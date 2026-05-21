  • Новость часаПутин наградил первых в современной истории полных кавалеров Георгиевского креста
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Москва решила вразумить Пашиняна цветами
    Лукашенко назвал ракетные комплексы «Искандер-М» оружием мечты
    Заправщики НАТО приблизились к границам России у Калининграда
    Сын Плющенко перешел в сборную Азербайджана по фигурному катанию
    Путин: Мы все служим трудовому народу
    Путин исключил втягивание России в новую гонку вооружений
    Герой России Берестовский: У настоящего воина три матери
    Отец награжденного посмертно Героя России Марзоева: Победа будет за нами
    Медведев назвал семь аргументов в пользу необратимого распада Украины
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Китай дружат для мирового порядка

    Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Культурные коды хранятся в семье

    По идее, уже все должно было разлететься на куски беспамятства и хаоса. Но мы же все тут. Мы сидим за столом и празднуем девяностый день рождения мамы-блокадницы. Нас всех что-то держит, кроме обычных семейно-племенных отношений. Нас – в масштабах всей страны, не только этого стола.

    5 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Времена интернет-вольницы закончились

    За разборками государств и цифровых гигантов идет необратимый процесс встраивания интернета в общее национальное пространство с государственным контролем над ним. Для нас – людей, привыкших и помнящих интернет-вольницу нулевых, текущие инновации вызывают как минимум неудовольствие и дискомфорт.

    12 комментариев
    21 мая 2026, 18:59 • Новости дня

    В Москве обсудили цифровое будущее языков народов России

    Tекст: Ольга Иванова

    В Москве началась третья стратегическая сессия, посвященная использованию искусственного интеллекта для сохранения и развития языков народов России.

    На пленарном заседании участники обсудили вопросы сохранения общего культурного кода и обеспечения безопасности данных, а также роль цифровых технологий в поддержке языкового многообразия, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД..

    Сессию объединила представителей органов власти, специалистов в области компьютерной лингвистики, разработчиков искусственного интеллекта, исследователей и активистов, работающих над сохранением родных языков народов России. Основная цель дискуссий – поиск решений, позволяющих совместить традиции и современные технологии для создания суверенного искусственного интеллекта, способного сохранять и развивать культурное наследие страны.

    Открывая мероприятие, руководитель ФАДН России Игорь Баринов подчеркнул значимость языков как основы идентичности народов. В частности, он отметил: «Мы понимаем, что язык – это основа самоидентификации любого народа. Его необходимо сохранить, чтобы жили традиции, обычаи и культуры… Для этого языки должны присутствовать в киберпространстве и на телефонах, на планшетах, в нейросетях». Он также сообщил, что «сегодня в Яндекс Переводчике появится четырнадцатый язык – адыгейский», подчеркнув, что совместная работа уже дает ощутимые результаты.

    Руководитель Дома народов России Анна Полежаева в свою очередь отметила: «Для всех нас очень важен русский язык – это наше общенациональное достояние… При этом наравне важно беречь каждый язык, изучаемый в России». По её словам, ключевая задача заключается в том, чтобы родные языки были полноценно представлены в цифровой среде и оставались доступными для изучения.

    Отдельное внимание участники уделили практическим цифровым решениям. Представитель «Яндекса» Андрей Болоховитянов сообщил о расширении функционала сервисов: «В сервисе уже сейчас есть возможность почитать исторические газеты на языках народов России… Мы ведём активные дискуссии и считаем, что очень важно активизировать работу по созданию национального потенциала для обучения искусственного интеллекта». Он подчеркнул необходимость оцифровки архивных материалов и создания языковых корпусов для развития технологий машинного перевода и обучения ИИ.

    Также в работе сессии принял участие глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло, отметивший значение языкового разнообразия и его сохранения как основы культурной идентичности.

    В ближайшие два дня участники проведут серию панельных дискуссий и мастер-классов, а также онлайн-исследование. Итогом работы станет формирование предложений по развитию цифровых инициатив, направленных на сохранение и развитие языков народов России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля президент Владимир Путин поддержал идею расширения федерального списка языков малых народов для создания учебников.

    Месяцем ранее крымские ученые приступили к обучению голосового помощника от компании «Яндекс» крымскотатарскому языку.

    В феврале на площадке Национального центра «Россия» состоялась торжественная церемония открытия Года единства народов России.

    20 мая 2026, 21:29 • Новости дня
    Исследование: Половина новых книг и треть веб-контента написаны ИИ
    Исследование: Половина новых книг и треть веб-контента написаны ИИ
    @ Thomas Fuller/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Появление ChatGPT и аналогичных систем искусственного интеллекта привело к резкому росту объема текстового контента в интернете и других сферах жизни – от электронных книг до научных статей и судебных исков.

    Как пишет The Washington Post, число электронных книг, публикуемых еженедельно на Amazon, почти утроилось с момента появления ChatGPT в конце 2022 года. По данным исследования Национального бюро экономических исследований США, к концу прошлого года более половины всех новых книг содержали текст, сгенерированный искусственным интеллектом. Правда, такие издания в среднем продаются хуже и получают более низкие оценки читателей, чем книги, написанные людьми.

    Экономист Джоэл Уолдфогел подчеркивает, что речь идет о принципиально новом явлении: «Это не просто упрощение создания качественного продукта. В каком-то смысле это уже машинное производство».

    Схожая картина наблюдается и в музыкальной индустрии. По оценкам стримингового сервиса Deezer, более 40% загружаемых на платформу треков теперь полностью созданы искусственным интеллектом – этот показатель вырос в четыре раза с января 2025 года. Ежедневно на платформу загружается около 75 тысяч песен, сгенерированных ИИ. В ноябре прошлого года виртуальная исполнительница Xania Monet стала первым известным ИИ-артистом, попавшим в радиочарт Billboard. Некоторые сервисы уже начали маркировать такие работы, отделяя их от творчества реальных исполнителей.

    В американской судебной системе также произошли заметные изменения. Доля самопредставленных истцов в федеральных делах выросла примерно с 11% до 17%. Исследователи из Массачусетского технологического института и Университета Южной Калифорнии связывают этот рост с доступностью ИИ-инструментов, помогающих готовить процессуальные документы. Общее число дел также увеличилось, как и среднее количество документов в каждом деле, что создает дополнительную нагрузку на судей. При этом суды столкнулись с наплывом фальшивых цитат, сгенерированных искусственным интеллектом.

    Научное сообщество переживает аналогичные проблемы. Платформа ArXiv, где исследователи размещают препринты научных работ, зафиксировала заметный скачок количества публикаций после запуска ChatGPT. В январе текущего года администрация сервиса ужесточила правила, сославшись на рост числа низкокачественных и ненаучных материалов, которые перегружают модераторов. Теперь новые авторы должны получить личную рекомендацию от ранее одобренного исследователя. Уровень отклонения заявок вырос с 4% до 10-12%.

    Исследователи из Имперского колледжа Лондона, компании Internet Archive и Стэнфордского университета (признан нежелательной организацией в России) попытались оценить масштаб распространения ИИ-контента во всем интернете. По их данным, до трети нового веб-контента, появляющегося за месяц, частично или полностью создано искусственным интеллектом. Хотя инструменты обнаружения ИИ-текстов несовершенны, для фрагментов длиной более 50 слов они показывают приемлемую точность.

    Эксперты отмечают, что появление дешевого и массового ИИ-контента меняет фундаментальное представление о связи между затраченным трудом и ценностью продукта. Книга, научная статья или юридический документ больше не обязательно подразумевают человеческий труд. Это снижает барьеры входа, но одновременно создает дополнительную нагрузку на тех, кто должен фильтровать, проверять и модерировать растущий поток информации – от редакторов и ученых до судей и администраторов платформ.

    Ранее на конференции ЦИПР-2026 в Нижнем Новгороде эксперты из медиа, ИТ и юридической сферы обсудили влияние искусственного интеллекта на рынок труда и сошлись во мнении, что умение работать с нейросетями становится ключевым фактором конкурентоспособности специалистов.

    Комментарии (7)
    21 мая 2026, 07:30 • Новости дня
    Синоптики спрогнозировали рекордную жару в Москве
    Синоптики спрогнозировали рекордную жару в Москве
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В четверг воздух в столичном регионе прогреется до аномальных отметок, превысив привычную климатическую норму сразу на 8 градусов, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

    Днем в мегаполисе ожидается повышение температуры до 30 градусов тепла, сказала Позднякова РИА «Новости».

    В городе ожидается переменная облачность и без осадков почти на все сутки. При этом местами к вечеру в Подмосковье может пойти небольшой кратковременный дождь.

    Специалист добавила, что столица может обновить суточный температурный максимум, установленный в 2014 году. Позднее направление ветра сменится с восточного на юго-восточное, что приведет к постепенному изменению характера погодных условий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне температура воздуха в столице побила 120-летний рекорд тепла. Из-за аномальной жары синоптики объявили в Центральной России оранжевый уровень погодной опасности.

    Комментарии (0)
    21 мая 2026, 08:42 • Видео
    Европа против «ухилянтов»: Брюссель требует жертв

    Специальный представитель Евросоюза по вопросам украинцев Ильва Йоханссон, отвечая на вопрос о продлении убежища для них в Евросоюзе после 2027 года, заявила, что это не должно касаться мужчин призывного возраста.

    Комментарии (0)
    19 мая 2026, 16:30 • Новости дня
    Иностранец убил соседку в Москве и сбежал за границу

    Иностранец убил в Москве соседку и сбежал за рубеж

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице, в диване квартиры на улице Люблинской, нашли тело женщины с множественными травмами, в убийстве подозревается ее сосед-иностранец, который уже покинул Россию, сообщает ГСУ СКР по Москве.

    В Москве убита женщина. Ее тело было спрятано в диване одной из квартир дома по улице Люблинской, сообщает ГСУ СК по Москве.

    В правоохранительные органы 18 мая обратилась женщина, заявив о безвестном исчезновении сестры, которая более десяти дней не выходила на связь и не появлялась дома. В тот же день следователи и криминалисты провели осмотр квартиры в доме на улице Люблинской. В диване они обнаружили тело разыскиваемой женщины с признаками насильственной смерти и множественными телесными повреждениями.

    По данному факту Люблинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Следствие изучило видеозаписи с камер наблюдения, опросило свидетелей и провело другие следственные действия.

    В результате установлено, что травмы потерпевшей нанес ее сосед по квартире, 30-летний иностранный гражданин, который после произошедшего выехал за пределы России. В ближайшее время ему заочно предъявят обвинение, добавили в СК.

    Ранее в мае в Москве местный житель расправился с соседом и его женой при помощи молотка после застолья. В другой квартире в столице следователи обнаружили тело женщины с перерезанным горлом в жилище ее сожителя после заявления мужа о пропаже.

    До этого в Москве суд заочно арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве бывшей девушки и вылете за границу после преступления.

    Комментарии (4)
    19 мая 2026, 17:50 • Новости дня
    В Москве восьмерых глав районов освободили от должностей

    В Москве восьмерых глав управ районов освободили от должностей по их желанию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Руководители администраций восьми столичных районов освободили рабочие кабинеты, написав заявления об уходе с государственной гражданской службы.

    Соответствующий документ за подписью мэра опубликован на официальном портале столичного правительства. «О кадрах. Освободить государственных гражданских служащих города Москвы от замещаемых должностей и уволить с государственной гражданской службы города Москвы по собственной инициативе согласно приложению к настоящему распоряжению», – говорится в документе.

    Свои кресла освободили Андрей Журавлев из Крюково, Иван Лахно из Крылатского, Евгений Мамутов из Северного Тушино и Юрий Нечаев с Арбата. Также уволились Игорь Овчинников из Савеловского района, Алексей Прокудин из Северного Бутово, Олег Пундель из Кузьминок и Сергей Титов из Восточного Измайлово.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте мэр столицы Сергей Собянин решил сократить штат московских госслужащих на 15%.

    В апреле пост главного архитектора Москвы по собственной инициативе покинул Сергей Кузнецов. Двумя годами ранее от должности заместителя мэра по вопросам градостроительной политики освободили Андрея Бочкарева.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 14:53 • Новости дня
    Упавший под поезд в метро Москвы пассажир скончался

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Молодой человек, оказавшийся на путях Замоскворецкой линии столичного метрополитена, получил несовместимые с жизнью травмы, сообщил источник в оперативных службах.

    Трагический инцидент произошел днем в среду на станции «Белорусская», сказал собеседник ТАСС.

    Извлеченный из-под прибывающего поезда пострадавший изначально подавал признаки жизни, поэтому на место немедленно вызвали бригаду скорой помощи.

    «Несмотря на старания медиков, спасти мужчину 2006 года рождения не удалось, он умер», – сказал источник.

    Из-за происшествия движение составов на участке от «Театральной» до «Сокола» временно приостанавливалось. Поезда в обратном направлении курсировали с увеличенными интервалами, однако к настоящему моменту график движения полностью восстановлен.

    Ранее из-за падения этого пассажира на центральном участке Замоскворецкой линии временно увеличивали интервалы движения поездов.

    14 мая на Сокольнической линии из-за нахождения человека на путях увеличивалось время ожидания составов.

    Комментарии (0)
    19 мая 2026, 02:52 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников
    Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    ПВО сбила два беспилотника, которые направлялись в сторону столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    На местах падения обломков БПЛА развернули работу сотрудники экстренных служб, сообщил Собянин в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в понедельник на подлете к Москве сбили два дрона ВСУ.

    В ночь на 17 мая ВСУ провели самую массовую в 2026 году атаку беспилотников по регионам России, рекордному налету дронов подверглось Подмосковье.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (0)
    21 мая 2026, 02:02 • Новости дня
    Следователи задержали соучастника убийства женщины на Люблинской улице в Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что смертельные травмы потерпевшей нанес 30-летний сосед по квартире, иностранец, скрывшийся за пределами России после преступления, соседа-подельника удалось задержать, сообщили следователи.

    Следователи выяснили, что телесные повреждения погибшей нанес её сосед по квартире, иностранный гражданин 1996 года рождения, который после произошедшего выехал за пределы России. Ему заочно предъявлено обвинение.

    «Также установлена причастность к совершению указанного преступления еще одного соседа потерпевшей. Мужчина задержан, с ним проводится ряд следственных действий», – сказано в сообщении столичного главка СК России в канале Max.

    Следствие намерено предъявить задержанному обвинение и ходатайствовать о мере пресечения в виде заключения под стражу.

    Напомним, о произошедшем стало известно после того, как сестра погибшей обратилась в полицию с заявлением об исчезновении сестры. По ее словам, родственница более 10 дней не выходит на связь и отсутствует по месту жительства. После вскрытия квартиры с правоохранителями тело пропавшей было обнаружено в диване квартиры на Люблинской улице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в диване квартиры на улице Люблинской 18 мая нашли тело женщины с множественными травмами.

    До этого в Москве суд заочно арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве бывшей девушки и вылете за границу после преступления. В мае в Москве местный житель расправился с соседом и его женой при помощи молотка после застолья.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 18:18 • Новости дня
    Эксперты: Нейросети оставят без работы тех, кто не умеет с ними работать

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На конференции ЦИПР-2026 в Нижнем Новгороде эксперты из медиа, ИТ и юридической сферы обсудили влияние искусственного интеллекта на рынок труда и сошлись во мнении, что умение работать с нейросетями становится ключевым фактором конкурентоспособности специалистов.

    Заместитель исполнительного директора по AI-трансформации «Рамблера» Алексей Авдей отметил, что технологии позволяют выстраивать более глубокое взаимодействие с пользователем: «Важная особенность искусственного интеллекта в том, что он позволяет копнуть глубже, выстроить диалог и пойти в глубину». При этом он подчеркнул, что компания активно развивает собственные ИИ-решения и уделяет внимание качеству информации: «Мы сейчас переходим от исследований и разработки до полноценных продуктов на основе отечественных технологий – «Рамблер» работает на ГигаЧате», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Исполнительный директор портала «Рамблер» Анна Иванова заявила, что внедрение ИИ в редакционные процессы меняет структуру работы медиа: «Потому что у редактора, по сути, освобождается время для классической, прекрасной истории с экспертными комментариями, с креативами, с «на подумать».

    В то же время участники дискуссии обратили внимание и на риски персонализации контента. Генеральный директор коммуникационной группы «Р.И.М. – Интериум» Валерий Сидоренко предупредил о возможных последствиях изменения медиапотребления: «Это будет уже не общество, где есть какое-то мнение – по сути, оно будет состоять из миллиарда счастливых индивидуальных информационных пузырей».

    Руководитель проекта «Технологии» в «Российской газете» Олег Капранов подчеркнул, что игнорирование ИИ может стать критическим фактором для карьеры: «Для меня очевидно, что если кого-то и заменят нейросети, то это в первую очередь людей, которые нейросетями пользоваться не умеют».

    Позицию о необходимости внедрения технологий в рабочие процессы поддержал управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев, отметив важность выстроенных бизнес-механизмов: «Очень важно не просто иметь на бумажке локальный нормативный акт, который говорит, куда идти, а чтобы это реально работало. А чтобы это реально работало, должны быть нормальные маршруты, потому что хаос невозможно автоматизировать, куда бы и как ты ни шел».

    Комментарии (2)
    19 мая 2026, 16:50 • Новости дня
    В Москве побит температурный рекорд для 19 мая

    Майская жара побила температурный рекорд в Москве для 19 мая

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве днем во вторник зафиксировали 30,5 градуса тепла, это новый температурный рекорд для 19 мая, сообщили в Гидрометцентре РФ.

    Рекордная температура была зафиксирована во вторник днем в центре Москвы, сообщила пресс-служба Гидрометцентра РФГидрометцентра России. В 15.10 мск метеостанция на крыше здания ведомства в районе станции метро «Краснопресненская» показала 30,5 градуса, что стало новым максимумом для 19 мая.

    Предыдущий рекорд этого дня держался с 1979 года, когда воздух прогрелся до 30,2 градуса. А самая низкая температура 19 мая была зафиксирована еще в 1893 году: тогда воздух в столице остывал до минус 2,2 градуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столичном регионе на следующей неделе ожидается аномальная жара с возможным обновлением суточных рекордов тепла 19, 20 и 21 мая.

    Ранее Гидрометцентр России объявил в Москве и Подмосковье «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномально жаркой погоды с дневными температурами до плюс 30–32 градусов с 18 по 22 мая. А синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал в Москве жару до 29–31 градуса с последующим похолоданием и грозами к выходным.

    Комментарии (0)
    21 мая 2026, 15:35 • Новости дня
    Подросток погиб в коллекторе московского метро

    Подросток погиб в коллекторе московского метро из-за любопытства

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ночная вылазка двоих молодых людей по техническим сооружениям столичной подземки закончилась трагедией из-за желания одного из них посмотреть на движущийся состав, сообщили в полиции Москвы.

    17-летний подросток погиб в перегоне между станциями метро «Сокольники» и «Красносельская» в Москве. Сотрудники полиции обнаружили тело юноши после сообщения от работников подземки, – сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.

    Изначально работники метрополитена нашли в перегоне мужской ботинок и поясную сумку с паспортом, после чего вызвали полицию. Правоохранители выяснили, что погибший вместе с 18-летним приятелем ночью проник в коллектор через люк. Юноша решил посмотреть на движение поездов, открыл дверь в тоннель и получил смертельные травмы от проходящего состава.

    Спутник попытался самостоятельно вытащить пострадавшего, однако потерпел неудачу. Оставив тело на месте происшествия, он скрылся и никому не рассказал о трагедии. В отношении выжившего москвича составили административный протокол за нарушение пропускного режима охраняемого объекта.

    Суд признал молодого человека виновным в правонарушении. Ему назначили штраф в размере 75 тыс. рублей.

    Накануне в метро Москвы еще один молодой человек, оказавшийся на путях Замоскворецкой линии, также получил несовместимые с жизнью травмы.

    До этого, в конце апреля девушка скончалась после падения на рельсы на станции метро «Преображенская площадь». А в марте суд арестовал на девять суток пассажира за поездку на сцепке поезда от «Курской» до «Площади Революции».

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 15:09 • Новости дня
    В Москве побит 130-летний температурный рекорд для 20 мая

    В Москве обновлен 130-летний температурный максимум для 20 мая

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице в середине дня в среду воздух прогрелся до 30 градусов, превысив прежний температурный максимум, державшийся почти 130 лет, отметили синоптики.

    По данным синоптиков, на главной московской метеостанции ВДНХ к 14.00 столбики термометров поднялись до 30 градусов, передает РИА «Новости». Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что таким образом был побит суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 20 мая, державшийся 129 лет.

    Он добавил: «К 14.00 на главной московской метеостанции ВДНХ столбики термометров поднялись ровно до плюс 30 градусов. Побит прежний суточный рекорд максимальной температуры воздуха, державшийся 129 лет».

    Накануне в столице майская жара также побила температурный рекорд для 19 мая до уровня 30,5 градуса тепла. Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Михаил Леус прогнозировал в Москве аномальную жару с возможным обновлением суточных рекордов тепла 19, 20 и 21 мая.

    Ранее Тишковец предупреждал о сохранении в Москве до конца рабочей недели аномального зноя с риском превышения отметки в 31 градус и обновления исторических максимумов.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 16:48 • Новости дня
    В Киргизии торжественно открыли отреставрированный памятник генералу Панфилову
    В Киргизии торжественно открыли отреставрированный памятник генералу Панфилову
    @ Кыргызско-Российский Славянский университет

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В селе Панфиловское Чуйской области Киргизии состоялась церемония открытия восстановленного мемориала Герою Советского Союза генерал-майору Ивану Панфилову, который командовал 316-й стрелковой дивизией, отличившейся в обороне Москвы осенью 1941 года.

    Торжественное мероприятие прошло с участием посла России в Киргизии Сергея Вакунова, представителей государственных органов, общественности и местных жителей, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Церемония началась с возложения цветов и минуты молчания, после чего прозвучали гимны двух стран.

    Выступая на церемонии, Сергей Вакунов подчеркнул вклад Киргизии в Победу в Великой Отечественной войне. «Кыргызская Республика отправила на фронт 360 тысяч своих бойцов. Треть из них не вернулась. 74 кыргызстанца стали Героями Советского Союза. Это очень высокая цена, которую советская Киргизия заплатила за Победу», – отметил дипломат.

    Посол напомнил о подвиге Панфиловской дивизии в битве за Москву. «Либо забываем, либо помним и благодарим за то, что мы с вами живем. Мы сегодня открываем восстановленный памятник герою. Где-то такие памятники сносят, а мы сохраняем свою историю и память о тех, кто защищал Родину», – заявил Вакунов.

    Внучка генерала Панфилова, заместитель начальника Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил Казахстана Алуа Байкадамова отметила особое значение восстановленного мемориала. «Сегодня мы видим восстановленный памятник Панфилову – человеку-легенде. Это память не только о генерале Панфилове, но и обо всех, кто ценой своей жизни и своего здоровья отстоял Москву», – сказала она.

    Толчком к началу реставрации стало обращение студента КРСУ (Кыргызско-Российский Славянский университет имени Б.Н. Ельцина) Максима Белова, заметившего плачевное состояние памятника и предложившего университету заняться его восстановлением. Идею поддержал ректор вуза Сергей Волков. Работы стартовали в марте 2025 года в рамках подготовки к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. К тому моменту мемориал, установленный еще в 1972 году, находился в плохом состоянии: постамент был поврежден, облицовка разрушалась, гранитные плиты были расколоты, а информационная табличка исчезла.

    На первом этапе специалисты благоустроили прилегающую территорию. Реставратор из Екатеринбурга Иван Дубровин выполнил очистку памятника, обновил патину и нанес защитное покрытие. Кроме того, для мемориала изготовили новую бронзовую информационную табличку. Восстановлением самого монумента занимался сталелитейный завод из Свердловской области.

    Памятник Герою Советского Союза Ивану Панфилову появился в селе Панфиловское в 1972 году по инициативе местных жителей и руководства района. Средства на мемориал собирали жители в память о родственниках, погибших на фронте. Автором монумента стал московский скульптор Эдуард Барклай.

    С Панфиловским связана история формирования 316-й стрелковой дивизии под командованием Панфилова. Именно отсюда часть бойцов отправилась на фронт, где осенью 1941 года дивизия прославилась в боях под Москвой, а подвиг 28 панфиловцев у разъезда Дубосеково стал символом стойкости советского народа.

    Комментарии (0)
    19 мая 2026, 19:25 • Новости дня
    Эксперты заявили о неизбежности внедрения ИИ в школьное образование

    Эксперты обсудили интеграцию нейросетей в образование на конференции ЦИПР-2026

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Нижнем Новгороде прошел второй день конференции ЦИПР-2026, где представители власти, бизнеса и IT-отрасли обсудили ключевые направления цифровой трансформации – от внедрения искусственного интеллекта в образование и медиа до вопросов защиты детей в цифровой среде и развития национальных платформ.

    Отдельное внимание участники уделили теме цифровой безопасности несовершеннолетних, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова подчеркнула, что решить этот вопрос усилиями одного игрока невозможно: «Необходим постоянный диалог государства, бизнеса, медиа, экспертного сообщества и самих детей. Только совместно мы можем сформировать цифровую среду, в которой ребенок будет не только защищен, но и сможет безопасно развиваться, учиться и реализовывать себя».

    Дискуссия о роли ИИ в образовании продолжилась на сессии «Эволюция технологий в образовании. Возможности и границы». Исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер отметил неизбежность проникновения технологий в школы: «Не пускать современные технологии в школы недопустимо. Они прорвутся туда так или иначе». При этом, по его словам, важно сохранить баланс между ролью учителя и персонализацией обучения, которую дает искусственный интеллект.

    Тему влияния ИИ на медиа затронул председатель ИТ-комитета Госдумы РФ Сергей Боярский. Он заявил, что технологии необходимо активно внедрять: «Я убежден, что его нужно использовать. Мы должны внедрять его максимально, потому что это гонка». При этом он предупредил о рисках снижения самостоятельного мышления у школьников.

    Генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов отметил, что развитие ИИ меняет рынок труда, создавая новые профессии: «Когда мы говорим про искусственный интеллект, мы говорим не сколько про потери каких-то профессии, а скорее появление новых, или переквалификации. Условно наши режиссеры монтажа и режиссеры постепенно переквалифицируются в таких «промпт-режиссеров». Это очень сложная работа на самом деле, если ты никогда этого не сделал и вдруг решил сделать. Все равно надо понимать монтаж, композицию и драматургию».

    Также на ЦИПР-2026 обсудили развитие отечественных цифровых платформ. По словам модератора сессии Олега Капранова, развитие ОС «Аврора» стало примером перехода к технологической устойчивости: «Это не просто импортозамещение, а обеспечение технологической устойчивости целого ряда рынков».

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 18:50 • Новости дня
    В «Москва-Сити» согласовали возведение нового небоскреба с панорамным рестораном

    В «Москва-Сити» согласовали строительство небоскреба с панорамным рестораном

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новый 52-этажный деловой комплекс с торговой галереей, кафе и панорамным рестораном появится в 1-м Красногвардейском проезде в деловом центре «Москва-Сити» , сообщили власти столицы.

    Архитектурно-градостроительное решение для 52-этажного делового комплекса в 1-м Красногвардейском проезде в деловом центре «Москва-Сити» согласовано в столице. Внутри небоскреба планируются офисы, торговая галерея и несколько кафе. Высота башни составит 248,6 м, сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

    Руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский сообщил, что «концепция башни высотой 248,6 м отвечает актуальному тренду на сочетание функциональности и архитектурной выразительности в самом сердце делового района». По его словам, фасады выполнят в волнообразной пластике, а остекление стилизуют под японское оригами, что придаст зданию визуальную легкость и обеспечит естественное освещение офисов.

    Он отметил, что особое внимание уделено интеграции небоскреба в существующую городскую среду: благоустройство территории вокруг обеспечит удобную связь с пешеходными маршрутами Москва-Сити. Проект, как уточняется, должен дополнить среду ММДЦ новыми функциями и соответствовать требованиям к современной архитектуре за счет выразительного облика. На верхних этажах разместят панорамный ресторан с прозрачной кровлей и террасами.

    В департаменте добавили, что транспортная доступность будущей башни связана с ее расположением рядом с ключевыми магистралями и транспортными узлами. В пешей доступности находятся станции метро «Международная» («Москва-Сити»), «Выставочная», «Деловой центр» и платформа МЦД Тестовская, а поблизости расположены остановки наземного транспорта. Для автомобилистов предусмотрены выезды на Пресненскую набережную и ТТК, в самой башне запроектирован семиуровневый подземный паркинг на 475 машино-мест.

    Ранее в Пресненском районе Москвы разрешили построить офисную башню высотой 299 метров с паркингом и подземным переходом к «Москва-Сити».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также в деловом центре «Москва-Сити» в ближайшие годы появится новый комплекс Национального центра «Россия» на месте бывшего «Экспоцентра».

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 14:46 • Новости дня
    Мужчина погиб при пожаре в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В жилом доме на юге столицы в одном из домов произошло возгорание, погиб мужчина, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы в среду.

    Инцидент случился на Чертановской улице. Огонь вспыхнул в помещении на девятом этаже, передает агентство «Москва» со ссылкой на сообщение ведомства.

    «После ликвидации пожара обнаружено тело мужчины. Точная причина будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы», – добавили в прокуратуре.

    Ход и результаты проводимой проверки находятся на строгом контроле. Специалисты продолжают выяснять детали случившегося.

    В феврале прорыв трубы с горячей водой в жилом доме на этой же улице привел к гибели местного жителя.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские компании попали под американские пошлины на палладий
    Хаменеи запретил вывозить обогащенный уран из Ирана
    ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Крыму
    Премьер Венгрии заявил о неизбежном возврате ЕС к российскому газу
    Украинские военные заминировали дорогу к Запорожской АЭС
    Прокуратура пояснила задержание скрывавшего останки д’Артаньяна археолога
    В гибридных Hyundai Elantra обнаружен приводящий к пожару дефект

    Германию заставляют продать хребет энергетической безопасности

    Едва оправившийся от кризиса немецкий энергоконцерн Uniper стал разменной монетой в отношениях между Еврокомиссией и ФРГ. По каким причинам Германия вынуждена продать один из столпов своей энергетической безопасности – и почему это решение вызвало резкую критику ряда немецких политиков? Подробности

    Перейти в раздел

    «Единая Россия» ставит на успех в малых делах

    «Единая Россия» продолжает подбор кандидатов на выборы в Госдуму. Лучшие шансы имеют те, кто активно работает в округе, не боится отвечать на жесткие вопросы избирателей и помогает им в конкретных жизненных ситуациях. Официальные бонусы на праймериз есть только у участников СВО. О том, как партия готовится к кампании-2026, рассказал секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев. Подробности

    Перейти в раздел

    Второе кресло в кабине создает новую роль для Су-57

    В России сделан новый шаг по модернизации истребителя пятого поколения Су-57: первый полет совершила двухместная версия этой машины. Как и зачем начиналась ее разработка, какие задачи лягут на второго члена экипажа – и в чем двухместная машина эффективнее варианта с одним пилотом? Подробности

    Перейти в раздел

    США создали повод для агрессии против Кубы

    США выдвинули обвинения против еще одного крупного зарубежного политика – бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. По сути, кубинцам дают понять: они могут просто выдать Соединенным Штатам брата Фиделя, и тогда будут выстроены «новые отношения» с Соединенными Штатами и на Кубу прольется золотой дождь. А если не выдадут – Вашингтон готов провести вторжение на остров Свободы. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Европа против «ухилянтов»: Брюссель требует жертв

      Специальный представитель Евросоюза по вопросам украинцев Ильва Йоханссон, отвечая на вопрос о продлении убежища для них в Евросоюзе после 2027 года, заявила, что это не должно касаться мужчин призывного возраста.

    • Германия требует продолжения войны

      В ходе своего первого зарубежного визита, который не случайно пришелся на Германию, новый премьер Болгарии Румен Радев выступил за переговоры с Россией ради завершения украинское конфликта. У канцлера Германии Фридриха Мерца другое мнение.

    • США потребовали от Кубы невозможного

      Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Какой церковный праздник сегодня, 21 мая 2026 года: Вознесение Господне, что можно и нельзя делать

      Сегодня, 21 мая 2026 года, православные верующие отмечают Вознесение Господне – один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. Он приходится на 40-й день после Пасхи и всегда выпадает на четверг. В этот день Церковь вспоминает вознесение Иисуса Христа на небо после Воскресения. Что можно и нельзя делать сегодня, какие приметы связаны с Вознесением, можно ли работать, ходить на кладбище и почему праздник считается символом надежды и вечной жизни – в материале.

    • Установка кондиционера в квартире в 2026 году: новые правила, штрафы и требования

      С приходом жары спрос на кондиционеры традиционно растет, однако установка сплит-системы в многоквартирном доме может обернуться конфликтами с соседями, штрафами и даже требованием демонтировать оборудование. В 2026 году правила размещения кондиционеров по-прежнему зависят от региона, статуса дома и особенностей фасада. Где можно устанавливать внешний блок, когда требуется согласование и за что могут наказать владельца квартиры – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько служит газовая плита и когда ее нужно менять: сроки, штрафы и признаки опасности

      Газовая плита – один из самых опасных бытовых приборов в квартире, поэтому ее эксплуатация строго контролируется государством. У каждой плиты есть установленный производителем срок службы, после которого оборудование подлежит обязательной проверке или замене. Что произойдет, если продолжать пользоваться старой плитой, могут ли отключить газ и какие признаки указывают на необходимость срочной замены – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации