В Москве обсудили цифровое будущее языков народов России

На пленарном заседании участники обсудили вопросы сохранения общего культурного кода и обеспечения безопасности данных, а также роль цифровых технологий в поддержке языкового многообразия, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД..

Сессию объединила представителей органов власти, специалистов в области компьютерной лингвистики, разработчиков искусственного интеллекта, исследователей и активистов, работающих над сохранением родных языков народов России. Основная цель дискуссий – поиск решений, позволяющих совместить традиции и современные технологии для создания суверенного искусственного интеллекта, способного сохранять и развивать культурное наследие страны.

Открывая мероприятие, руководитель ФАДН России Игорь Баринов подчеркнул значимость языков как основы идентичности народов. В частности, он отметил: «Мы понимаем, что язык – это основа самоидентификации любого народа. Его необходимо сохранить, чтобы жили традиции, обычаи и культуры… Для этого языки должны присутствовать в киберпространстве и на телефонах, на планшетах, в нейросетях». Он также сообщил, что «сегодня в Яндекс Переводчике появится четырнадцатый язык – адыгейский», подчеркнув, что совместная работа уже дает ощутимые результаты.

Руководитель Дома народов России Анна Полежаева в свою очередь отметила: «Для всех нас очень важен русский язык – это наше общенациональное достояние… При этом наравне важно беречь каждый язык, изучаемый в России». По её словам, ключевая задача заключается в том, чтобы родные языки были полноценно представлены в цифровой среде и оставались доступными для изучения.

Отдельное внимание участники уделили практическим цифровым решениям. Представитель «Яндекса» Андрей Болоховитянов сообщил о расширении функционала сервисов: «В сервисе уже сейчас есть возможность почитать исторические газеты на языках народов России… Мы ведём активные дискуссии и считаем, что очень важно активизировать работу по созданию национального потенциала для обучения искусственного интеллекта». Он подчеркнул необходимость оцифровки архивных материалов и создания языковых корпусов для развития технологий машинного перевода и обучения ИИ.

Также в работе сессии принял участие глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло, отметивший значение языкового разнообразия и его сохранения как основы культурной идентичности.

В ближайшие два дня участники проведут серию панельных дискуссий и мастер-классов, а также онлайн-исследование. Итогом работы станет формирование предложений по развитию цифровых инициатив, направленных на сохранение и развитие языков народов России.

