились к границам России у Калининграда
    Сын Плющенко перешел в сборную Азербайджана по фигурному катанию
    Путин: Мы все служим трудовому народу
    Путин исключил втягивание России в новую гонку вооружений
    Путин анонсировал пуски баллистических и крылатых ракет на ядерных учениях
    Украинские военные заминировали дорогу к Запорожской АЭС
    Песков: Русские готовы к переговорам с Европой
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Китай дружат для мирового порядка

    Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Культурные коды хранятся в семье

    По идее, уже все должно было разлететься на куски беспамятства и хаоса. Но мы же все тут. Мы сидим за столом и празднуем девяностый день рождения мамы-блокадницы. Нас всех что-то держит, кроме обычных семейно-племенных отношений. Нас – в масштабах всей страны, не только этого стола.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Времена интернет-вольницы закончились

    За разборками государств и цифровых гигантов идет необратимый процесс встраивания интернета в общее национальное пространство с государственным контролем над ним. Для нас – людей, привыкших и помнящих интернет-вольницу нулевых, текущие инновации вызывают как минимум неудовольствие и дискомфорт.

    21 мая 2026, 18:10 • Политика

    Москва решила вразумить Пашиняна цветами

    Москва решила вразумить Пашиняна цветами
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Россельхознадзор вводит ограничение на ввоз цветов из Армении. Как заявили в ведомстве, меры будут действовать с 22 мая и до завершения проверки тепличных хозяйств. В экспертном сообществе называют решение дипломатическим сигналом. Какой именно посыл пытается донести Москва до Еревана и распознает ли его армянское руководство?

    Россельхознадзор объявил о введении с 22 мая 2026 года временного запрета на поставки цветочной продукции из Армении. В ведомстве уточнили, что при ввозе 96,2 млн штук растений было обнаружено 135 подлежащих карантину в ЕАЭС объектов. «Это составляет 77% от общего количества выявлений за весь 2025 год», – говорится в заявлении.

    Ограничения будут действовать до завершения проверки тепличных хозяйств республики и анализа результатов инспекции. Отмечается, что решение принято для защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России. На этом фоне Россельхознадзор приступил к проверке всей сельскохозяйственной продукции из Армении.

    Как рассказала флорист Татьяна Марченко, в основном из Армении в Россию импортировали альстромерии (перуанские лилии) и розы. «Есть и другие страны, которые могут снабдить профессионалов этими цветами. Например, их поставляют из Эквадора и Кении. Ценник не уступает Армении», – сказала она газете ВЗГЛЯД.

    Объявление о введении временных ограничений совпало с заседанием специальной рабочей группы в Совете безопасности России. Главной темой встречи стали отношения Москвы и Еревана. Секретарь СБ Сергей Шойгу в ходе вступительного слова напомнил, что армянское руководство в последнее время предприняло ряд шагов, которые не отвечают духу союзнических отношений с Российской Федерацией.

    «Еще весной прошлого года на законодательном уровне был утвержден курс на вступление Армении в Евросоюз. На международных площадках Армения регулярно присоединяется к позиции ЕС. В рамках сближения с Евросоюзом ведется активная работа по унификации стандартов и техрегламентов, а также по синхронизации таможенно-торговых режимов, что может не соответствовать обязательствам Армении в рамках ЕАЭС», – отметил он.

    Кроме того, стратегическими партнерами республики в 2025-2026 годах стал ряд недружественных России государств, продолжил Шойгу. Секретарь СБ не стал их перечислять, но за последние два года Армения подписала подобные соглашения в том числе с США, Британией и Литвой. «Соглашения с ними подразумевают в том числе углубление взаимодействия в сфере безопасности. Проводятся совместные военные учения», – уточнил он.

    Шойгу также перечислил другие действия Еревана, которые Москва считает недружественными. В их числе – присоединение Армении к Международному уголовному суду (МУС), выдача российских граждан третьим странам, а также «намеренное ухудшение условий для функционирования российских экономоператоров».

    «И наконец, предоставление киевскому режиму трибуны саммита Европейского политического сообщества в Ереване для угроз в адрес России», – добавил он, назвав это «глумлением над памятью более 1,5 млн армян, которые сражались с нацизмом». «Задаюсь вопросом: что сказали бы на это прославленные военачальники Великой Отечественной? Баграмян, Бабаджанян, Исаков, Худяков?!» – сказал Шойгу.

    Секретарь Совбеза напомнил, что благодаря усилиям Москвы Армения сохранила суверенитет в 1990-е годы XX века и избавилась от энергетической блокады. «Именно посредничество России позволило прекратить боевые действия в 2020 году и вернуть ситуацию на путь мирного урегулирования», – заметил он. Шойгу также указал, что доля РФ в общем товарообороте республики составляет 36%.

    «Наша страна занимает первое место как по экспорту, так и по импорту. По ценам в три раза ниже рыночных из России поставляется природный газ, на льготных условиях – мука, зерно, удобрения, дизельное топливо и бензин. Сегодня до 98% экспорта армянской сельскохозяйственной продукции приходится на Россию. И 78% экспорта крепких алкогольных напитков», – перечислил он.

    «Граждане Армении работают в России без квот, патентов и разрешений на работу,

    пользуются равным медицинским, пенсионным и социальным обеспечением. Объем денежных переводов из России в Армению достиг в прошлом году почти 3,9 млрд долларов. Это почти две трети от общего объема переводов или более 13% ВВП Армении», – добавил Шойгу.

    «Мы хорошо понимаем желание руководства Армении и далее извлекать экономическую выгоду из отношений с нашей страной. Но сотрудничество и стратегическое партнерство – это улица с двусторонним движением», – подчеркнул секретарь СБ. Об итогах заседания рассказал заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин.

    Он отметил, что власти РФ не считают приемлемыми планы Еревана сохранять членство в ЕАЭС и пользоваться вытекающими из этого преимуществами вплоть до момента вступления Армении в ЕС. «Одновременно танцевать на двух свадьбах у Армении не получится», – предупредил замминистра. Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил ТАСС, что

    статус Армении в ЕАЭС будет предметом дискуссии на саммите объединения в Астане 29 мая.

    «Пока Армения не заявила о подобном намерении, вопрос о нашем выходе обсуждаться не может. А такого желания мы не выражали», – заявил глава МИД республики Арарат Мирзоян. В четверг представитель МИД России сообщила, что Москва получила от Еревана официальное уведомление о неучастии премьер-министра Армении Никола Пашиняна во встрече лидеров Евразийского экономического союза, республику представит вице-премьер Мгер Григорян.

    Политолог Павел Данилин считает, что Ереван идет по стопам Кишинева и Киева. «Молдавия и Украина – две страны, сделавшие русофобию своей официальной политикой, и параллельно две самые бедные страны в Европе. Даже не страны, а разваливающиеся пространства. Неужели Армения хочет повторить их путь?» – задается он вопросом в своем Telegram-канале.

    По его оценкам, поставки энергоресурсов по ценам втрое ниже европейских, а также свободная работа армянских граждан на территории России и свободный вывод денег из РФ в Армению могут стать историей. «Позиция Москвы предельно четко заявлена, и уже армянам выбирать – готовы ли они поддерживать антироссийский курс Пашиняна», – добавил эксперт.

    Схожей точки зрения придерживается Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». По его мнению, ограничение на ввоз цветов из Армении – это еще один намек на остроту ситуации. «В сфере международных отношений существует метод дипломатического сигнализирования.

    Мы постепенно даем понять руководству закавказской республики, что недовольны их стратегией и конкретными действиями»,

    – уточнил собеседник. Политолог указал, что армянское правительство пошло вразнос в нынешней электоральной кампании: в частности, все политические силы, которые высказываются за развитие отношений с Россией, находятся под преследованием.

    Кроме того, власти республики преследуют цель выдавить из Армении бизнес, имеющий какое бы то ни было отношение к РФ и входящий в оппозицию к Пашиняну, добавил экономист Иван Лизан. Он напомнил, что ранее Никол Пашинян выражал недовольство тем, что железнодорожная сеть республики находится в управлении Южно-Кавказской железной дороги – «дочки» РЖД. «Тогда премьер-министр Армении без какой-либо аргументации заявлял, что из-за российской концессии Ереван «теряет конкурентные преимущества», – заметил спикер.

    Таким образом, подчеркивает Ткаченко, Москва, запретив импорт цветочной продукции, отправила послание Еревану. «Если Армения до парламентских выборов не сделает заявление, гарантирующее, что она не перейдет в лагерь откровенных врагов России по примеру Украины и Молдовы, то мы не станем ждать, а будем действовать», – детализировал политолог. Он не исключает, что

    дальнейшие ограничительные меры могут коснуться коньяка, минеральной воды или фруктов из закавказской республики.

    Лизан в свою очередь допускает, что потенциально могут быть отменены льготы на газ, муку, зерно, удобрения и топливо. «Вполне возможно, после этого ВВП республики просядет еще на 30–40%», – отметил экономист.

    Однако, по словам Ткаченко, возвращение к рыночным ценам сложно и с технической точки зрения. «Нынешние условия продажи продукции обусловлены тем, что Армения остается членом ЕАЭС. Ереван занимает позицию, согласно которой республика пока остается полноправным участником союза, следовательно, ее не могут лишить либерального торгового статуса. Но наши дипломаты что-нибудь придумают, если дело дойдет до такого», – пояснил аналитик.

    Впрочем, он оговорился – это, скорее, далекая перспектива. «Пока речь идет о дипломатическом сигнализировании. Мы пытаемся привести в чувство армянское руководство. Отследить результат можно будет довольно просто: если Пашинян бросит все и приедет в Москву на переговоры – значит, он что-то понял. Если же политик продолжит ходить по базарам и ругаться со своими гражданами, а также отвечать на «приветы» европейских лидеров – наш ответ не заставит себя долго ждать», – заключил Ткаченко.

